Невилл: «Погба снова играет так, как играл до прихода Сульшера»Soccer.ru вчера в 23:37

Погба снова играет так, как играл до прихода Сульшера. Мне показалось, что сегодня он был очень плох: постоянно прокатывал мяч под ногой, играл сам за себя, не выскакивал на мяч и не бежал.

Невилл: «Погба снова играет так, как играл до прихода Сульшера»

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