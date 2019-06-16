New York Times ответила на обвинения Трампа в госизменеLife.ru вчера в 22:34

Газета New York Times в ответ на обвинения американского лидера Дональда Трампа в госизмене заявила, что такие заявления в адрес СМИ опасны, а правительство ознакомилось с текстом статьи до публикации.

New York Times ответила на обвинения Трампа в госизмене

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