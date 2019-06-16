Политика

The New York Times ответила на обвинения в госизмене со стороны ТрампаНТВ 03:58

Редакция газеты The New York Times ответила на обвинения в госизмене. Критику и гнев главы Белого дома вызвала статья о том, что Вашингтон за последний год вел кибератаки и пытался внедрить вредоносные программы в энергосистему России.
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Статья о кибератаках на РФ повлияет на встречу Путина и Трампа — эксперт

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