Экономика
Невидимая рука государства: почему финансовые рынки стали мифомРИА Новости 01:00
Центральный Банк Японии входит в десятку крупнейших акционеров половины компаний страны. Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США организует широкомасштабные рыночные интервенции, чтобы обеспечивать выгодные государству биржевые цены.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Происшествия
В Уэльсе на автодорогу упал легкомоторный самолет
Обновлено в 08:21
Кино
Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо
Печальная весть пришла из Парижа: в субботу, 11 мая, после продолжительной и тяжелой болезни умер французский режиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на семью кинематографиста.
Обновлено вчера в 19:26
Футбол
Спартак — Уфа 1:0 (1-й тайм)
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес
Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли
Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Здоровье
Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты
Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
Гаджеты
Производители прогнозируют остановку падения цен на DRAM
По данным издания, производители ожидают, что падение цен на модули памяти DRAM и NAND, начавшееся в прошлом году, остановится во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:39
Общество
Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»
Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Экономика
Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании
Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Происшествия
Появилось видео с затонувшего в Крыму корабля с картинами Айвазовского
Сегодня, 12 мая, появилось видео спасательной водолазной экспедиции по подъему картин Ивана Айвазовского с затонувшего корабля на западе Крыма.
Обновлено вчера в 20:11
Хоккей
Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира
В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес
Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике.
Обновлено вчера в 12:01
Общество
В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко
Обновлено в 00:07
Общество
МЧС объявило предупреждение из-за града и грозы в Воронежской области
В МЧС сообщили о том, что с 18 часов 12 мая до 18 часов 13 мая местами по области ожидаются дожди с грозой, а в отдельных районах возможен град.
Обновлено в 09:01
Политика
В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Футбол
«Зенит» завершит сезон в футболках с чемпионским шевроном
«Зенит» проведет оставшиеся матчи сезона в РПЛ в футболках с чемпионским шевроном.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес
Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем
Обновлено в 06:40
Армия и оружие
В ДНР сбили два украинских беспилотника
Обновлено в 08:48
Происшествия
Три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму
Три человека погибли в результат дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе "Таврида" в Республике Крым.
Обновлено в 06:25
Общество
Петербургский депутат Резник пережил сердечный приступ
Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вечером 11 мая пережил сердечный приступ, сообщила его жена Ксения Казарина.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие
На полигоне в США заметили С-300
На военном полигоне в США замечена зенитная ракетная система С-300ПТ, пишет Defence Blog со ссылкой на появившийся в сети спутниковый снимок.
Обновлено в 09:38
Происшествия
Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Ростовской области
Прокуратура начала проверку организации, которая обслуживает жилой дом в Ростовской области, где произошёл взрыв газа.
Обновлено в 02:23
Футбол
«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Уфой»
Обновлено в 08:30
Футбол
В Англии решается чемпион. Онлайн последнего тура
В 8-й раз за 27 сезонов АПЛ чемпион определяется в последнем туре • За тур до конца «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко и играет в гостях с «Брайтоном».
Обновлено в 08:16
Культура
Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»
Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Власти ОАЭ опровергли сообщения о взрывах в порту
Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес
Бывший муж Меган Маркл женился сразу после ее родов
Энгельсон прожил в браке с Маркл всего два года. Причиной их развода стали постоянные разлуки, связанные с их профессиями.
Обновлено в 06:28
Происшествия
Александр Емельяненко вновь оказался в полиции
Обновлено в 09:22
Наука
Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах
Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54