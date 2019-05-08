Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через полеГазета.Ru 17:41

Мы в Молдавии. Рядом граница с Украиной. Въезд для меня запрещен, но я решил воспользоваться моментом!!! Рапсовое поле Украины!!!

Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле. Об этом он написал в своем инстаграме. Актер написал, что в настоящий момент находится в Молдавии, недалеко от границы с Украиной.

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

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