Экономика

Невидимая рука государства: почему финансовые рынки стали мифомРИА Новости 01:00

Центральный Банк Японии входит в десятку крупнейших акционеров половины компаний страны. Рабочая группа по финансовым рынкам при президенте США организует широкомасштабные рыночные интервенции, чтобы обеспечивать выгодные государству биржевые цены.
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«РФ — суперкорпорация, живущая без страховки Центробанка»

News.ru09:25

Свободные финансовые рынки: миф или реальность?

ГЛАС.RU08:14

Невидимая рука государства: почему финансовые рынки стали мифом

РИА Новости01:00
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Автоматически обработано 7336 источников, обновлено в 09:41, Ашберн
Происшествия

В Уэльсе на автодорогу упал легкомоторный самолет

Обновлено в 08:21
Происшествия

Девять человек пострадали в ДТП в Чите с участием маршрутного такси

Обновлено в 06:27
Кино

Умер французский кинорежиссер Жан-Клод Бриссо

Печальная весть пришла из Парижа: в субботу, 11 мая, после продолжительной и тяжелой болезни умер французский режиссер и сценарист Жан-Клод Бриссо, сообщил телеканал France 24 со ссылкой на семью кинематографиста.
Обновлено вчера в 19:26
Футбол

Спартак — Уфа 1:0 (1-й тайм)

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию этой игры.
Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Вдова Олега Табакова рассказала о своей новой роли

Вдова Олега Табакова Марина Зудина рассказала о новой роли и эротических сценах с участием молодого актера, сообщает ФАН.
Обновлено в 00:58
Здоровье

Эксперт рассказал, можно ли выжить при разрыве аорты

Причиной гибели известного журналиста Сергея Доренко стал разрыв аорты.
Обновлено вчера в 17:20
Гаджеты

Производители прогнозируют остановку падения цен на DRAM

По данным издания, производители ожидают, что падение цен на модули памяти DRAM и NAND, начавшееся в прошлом году, остановится во втором квартале 2019 года.
Обновлено в 06:39
Общество

Семья Алсу опровергла требование засекретить итоги проверки «Голоса»

Абрамовы, уточнил Фадеев, считают, что эту информацию распространили «с целью оказания давления на психологическое состояние малолетнего ребенка и манипулирования общественным мнением».
Обновлено в 07:00
Спорт

Медведева ответила канадскому фигуристу на предложение выйти замуж

Обновлено в 05:00
Экономика

Трое россиян вошли в десятку богатейших людей Великобритании

Трое бизнесменов из России Роман Абрамович, Алишер Усманов и Михаил Фридман попали в список самых богатых жителей Великобритании, следует из ежегодного рейтинга британской газеты Times.
Обновлено в 00:56
Происшествия

Появилось видео с затонувшего в Крыму корабля с картинами Айвазовского

Сегодня, 12 мая, появилось видео спасательной водолазной экспедиции по подъему картин Ивана Айвазовского с затонувшего корабля на западе Крыма.
Обновлено вчера в 20:11
Хоккей

Российские хоккеисты разгромили австрийцев на чемпионате мира

В первом матче чемпионата мира российские хоккеисты обыграли норвежцев со счетом 5:2. Следующими соперниками сборной России на групповом этапе станут команды Швеции, Чехии, Швейцарии, Латвии и Италии.
Обновлено в 08:23
Шоу-бизнес

Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова порадовала поклонников фотографией в купальнике.
Обновлено вчера в 12:01
Общество

В Москве состоится мотопробег в память о Сергее Доренко

Обновлено в 00:07
Общество

МЧС объявило предупреждение из-за града и грозы в Воронежской области

В МЧС сообщили о том, что с 18 часов 12 мая до 18 часов 13 мая местами по области ожидаются дожди с грозой, а в отдельных районах возможен град.
Обновлено в 09:01
Политика

В Раде обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии "Блок Петра Порошенко" в Верховной раде Украины готовит обращение в международные институты с заявлением о якобы нарушении прав коренных народов на территории России.
Обновлено вчера в 21:25
Футбол

«Зенит» завершит сезон в футболках с чемпионским шевроном

«Зенит» проведет оставшиеся матчи сезона в РПЛ в футболках с чемпионским шевроном.
Обновлено в 05:23
Шоу-бизнес

Вдова Доренко рассказала о его проблемах с сердцем

Обновлено в 06:40
Армия и оружие

В ДНР сбили два украинских беспилотника

Обновлено в 08:48
Происшествия

Три человека погибли в ДТП на трассе «Таврида» в Крыму

Три человека погибли в результат дорожно-транспортного происшествия (ДТП) с участием легкового автомобиля и грузовика на трассе "Таврида" в Республике Крым.
Обновлено в 06:25
Общество

Петербургский депутат Резник пережил сердечный приступ

Депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга Максим Резник вечером 11 мая пережил сердечный приступ, сообщила его жена Ксения Казарина.
Обновлено в 05:56
Армия и оружие

На полигоне в США заметили С-300

На военном полигоне в США замечена зенитная ракетная система С-300ПТ, пишет Defence Blog со ссылкой на появившийся в сети спутниковый снимок.
Обновлено в 09:38
Происшествия

Прокуратура начала проверку после взрыва газа в Ростовской области

Прокуратура начала проверку организации, которая обслуживает жилой дом в Ростовской области, где произошёл взрыв газа.
Обновлено в 02:23
Футбол

«Спартак» объявил стартовый состав на матч с «Уфой»

Обновлено в 08:30
Футбол

В Англии решается чемпион. Онлайн последнего тура

В 8-й раз за 27 сезонов АПЛ чемпион определяется в последнем туре • За тур до конца «Манчестер Сити» опережает «Ливерпуль» на одно очко и играет в гостях с «Брайтоном».
Обновлено в 08:16
Культура

Умерла актриса Пегги Липтон, звезда сериала «Твин Пикс»

Американская актриса и бывшая модель Пегги Липтон, сыгравшая в сериале "Твин Пикс", скончалась в возрасте 72 лет, сообщает издание Los Angeles Times со ссылкой на дочерей актрисы.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Власти ОАЭ опровергли сообщения о взрывах в порту

Обновлено в 06:11
Шоу-бизнес

Бывший муж Меган Маркл женился сразу после ее родов

Энгельсон прожил в браке с Маркл всего два года. Причиной их развода стали постоянные разлуки, связанные с их профессиями.
Обновлено в 06:28
Происшествия

Александр Емельяненко вновь оказался в полиции

Обновлено в 09:22
Наука

Вымерший 136 тыс. лет назад вид птиц снова возродился на Сейшелах

Возродился вымерший примерно 130 000 лет назад вид уникальных птиц, сообщает информационный новостной портал evo-rus.com.
Обновлено вчера в 09:54
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