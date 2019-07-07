Армия и оружие
Невское ПКБ представило новый авианосец проекта 11430Э «Ламантин»Коммерсантъ 04:34
На Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге презентовали макет новейшего авианосца проекта 11430Э «Ламантин». Его разработчиком выступило Невское проектно-конструкторское бюро (ПКБ) (входит в Объединенную судостроительную корпорацию, ОСК).
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Мурманский вестник07 июля в 05:25
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