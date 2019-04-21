Политика
Невестка Порошенко поддержала внесенную в базу «Миротворца» жену ЗеленскогоГазета.Ru 03:06
Невестка кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Юлия поддержала внесенную в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" жену кандидата Владимира Зеленского Елену. Об этом сообщает РИА "Новости". Накануне Елену Зеленскую признали "информатором незаконных вооруженных формирований".
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Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского из-за внесения в базу «Миротворца»
Московский Комсомолец02:49
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