Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через полеГазета.Ru вчера в 17:41

Российский актер Андрей Мерзликин, которому запрещен въезд на Украину, пересек государственную границу через поле. Об этом он написал в своем инстаграме. Актер написал, что в настоящий момент находится в Молдавии, недалеко от границы с Украиной.

Невъездной на Украину актер Мерзликин пересек госграницу через поле

Экономика США 10 мая увеличат до 25% пошлины на ряд китайских товаров Ранее Трамп заявил, что увеличит в пятницу, 10 мая, пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%.

Игры В Minecraft 2009 года появилась возможность сыграть бесплатно Сообщается, что в честь такого праздника разработчики выпустили бесплатную оригинальную версию Minecraft, созданную в 2009 году.

Общество Власти Пятигорска устроили военный парад с участием дошкольников Принимал парад на площади у Вечного Огня глава Пятигорска.

Шоу-бизнес Принц Гарри и Меган Маркл показали новорожденного сына Принц Гарри с новорожденным сыном на руках сказал, что рад, что у них появился «собственный маленький комочек счастья».

Армия и оружие Путин сменил главкома ВМФ и командующих флотами Владимир Путин назначил адмирала Николая Евменова главнокомандующим Военно-морским флотом, соответствующий указ зачитал министр обороны Сергей Шойгу на селекторном совещании.

Авто Volkswagen начал прием заказов на совершенно новую модель ID.3 Компания Volkswagen открывает новую главу в своей истории: сегодня, 8 мая 2019 года, компания начинает прием заказов на покупку первого серийного электромобиля, который получил название ID.3. Первым покупателям предоставят привлекательные бонусы в виде бесплатной годовой зарядки и атрибутики специальной серии.

Общество Тверские спасатели объяснили сообщения телеканалов о радиации Радиационный фон в Тверской области в норме, говорится в сообщении областного управления министерства.

Общество В Туле открылся первый филиал парка «Патриот» Первый филиал военно-патриотического парка культуры и отдыха "Патриот" открылся в среду в Туле.

Происшествия Певец Макс Барских попал в аварию в США Певец Макс Барских попал в серьезное ДТП в Лос-Анджелесе. Об этом артист рассказал на своей странице в Instagram в среду, 8 мая.

Общество Жителя Ярославля привлекли за фото надписи, оскорбляющей власть 7 мая в Кировском отделе полиции Ярославля был составлен протокол на жителя города Кирилла Попутникова, который выложил в интернет фотографию хулиганской надписи на здании УМВД России по Ярославской области.

Происшествия Основной версией авиакатастрофы в Шереметьево названа ошибка пилотов Из источников, близких к следствию по делу о катастрофе самолёта SSJ 100 в московском аэропорту Шереметьево, изданию «КоммерсантЪ» стало известно: в качестве доминирующей версии рассматривается недостаточная квалификация пилотов.

Культура Умер композитор Евгений Крылатов Композитор Евгений Крылатов скончался на 86-м году жизни.

Политика Получившие паспорта РФ жители Донбасса лишатся украинских пенсий "Инициирована обработка предложения о внесении граждан, получивших паспорта РФ, способом, нарушающим международное право и угрожающим суверенитету нашего государства, в базу данных с последующим лишением их статуса бенефициара на получение социальных выплат или пенсий со стороны Украины", - сообщила он.

Хоккей Ковальчук назначен капитаном сборной России на ЧМ-2019 Чемпионат мира по хоккею пройдет в период с 10 по 26 мая в Братиславе и Кошице. Первый матч россияне проведут 10 числа против Норвегии.

Происшествия SSJ-100 не смог вылететь из Ростова-на-Дону в Москву Самолет Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100), который должен был выполнить рейс из Ростова-на-Дону в Москву, задержали в аэропорту Платов по техническим причинам.

Технологии Хакеры похитили биткойны на $41 млн с биржи криптовалют Binance Хакеры сняли 7.000 биткойнов, используя разные техники, "включая фишинг, вирусы и прочие атаки", говорится в сообщении генерального директора Binance Чжао Чанпэна на сайте компании.

Хоккей «Сент-Луис» вышел в полуфинал плей-офф НХЛ В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) состоялся седьмой матч полуфинальной серии Западной конференции между «Сент-Луисом» и «Далласом».

Шоу-бизнес Брэд Питт высказался об отношениях с Дженнифер Энистон В минувшем феврале Дженифер Энистон отметила свое 50-летие. Одним из приглашенных гостей оказался ее бывший муж Брэд Питт.

Происшествия В Новой Москве мужчина расстрелял двух человек из охотничьего ружья Мужчина расстрелял двух людей в результате конфликта в Новой Москве, они госпитализированы.

Общество Обнаруженная в Норвегии российская белуха с GoPro могла использоваться в дельфинотерапии В конце апреля в водах норвежской губернии Финнмарк местные рыбаки заметили проплывающую белуху с привязанной камерой GoPro.

Общество В Освенциме возмутились продажей одежды с фото концлагеря Музей на месте бывшего нацистского Аушвиц-Биркенау в Освенциме возмутился продажей одежды с фотографиями из концлагеря на американском сайте.

Общество Губернатор Джорджии подписал закон, частично запрещающий аборты Губернатор американского штата Джорджия Брайан Кемп подписал закон, запрещающий производить аборты, после того как стало слышно сердцебиение плода, сообщает телеканал Fox News.