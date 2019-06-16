Политика
The New York Times ответила на обвинения в госизмене со стороны ТрампаНТВ 03:58
Редакция газеты The New York Times ответила на обвинения в госизмене. Критику и гнев главы Белого дома вызвала статья о том, что Вашингтон за последний год вел кибератаки и пытался внедрить вредоносные программы в энергосистему России.
Читать в источнике
Оценить315
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 07:55, Вашингтон
Политика
Кремль прокомментировал снижение рейтинга Путина
В конце мая социологи зафиксировали снижение доверия россиян к президенту Владимиру Путину.
Обновлено в 06:35
Политика
Умер бывший начальник «идеологического» управления КГБ Филипп Бобков
В Москве на 94-м году жизни скончался бывший первый зампред КГБ СССР и начальник пятого – "идеологического" – управления, генерал армии Филипп Бобков.
Обновлено в 05:18
Политика
Орешкин прокомментировал назначение Бабича своим заместителем
Министр экономического развития Максим Орешкин опубликовал на своей странице в Instagram фото с Михаилом Бабичем, который ранее был назначен его заместителем.
Обновлено в 07:44
Происшествия
Путина проинформировали о конфликте в Чемодановке
Президенту РФ Владимиру Путину доложили о ситуации в селе Чемодановка, где в результате массовой драки погиб человек и еще четверо пострадали, но выяснять причины этой истории - дело правоохранительных органов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:06
Здоровье
В пензенском селе появился первый офис врача общей практики
До 2024 года в Пензенской области появится 18 новых медицинских объектов, причем 16 из них – в селах, где раньше врачей не было.
Обновлено в 05:36
Наука
Российские археологи нашли в Иерихоне монету времен Иисуса Христа
Ученые Института археологии РАН возобновили археологические работы в Иерихоне, прекратившиеся в 2013 году, обнаружили несколько культурных слоев и нашли монету, отчеканенную примерно в одно время с рождением Иисуса Христа, сообщает в понедельник пресс-служба Института археологии РАН.
Обновлено в 07:16
Общество
Роскачество рассказало, как выбрать клубнику
Обновлено в 03:45
Общество
На въезде в Екатеринбург убрали знак «Город бесов»
На въезде в Екатеринбург убрали знак "Город бесов", сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 04:42
Происшествия
В аэропорту Домодедово установили алкорамки
Обновлено в 06:20
Общество
Собянин рассказал о программе помощи семьям с низким доходом
На базе специализированного центра "Моя карьера" на улице Сергия Радонежского реализуют экспериментальную программу повышения доходов малоимущих семей с детьми.
Обновлено в 04:16
Происшествия
Голунов рассказал о деталях своего задержания
Журналист Иван Голунов рассказал в интервью RT о том, при каких обстоятельствах полицейский ударил его по лицу.
Обновлено в 03:18
Политика
Болтон заявил об оборонном контракте Венесуэлы с Россией
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил о крупном оборонном контракте, который президент Венесуэлы Николас Мадуро якобы заключил с Россией в мае 2019 года.
Обновлено вчера в 13:35
Происшествия
На Ставрополье шесть человек пострадали в крупном ДТП
На Ставрополье шесть человек пострадали в результате столкновения микроавтобуса, четырёх легковых и одного грузового автомобилей.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Бари Алибасова выписали из больницы
Продюсер Бари Алибасов выписан из больницы, через три дня его планируют отправить на реабилитацию в Казахстан, сообщил РИА Новости в понедельник его сын Бари Алибасов-младший.
Обновлено в 07:35
Здоровье
Росздравнадзор выявил нарушения прав россиян на льготные лекарства
В Ивановской и Смоленской областях, Ингушетии, Чукотском автономном округе, Карачаево-Черкесии, Северной Осетии и Севастополе были выявлены «грубые нарушения» прав граждан на льготное лекарственное обеспечение, в том числе детей и инвалидов.
Обновлено вчера в 17:01
Авто
Новый Toyota Land Cruiser лишится мотора V8
Ожидается, что новая генерация Toyota Land Cruiser 300 будет представлена ближе к 2021 году.
Обновлено в 07:26
Авто
Объявлены все цены на новый кросс-купе Renault Arkana
Базовая версия Renault Arkana Life оснащена 114-сильным двигателем 1.6 литра, 5-сутпенчатой механической коробкой передач и имеет привод только на передние колёса.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Обманувший близких Алибасова на 800 тысяч аферист вернул часть денег
Обманувший родственников Бари Алибасова на 800 тысяч рублей мошенник вышел на связь и вернул большую часть денег.
Обновлено в 05:26
Происшествия
Пытавшийся порвать оковы иллюзионист пропал в индийской реке
Индийская полиция, спасатели и волонтеры уже почти сутки ищут в реке Ганг популярного индийского иллюзиониста Чанчала Лахири, известно также под псевдонимом Волшебник Мандрэйк, после того, как он решил показать трюк с подводным освобождением из оков.
Обновлено в 07:03
Политика
Си Цзиньпин впервые посетит КНДР с официальным визитом
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин впервые посетит Северную Корею с государственным визитом, сообщает 17 июня Синьхуа.
Обновлено в 07:47
Культура
Актер Александр Калягин госпитализирован в Москве
Обновлено в 04:51
Культура
Хореограф Лин Хвай Мин покажет прощальный спектакль «Формоза» в Москве
Театр танца Тайваня "Клауд Гейт" представит 17 и 18 июня на Международном театральном фестивале им. Чехова в Москве спектакль "Формоза", сообщили в пресс-службе фестиваля.
Обновлено в 07:12
Интернет
Mail.ru начала тестирование голосового помощника «Маруся»
Российская компания Mail.ru Group запустила бета-тестирование своего голосового помощника «Маруся».
Обновлено в 06:02
Политика
Лидер Демпартии Молдавии заявил, что не уйдет из политики
Лидер Демократической партии Молдавии (ДПМ) Владимир Плахотнюк, который покинул страну после перехода партии в оппозицию, заверил, что не уйдет из политики.
Обновлено в 05:01
Политика
В Иране объявили о новых сокращениях обязательств страны по СВПД
Представитель Организации по атомной энергетике Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил о новых сокращениях обязательств страны в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
Обновлено в 04:27
Общество
«Магнит» начнет принимать алюминиевые банки и пластиковые бутылки
В супермаркетах «Магнит» появились автоматы для использованных алюминиевых банок и пластиковых бутылок, говорится в сообщении компании.
Обновлено в 07:46
Футбол
Сборная России сыграет с Шотландией в «Лужниках»
Соборная России по футболу сыграет со командой из Шотландии в домашнем матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года на московском стадионе «Лужники».
Обновлено в 06:59
Футбол
«Лион» рассматривает вариант приобретения футболиста «Спартака»
Отмечается, что в список кандидатов также вошли Филипе Луис из мадридского "Атлетико", футболист "Лилля" Юссуф Коне игрок "Атлетику Паранаэнсе" Ренан Лоди .
Обновлено в 06:57
Кино
Гран-при «Кинотавра» получил фильм «Бык»
Главный приз 30-го Открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» получила картина «Бык» режиссёра Бориса Акопова.
Обновлено вчера в 13:15