Политика

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через полеГазета.Ru вчера в 17:41

Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле. Об этом он написал в своем инстаграме. Актер написал, что в настоящий момент находится в Молдавии, недалеко от границы с Украиной.
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Известному российскому актеру, который в Молдове на пару секунд незаконно пересек границу с Украиной, грозит до двух лет тюрьмы

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Андрей Мерзликин
Российский актёр
Российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, телеведущий. Заслуженный артист РФ.
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