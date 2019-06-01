Футбол
Невероятный удар, который вывел Кюрасао в плей-офф Золотого кубкаSport.ru 02:59
Сборная Кюрасао впервые оказалась в плей-офф Золотого кубка КОНКАКАФ. В матче группы С против Ямайки (1:1) Кюрасао спасся благодаря чудовищному по силе удару защитника Юрина Гари, примечательно что это чудотворное спасение было уже в компенсированное время.
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Ямайка — Кюрасао. Прогноз (к. 5.00) и ставки на матч Золотого кубка КОНКАКАФ 26 июня 2019 года
LiveSport.ru24 июня в 08:00
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