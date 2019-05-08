Политика
Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через полеГазета.Ru 17:41
Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле. Об этом он написал в своем инстаграме. Актер написал, что в настоящий момент находится в Молдавии, недалеко от границы с Украиной.
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Мы в Молдавии. Рядом граница с Украиной. Въезд для меня запрещен, но я решил воспользоваться моментом!!! Рапсовое поле Украины!!!
— Андрей Мерзликин, российский актёрФАН 22:23
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Известный российский актер прилетел в Молдову и, несмотря на запрет, незаконно побывал на Украине
КП - Молдова05 мая в 18:00
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