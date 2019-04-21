Политика
Невестка Порошенко обвинила жену Зеленского в лицемерииГазета.Ru 05:50
Невестка кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Юлия обвинила жену кандидата Владимира Зеленского Елену в лицемерии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Читать в источнике
Оценить22
Подробнее о событии
Показать все источники
Невестка Порошенко поддержала жену Зеленского из-за внесения в базу «Миротворца»
Московский Комсомолец02:49
Автоматически обработано 7311 источников, обновлено в 06:42, Ашберн
Политика
Украинский генерал призвал захватить часть России в случае ее распада
Украинский военный эксперт, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко выразил мнение, что Россию в будущем якобы ждет распад, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:54
Происшествия
На Шри-Ланке произошел восьмой взрыв
Обновлено в 05:18
Политика
Названы первые данные по явке на выборы на Украине
Выборы президента прошли на Украине 31 марта, ни один из кандидатов не набрал необходимого для победы в первом туре числа голосов.
Обновлено в 04:32
Авто
Renault Logan в марте стал бестселлером марки в России
Обновлено вчера в 10:00
Происшествия
У избирательного участка внезапно умер украинец
В Тернопольской области у избирательного участка зафиксировали внезапную смерть человека. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено в 04:44
Политика
На Украине пьяный мужчина «заминировал» избирательный участок
Пьяный мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, заявил о минировании избирательного участка в Днепропетровской области Украины.
Обновлено в 03:13
Политика
НТВ показал тайные владения Зеленского
Телеканал НТВ показал тайные владения кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 06:12
Политика
Зеленский нарушил закон во время голосования
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский нарушил закон во время голосования на выборах, показав на камеру свой избирательный бюллетень.
Обновлено в 06:27
Армия и оружие
В России создали способный вести разведку в радиусе 100 км дрон
Обновлено вчера в 08:34
Политика
Порошенко помолился перед голосованием в храме ПЦУ
Президент Украины Петр Порошенко перед отправкой на избирательный участок посетил Михайловский Златоверхий собор в Киеве, который является главным храмом так называемой Православной церкви Украины.
Обновлено в 05:07
Единоборства
Олейник проиграл Овериму в бою турнира UFC
Российский боец смешанного стиля Алексей Олейник проиграл голландцу Алистару Овериму на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC).
Обновлено в 01:27
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Общество
В столичный регион идет летнее тепло
Специалист Центра погоды "ФОБОС" Евгений Тишковец сообщил, что предстоящая неделя порадует жителей Москвы и Подмосковья летней погодой.
Обновлено вчера в 22:28
Религия
Православные отмечают Вербное воскресенье
Обновлено вчера в 18:53
Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Политика
Лавров рассказал о поддержке США автокефалии «новой церкви» Украины
Россия обладает достаточным количеством фактов того, что автокефалия "новой церкви" Украины была поддержана и инспирирована США, так как в политике Вашингтона появилась направление на атаку православия, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
Обновлено в 05:56
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Общество
В лектории «Прямая речь» рассказали об улучшении состояния Быкова
Обновлено вчера в 08:01
Армия и оружие
Ракету-дрон для борьбы с беспилотниками разработали в Санкт-Петербурге
Инженеры из Санкт-Петербурга разработали ракету-дрон для борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).
Обновлено в 04:24
Происшествия
Задержан мужчина, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве
Сотрудники полиции задержали мужчину, который залез на крышу посольства Венесуэлы в Москве, передает корреспондент ТАСС с места событий.
Обновлено в 05:11
Происшествия
В Эр-Рияде при нападении ликвидировали четверых террористов, пишут СМИ
По меньшей мере четверо террористов ликвидированы при попытке совершить нападение на участок криминальной полиции на севере столицы Саудовской Аравии, сообщает телеканал "Аль-Арабия".
Обновлено в 05:29
Музыка
Появилось видео выступления Медведевой в латексном наряде
На видеозаписи, опубликованной в твиттере музыкантом Кристианом Костовым, россиянка выступает в розовом латексном костюме под песню Арианы Гранде "7 Rings".
Обновлено 19 апреля в 12:30
Шоу-бизнес
В Сети появилось фото подросшего сына Жанны Фриске и Дмитрия Шепелева
Телеведущий редко делится с поклонниками снимками сына. На днях в Сети появились свежие фотографии подросшего Платона.
Обновлено вчера в 07:47
Путешествия
«Полно еды и нет медведей»: чешских туристов удивила поездка в Россию
Двое чешских путешественников рассказали о своей поездке в Россию на 40-летних мопедах "Ява", свои впечатления они опубликовали в статье для новостного портала iDNES.cz.
Обновлено в 00:50
Армия и оружие
23-летняя ополченка ДНР пожертвовала собой в ходе атаки ВСУ
Обновлено вчера в 11:37
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Общество
Что для крымчан приготовили звезды на следующую неделю
Грядущая неделя станет благоприятным периодом для построения планов.
Обновлено в 04:59
Происшествия
В Сестрорецке из магазина похитили банкомат
Неизвестным досталось более 243 тысяч рублей. В Сестрорецке из магазина украли банкомат. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".
Обновлено в 05:01
Космос
Установлена связь между светимостью квазара и массой его гало из темной материи
Ученые использовали крохотные искажения реликтового излучения, вызываемые гравитацией материи объектов Вселенной и зарегистрированные спутником Planck («Планк») Европейского космического агентства, для обнаружения связи между светимостью квазара – яркого ядра активной галактики – и массой большего по размерам «гало» из темной материи, внутри которого расположен квазар.
Обновлено вчера в 00:58