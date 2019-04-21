Политика

Невестка Порошенко обвинила жену Зеленского в лицемерииГазета.Ru 05:50

Невестка кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Юлия обвинила жену кандидата Владимира Зеленского Елену в лицемерии. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Невестка Порошенко обвинила жену Зеленского в лицемерии

Газета.Ru05:50

Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского, попавшую в базу «Миротворца»

РИА Новости02:37

Невестка Порошенко «посочувствовала» попавшей в базы «Миротворца» жене Зеленского

Известия03:31

Невестка Порошенко заявила, что «хорошо понимает» жену Зеленского

Комсомольская правда03:24

Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского из-за внесения в базу «Миротворца»

Московский Комсомолец02:49

Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского после ее внесения в базу «Миротворца»

РЕН ТВ02:43

«Миротворец» убрал имя жены Зеленского

Телеканал 360°03:53
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Политика

Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада

Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
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На Шри-Ланке произошел восьмой взрыв

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Названы первые данные по явке на выборы на Украине

Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов.
Обновлено в 04:32
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Renault Logan в марте стал бестселлером марки в России

Обновлено вчера в 10:00
Происшествия

У избирательного участка внезапно умер украинец

В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:44
Политика

На Украине пьяный мужчина «заминировал» избирательный участок

Пьяный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заявил о минировании избирательного участка в Днепропетровской области Украины.
Обновлено в 03:13
Политика

НТВ показал тайные владения Зеленского

Телеканал НТВ показал тайные владения кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:12
Политика

Зеленский нарушил закон во время голосования

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нарушил закон во время голосования на выборах, показав на камеру свой избирательный бюллетень.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие

В России создали способный вести разведку в радиусе 100 км дрон

Обновлено вчера в 08:34
Политика

Порошенко помолился перед голосованием в храме ПЦУ

Президент Украины Петр Порошенко перед отправкой на избирательный участок посетил Михайловский Златоверхий собор в Киеве, который является главным храмом так называемой Православной церкви Украины.
Обновлено в 05:07
Единоборства

Олейник проиграл Овериму в бою турнира UFC

Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено в 01:27
Общество

Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Общество

В столичный регион идет летнее тепло

Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Религия

Православные отмечают Вербное воскресенье

Обновлено вчера в 18:53
Происшествия

Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Политика

Лавров рассказал о поддержке США автокефалии «новой церкви» Украины

Россия обладает достаточным количеством фактов того, что автокефалия "новой церкви" Украины была поддержана и инспирирована США, так как в политике Вашингтона появилась направление на атаку православия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:56
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Общество

В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова

Обновлено вчера в 08:01
Армия и оружие

Ракету-дрон для борьбы с беспилотниками разработали в Санкт-Петербурге

Инженеры из Санкт-Петербурга разработали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Обновлено в 04:24
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Вице-спикер Рады во время дебатов бросилась на колени с разбега

Обновлено в 00:43
Происшествия

Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве

Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 05:11
Происшествия

В Эр-Рияде при нападении ликвидировали четверых террористов, пишут СМИ

По меньшей мере четверо террористов ликвидированы при попытке совершить нападение на участок криминальной полиции на севере столицы Саудовской Аравии, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 05:29
Музыка

Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде

На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Шоу-бизнес

В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева

Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено вчера в 07:47
Путешествия

«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию

Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие

23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ

Обновлено вчера в 11:37
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Общество

Что для крымчан приготовили звезды на следующую неделю

Грядущая неделя станет благоприятным периодом для построения планов.
Обновлено в 04:59
Происшествия

В Сестрорецке из магазина похитили банкомат

Неизвестным досталось более 243 тысяч рублей. В Сестрорецке из магазина украли банкомат. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".
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Космос

Установлена связь между светимостью квазара и массой его гало из темной материи

Ученые использовали крохотные искажения реликтового излучения, вызываемые гравитацией материи объектов Вселенной и зарегистрированные спутником Planck («Планк») Европейского космического агентства, для обнаружения связи между светимостью квазара – яркого ядра активной галактики – и массой большего по размерам «гало» из темной материи, внутри которого расположен квазар.
Обновлено вчера в 00:58
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Кандидат на пост президента Украины на проходящих выборах 2019 года, победитель первого тура, прошедшего 31 марта, и участник второго тура 21 апреля 2019 года.
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