Футбол

Невилл: «Погба снова играет так, как играл до прихода Сульшера»Soccer.ru вчера в 23:37

Погба снова играет так, как играл до прихода Сульшера. Мне показалось, что сегодня он был очень плох: постоянно прокатывал мяч под ногой, играл сам за себя, не выскакивал на мяч и не бежал.
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Гари Невилл: «Погба снова играет так, как до назначения Сульшера»

Евро-футбол.ру02:49

Невилл: «Погба снова играет так, как играл до прихода Сульшера»

Soccer.ruвчера в 23:37
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Хоккей

«Коламбус» победил «Тампу Бэй» со счетом 4-0 в серии плей-офф НХЛ

"Коламбус Блю Джекетс" одержал победу над "Тампа Бэй Лайтнинг" в четвертом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ и вышел в следующую стадию турнира.
Обновлено в 00:33
Энергетика

Стоимость нефти Brent превысила $72 впервые с ноября 2018 года

Сегодня стоимость нефти Brent превысила $72 впервые с ноября 2018 года На 8.05 мск цена нефти Brent с поставкой в июне на лондонской бирже ICE Futures составила $71,98 за баррель.
Обновлено в 02:20
Политика

WSJ: США и Турция не смогли преодолеть разногласия по С-400

Вашингтон и Анкара во время состоявшихся на этой неделе консультаций не смогли преодолеть разногласия, которые касаются приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено вчера в 22:45
Футбол

Кокорин и Мамаев не явились на слушание по поводу апелляции

Нападающий петербургского "Зенита" Александр Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев не явились на слушание в Мосгорсуде по поводу апелляции на продление их ареста, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 02:20
Происшествия

Пожар в Нотр-Даме мог начаться из-за проблем с электрикой

Обновлено в 03:36
Происшествия

В Челябинске ФСБ проводит обыск на оборонном предприятии

В пресс-службе областного управления ФСБ журналистам подтвердили, что оперативные действия проводятся.
Обновлено в 03:12
Кино

Дженнифер Лоуренс вернётся в кино после перерыва

Дженнифер Лоуренс («Голодные игры», «Люди Икс») сыграет главную роль в пока ещё безымянной драме, которую в сотрудничестве со студиями IAC FILMS и A24 снимет известная театральная постановщица Лила Нойгебауер.
Обновлено в 03:07
Происшествия

На Utair завели дело из-за продажи 11 билетов для двух детей-инвалидов

Обновлено вчера в 08:34
Происшествия

На Камчатке ребенок умер после наркоза

В одной из больниц Камчатского края пятилетний ребенок не очнулся после наркоза и погиб. Следователи начали свою проверку инцидента.
Обновлено в 00:33
Происшествия

ФСБ изъяла 37 единиц незаконного оружия у жителя Екатеринбурга

Сотрудниками УФСБ и ГУ МВД России по Свердловской области пресечена деятельность екатеринбуржца, организовавшего нелегальную мастерскую по производству огнестрельного оружия для последующей перепродажи.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Полиция США задержала мужчину по подозрению в изнасиловании 100 детей

Американские правоохранительный органы задержали мужчину, которого подозревают в 100 случаях сексуального насилия над детьми.
Обновлено в 03:29
Общество

Майские указы по зарплате выполнили четыре региона из 85

Зарплаты «майских» бюджетников по состоянию на конец 2018 года достигают целевых значений по всем категориям лишь в четырех регионах.
Обновлено в 00:00
Политика

NYT: выслать российских дипломатов Трампа убедила Джина Хэспел

Американский лидер Дональд Трамп принял решение выслать десятки российских дипломатов в 2018 году из-за дела Скрипалей после разговора с Джиной Хэспел, занимавшей в то время пост заместителя главы ЦРУ.
Обновлено вчера в 23:57
Наука

Стала известна причина крупнейшей катастрофы на Земле

Обновлено вчера в 22:44
Происшествия

Историка выгнали с телевизионной передачи о пожаре в Париже

Ведущий программы "Время покажет!", выпуск которой был посвящен пожару в соборе Парижской богоматери, Анатолий Кузичев выгнал из студии приглашенного эксперта Александра Сытина, позволившего себе сравнить произошедшее во французской столице с событиями в Одессе в мае 2014 года.
Обновлено в 02:18
Музыка

Fender выпустил гитары Старков, Ланнистеров и Таргариенов

Телесеть HBO объединилась с компанией Fender для создания трёх уникальных моделей гитар.
Обновлено в 03:14
Политика

«Ъ»: Матвиенко может покинуть пост председателя Совета Федерации

В ближайшие месяцы председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко может покинуть свой пост, пишет "Коммерсант".
Обновлено в 02:56
Хоккей

В «Каролине» прокомментировали драку Свечникова и Овечкина

Обновлено вчера в 03:19
Экономика

Пенсии россиян через шесть лет вырастут более чем на 9%

К 2024 году страховые пенсии вырастут на 39,4% к уровню 2018 года.
Обновлено вчера в 16:00
Авто

Стартовали продажи нового УАЗ «Буханка»

У официальных дилеров Ульяновского автозавода появились новые версии «Буханки» — УАЗ Комби Трофи.
Обновлено в 01:30
Шоу-бизнес

Сын Рудковской и Плющенко сам зарабатывает на няню

Яна Рудковская в ответ на нападки Алены Водонаевой рассказала, что ее 6-летний сын Саша сам зарабатывает на няню.
Обновлено в 02:24
Наука

Определен признак скорой преждевременной смерти

Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Политика

Дмитрий Медведев отчитается перед Госдумой за работу правительства РФ

Сегодня, 17 апреля, в Госдуме состоится отчет премьер-министра Дмитрия Медведева о работе правительства РФ за 2018 год, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Общество

Минтруд обнаружил вредные условия труда на каждом пятом рабочем месте

Минтруд признал условия труда на 21 проценте рабочих мест вредными и опасными для здоровья работников.
Обновлено в 02:17
Здоровье

Новосибирский детский омбудсмен защитила права ребенка с ВИЧ

Приемные родители попросили регионального детского омбудсмена принять меры против виновных в этой ситуации.
Обновлено в 03:03
Здоровье

Россиян предостерегли от чрезмерного увлечения огородом

Ежегодно с началом дачного сезона в России наблюдается всплеск сердечно-сосудистых заболеваний, поэтому врачи, называющие это «огородной болезнью», предупреждают россиян от чрезмерных работ на своих участках, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 12:42
Экономика

Денис Паслер шокирован длительностью ремонта в орском Дворце пионеров

Обновлено в 02:49
Спорт

Медведева представила музыку короткой программы на новый сезон

Двукратная чемпионка мира россиянка Евгения Медведева представила музыку для своей новой короткой программы на следующий сезон.
Обновлено в 02:20
Экономика

Найден способ защитить россиян от телефонных мошенников

Центробанк намерен собрать с банков все номера телефонов, по которым они связываются с клиентами, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков.
Обновлено в 03:03
Происшествия

В Париже нашли медного петуха, украшавшего рухнувший шпиль Нотр-Дама

Специалисты нашли выполненного из меди петуха, украшавшего уничтоженный во время пожара шпиль собора Парижской Богоматери, сообщил во вторник глава Французской федерации строителей Жак Шаню.
Обновлено вчера в 15:32
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Поль Погба
Французский футболист
Французский футболист гвинейского происхождения, центральный полузащитник английского клуба «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции. Чемпион мира 2018 года в составе национальной сборной.
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Гари Невилл
Британский футболист
Английский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции защитника в «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии. После ухода Роя Кина был капитаном «Манчестер Юнайтед» с 2005 по 2011 год. Всю свою футбольную карьеру Гари провёл на «Олд Траффорд». Первый матч за сборную Англии Невилл провёл в 1995 году и с тех пор на протяжении более чем 10 лет играл на позиции правого защитника сборной. После завершения игровой карьеры начал карьеру тренера.
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