Политика

Невестка Порошенко поддержала внесенную в базу «Миротворца» жену ЗеленскогоГазета.Ru 03:06

Невестка кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Юлия поддержала внесенную в базу данных скандального украинского сайта "Миротворец" жену кандидата Владимира Зеленского Елену. Об этом сообщает РИА "Новости". Накануне Елену Зеленскую признали "информатором незаконных вооруженных формирований".
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«Миротворец» убрал имя жены Зеленского

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Невестка Порошенко «посочувствовала» попавшей в базы «Миротворца» жене Зеленского

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Невестка Порошенко заявила, что «хорошо понимает» жену Зеленского

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Невестка Порошенко поддержала внесенную в базу «Миротворца» жену Зеленского

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Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского из-за внесения в базу «Миротворца»

Московский Комсомолец02:49

Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского, попавшую в базу «Миротворца»

РИА Новости02:37

Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского, попавшую в базу «Миротворца»

REGNUM04:10
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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