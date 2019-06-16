Политика
New York Times ответила на обвинения Трампа в госизменеLife.ru вчера в 22:34
Газета New York Times в ответ на обвинения американского лидера Дональда Трампа в госизмене заявила, что такие заявления в адрес СМИ опасны, а правительство ознакомилось с текстом статьи до публикации.
Читать в источнике
Оценить313
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 04:49, Вашингтон
Происшествия
Москвичу вернули забытый в метро пакет с деньгами
Москвичу вернули забытый в метро на станции "Октябрьская" пакет с деньгами. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:18
Шоу-бизнес
Беременная Анастасия Решетова покинула Россию
"Долгожданная встреча с океаном", - подписала снимок Анастасия. Куда именно улетела Решетова пока неизвестно.
Обновлено вчера в 10:18
Экономика
Суд на Амуре закрыл для СМИ рассмотрение дела банка «Восточный»
С заявлением рассмотреть ходатайство "Восточного" без участия СМИ к суду обратилась представитель банка Яна Янчук, она обосновала его необходимостью сохранять коммерческую тайну.
Обновлено в 03:33
Происшествия
Два человека погибли и десять пострадали в ДТП на Ставрополье
Как сообщили в ГУ МЧС региона, в результате аварии два человека погибли.
Обновлено в 01:24
Здоровье
Названы российские регионы с самой высокой распространенностью рака
Самые высокие показатели заболеваемости онкологией в 2018 году зафиксированы в Курской области, где на 100 тысяч человек приходится 3331,1 выявленного случая.
Обновлено в 03:10
Общество
На въезде в Екатеринбург демонтировали знак «Город бесов»
В Екатеринбурге демонтировали дорожный знак с надписью "Город бесов", установленный на въезде в город, сообщили РИА Новости в отделении пропаганды городского ГИБДД.
Обновлено в 03:39
Общество
ФАС возбудила дело против Burger King из-за неэтичной рекламы
Московское управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) возбудило дело в отношении Burger King из-за неэтичных рекламных слоганов.
Обновлено в 03:22
Авто
Российский рынок новых мотоциклов в мае вырос на 15%
Эксперты агентства отмечают, что этот рост происходит на фоне падения всех сегментов авторынка: легковых машин, грузовиков, LCV и автобусов.
Обновлено вчера в 07:00
Здоровье
Поликлиники в России получат «звезды» по примеру отелей
Поликлиники в России будут сертифицированы. Медучреждения получат «звезды», как принято при оценке уровня работы отелей в турбизнесе.
Обновлено в 01:14
Общество
Росконтроль назвал лучшие свиные стейки
Обновлено в 03:07
Политика
Гройсман «отправил на пенсию» партии Порошенко и Тимошенко
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман, недавно возглавивший новую партию "Украинская стратегия", считает, что старые политические силы, в частности "Блок Петра Порошенко" и "Батькивщина" Юлии Тимошенко, должны уйти в историю.
Обновлено вчера в 13:10
Армия и оружие
В интернете появилось видео боя двух советских танков в Ливии
В интернете распространили видео противостояния 2-х танков советского производства в Ливии.
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Полпред президента взял на контроль ситуацию в Чемодановке под Пензой
В селе Чемодановка Пензенской области, где произошла массовая драка, проведут проверку работы местных властей, сообщается в заявлении на сайте полномочного представителя президента в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова, который провел специальное совещание по поводу инцидента.
Обновлено в 04:17
Происшествия
Ударившей ученика учительнице назначили 200 часов работ
Суд признал учительницу виновной в ненадлежащем исполнении обязанностей. Ее приговорили к 200 часам обязательных работ.
Обновлено в 02:55
Футбол
Роберто Карлос отдал эффектный пас в благотворительном матче
Обновлено вчера в 22:52
Авто
BBR порадовал владельцев Mazda MX-5 двумя апгрейдами
Обновлено вчера в 03:43
Общество
Никита Михалков планирует запустить сеть винных ресторанов
Dodici Wine & Kitchen — не первая попытка Никиты Михалкова запустить собственную ресторанную сеть.
Обновлено вчера в 21:08
Шоу-бизнес
Екатерина Климова подала на развод
По данным портала, Климова подала на развод еще 27 мая. Как отмечается, причина расставании пары пока неизвестна.
Обновлено в 00:42
Происшествия
На полицейского завели дело о домогательствах к подчиненным
В Челябинске завели уголовное дело против полицейского о домогательствах к подчиненным, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:11
Происшествия
Директор «Ленкома» опроверг сообщения о своей госпитализации
Директор театра «Ленком», актер Марк Варшавер опроверг информацию о своей госпитализации. Об этом он заявил в разговоре с РБК.
Обновлено в 03:51
Политика
Бабича назначили заместителем министра экономического развития
Бывший посол России в Белоруссии Михаил Бабич назначен заместителем министра экономического развития РФ.
Обновлено в 04:26
Экономика
Молокозаводы из России подадут коллективный иск к китайской фирме
«С ввозом молочной продукции есть проблема, дело в том, что в конце декабря прошлого года наши молокозаводы получили импортную лицензию, а 28 января одна китайская компания из города Муданьцзян провинции Хэйлунцзян зарегистрировала торговые марки этих российских молокозаводов на себя», — рассказал директор по развитию электронной торговли РЭЦ Алексей Мурзенок.
Обновлено вчера в 23:59
Политика
The Guardian: Тереза Мэй может встретиться с Владимиром Путиным
Лондон и Москва изучают возможность организации встречи премьер-министра Великобритании Терезы Мэй с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 03:19
Общество
Росгидромет назвал самые солнечные города
Обновлено в 01:54
Происшествия
Неисправный самолет благополучно приземлился в «Шереметьево»
Рейс «Аэрофлота» SU2613 из Милана, ранее информировавший о неполадках, благополучно приземлился в аэропорту «Шереметьево».
Обновлено вчера в 14:47
Общество
Генпрокуратура выявила ошибки в новом федеральном списке учебников
В федеральном перечне учебников содержатся издания, рекомендованные к использованию в госшколах.
Обновлено в 04:15
Происшествия
Люди погибли при стрельбе на рынке в Азербайджане
На западе Азербайджана на рынке села Беюк Кесик произошла стрельба, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:14
Общество
Илон Маск сообщил об удалении своего аккаунта в Twitter
Глава SpaceX и американского производителя электромобилей Tesla Илон Маск сообщил об удалении своего аккаунта в Twitter.
Обновлено в 03:28