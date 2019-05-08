Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через полеГазета.Ru вчера в 17:41

Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле. Об этом он написал в своем инстаграме. Актер написал, что в настоящий момент находится в Молдавии, недалеко от границы с Украиной.
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Российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, телеведущий. Заслуженный артист РФ.
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