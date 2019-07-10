Армия и оружие
«Невское ПКБ» представило новый авианосец проекта «Ламантин»ТАСС 03:56
Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК) представило новейший авианосец проекта 11430Э "Ламантин" на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Макет корабля демонстрируется на стенде ПКБ в павильоне морского салона.
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