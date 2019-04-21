Политика

Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского, попавшую в базу «Миротворца»РИА Новости 02:37

Невестка президента Украины Петра Порошенко Юлия поддержала жену кандидата в президенты Владимира Зеленского Елену, которая попала в базу данных скандально известного украинского сайта "Миротворец" как "информатор незаконных вооруженных формирований", и заявила, что ей понятны ее чувства и эмоции.
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Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского, попавшую в базу «Миротворца»

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Российский Диалогвчера в 22:40
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Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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