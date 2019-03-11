Футбол

Нету подписал трёхлетний контракт со «Спортингом»Чемпионат вчера в 13:47

Лиссабонский «Спортинг» объявил о подписании контракта с португальским защитником «Зенита» Луишем Нету. Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба. Футболист подписал с клубом контракт до лета 2022 года.
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Нету подписал трёхлетний контракт со «Спортингом»

Чемпионатвчера в 13:47

Нету подписал контракт со «Спортингом»

Матч ТВвчера в 14:02

Нету по окончании сезона перейдет из «Зенита» в лиссабонский «Спортинг»

РИА Новостивчера в 14:00

Защитник «Зенита» Нету подписал трехлетний контракт со «Спортингом»

Газета.Ruвчера в 16:24

Нету перешел в «Спортинг»

Спорт-Экспрессвчера в 14:00

Алексей Стрепетов: Нету и руководство «Зенита» приняли верное решение, но сперва португалец должен взять чемпионство

Спорт день за днемвчера в 15:10

Защитник «Зенита» Нету подписал контракт со «Спортингом» и перейдет туда летом

Sport24.ruвчера в 13:32
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Политика

Порошенко сбежал по лужам от радикалов на митинге в Житомире

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Политика

FT: бизнесмены США намерены бойкотировать ПМЭФ из-за ареста Калви

Ряд американских бизнесменов и официальных лиц не приедут на Петербургский экономический экономический форум (ПМЭФ), если основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви будет находиться под стражей.
Обновлено в 03:38
Происшествия

Боец ММА Конор Макгрегор арестован

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Происшествия

Полицейские проводят обыски на рынке «Фуд сити»

На рынке "Фуд сити" на Калужском шоссе сотрудники правоохранительных органов проводят обыски, передает "Интерфакс".
Обновлено в 02:05
Общество

Названы страны с самым грязным воздухом

Составители рейтинга пришли к выводу, что странами с самым грязным воздухом являются Бангладеш, Пакистан и Индия.
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Политика

Помпео обвинил «Роснефть» в покупке нефти у Венесуэлы вопреки санкциям

Глава Госдепартамента США Майкл Помпео заявил, что Россия и Куба помогли создать кризис в Венесуэле, а «Роснефть» продолжает покупать нефть у PDVSA, несмотря на американские санкции, передает Reuters.
Обновлено вчера в 19:18
Политика

Милонов оправдал свои высказывания о Шнурове свободой слова

Депутат Госдумы Виталий Милонов в письме к Константину Добрынину, адвокату лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, объяснил свои высказывания в адрес творчества музыканта правом на свободу мысли и слова, которые закреплены в Конституции РФ, пишет РИА Новости, ссылаясь на текст письма.
Обновлено в 03:20
Общество

Названы российские регионы с самой высокой смертностью

Больше всего в России умирает людей в Псковской и Тверской областях, в этих регионах показатель смертности составляет 16,8 человек на тысячу жителей, пишет "Российская газета" со ссылкой на данные Росстата.
Обновлено в 02:42
Происшествия

Еще три авиакомпании отказались использовать Boeing 737 MAX

Три латиноамериканских авиакомпании приостановили использование Boeing 737 MAX после крушения такого самолета в Эфиопии, сообщает FlightGlobal.
Обновлено в 01:03
Армия и оружие

Минобороны просит создать отделения движения на всех предприятиях ОПК

В документе уточнялось, что для выполнения этой задачи нужно на каждом из предприятий ОПК создать юнармейские отряды и «организовать на имеющихся объектах социально-культурного и спортивного назначения работу юнармейских военно-патриотических секций, кружков и клубов».
Обновлено вчера в 15:40
Политика

Депутат Госдумы Сысоев назначен замгубернатора Тюменской области

До назначения В.Сысоев был депутатом Государственной думы.
Обновлено в 03:13
Происшествия

В Москве избили главу отдела департамента при Верховном суде

Нападение на начальника отдела судебного департамента при Верховном суде Сергея Лыкова произошло вечером 6 марта возле станции метро «Щелковская», об этом РБК сообщили источники в Главном управлении МВД по Москве и в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 03:18
Политика

Путин предложил усовершенствовать организацию судебной экспертизы

Согласно проекту, СК РФ относится к федеральным государственным органам, в которых могут создаваться государственные судебно-экспертные учреждения и экспертные подразделения в целях организации и производства судебной экспертизы, назначенной в соответствии с законодательством РФ.
Обновлено в 01:57
Происшествия

Полицейские сняли дебошира с самолета в Оренбурге

Сотрудники транспортной полиции сняли с рейса дебошира в аэропорту Оренбурга.
Обновлено вчера в 22:26
Политика

Глава «Нафтогаза» обвинил Германию в лишении Украины транзита газа

Киев может остаться без транзита российского газа из-за действий Германии, России и «части украинского политикума».
Обновлено в 00:45
Музыка

Maruv пообещала болеть за Россию на «Евровидении»

Украинская певица Анна Корсун, известная как Maruv, рассказала, кто из участников "Евровидения-2019" ей больше всего по душе Как пишут украинские СМИ, исполнительница заявила, что планирует посмотреть все музыкальные номера, однако болеть будет за российского артиста Сергея Лазарева.
Обновлено в 03:28
Происшествия

В Петербурге прошли прения по делу тамбовской ОПГ

В Куйбышевском райсуде Санкт-Петербурга прошли прения по делу криминального авторитета и бизнесмена Владимира Барсукова (Кумарина) и Вячеслава Дрокова, которых обвиняют в организации тамбовского преступного сообщества.
Обновлено вчера в 15:15
Общество

Минтруд назвал сферы с переизбытком квалифицированных работников

В России наблюдается переизбыток специалистов в сфере бизнеса и администрации, сообщили в Министерстве труда и соцзащиты телеканалу RT.
Обновлено в 02:40
Политика

В Кремле отказались рассматривать возможность передачи Курил Японии

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не ответил на вопрос РБК, действительно ли Россия не планирует передавать Японии Курильские острова.
Обновлено вчера в 23:00
Происшествия

В Бурятии женщина сбила следователя, чтобы избежать допроса

Как отмечается, в августе прошлого года женщина сбила на автомобиле следователя, чтобы не идти на допрос по уголовному делу.
Обновлено вчера в 23:08
Происшествия

Российский самолет посадили в Баку из-за сообщения о бомбе

В декабре неизвестный сообщил о бомбе на борту самолета Boeing 737-800 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Москвы в Иркутск.
Обновлено вчера в 07:34
Политика

Порошенко обещал Варфоломею собственность на Украине в обмен на томос

В обмен на томос об автокефалии президент Украины Петр Порошенко обязался передать патриарху Варфоломею здания, помещения и другую собственность на Украине, говорится в секретном соглашении о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Константинопольским патриархатом.
Обновлено в 03:43
Происшествия

Фабрика в Кузбассе остановлена из-за черного снега

Обновлено в 03:44
Общество

Фридман назван самым богатым жителем Лондона

Журнал Forbes назвал совладельца «Альфа-Групп» Михаила Фридмана самым богатым жителем столицы Великобритании.
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Технологии

Российский стартап NGINX куплен за $670 млн

После окончательного оформления сделки марка NGINX будет сохранена. Основатели российского стартапа продолжат работу в компании.
Обновлено в 02:46
Общество

Глава ФАС заявил о двукратных переплатах россиян за услуги ЖКХ

Большинство россиян в два раза переплачивают за ряд коммунальных платежей, заявил руководитель Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев.
Обновлено вчера в 07:33
Культура

В Вахтанговском театре прощаются с Владимиром Этушем

Обновлено в 03:09
Экономика

Россияне отказываются от алкоголя, чтобы накопить на образование

Богатые увеличили траты на обслуживание банковских кредитов и налогов. А бедные — долю расходов на образование.
Обновлено вчера в 23:36
Армия и оружие

Антонов назвал условие применения Россией ядерного оружия

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что российская сторона никогда не будет использовать ядерное оружие для предотвращения региональных конфликтов.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия

Прекращено уголовное преследование экс-гендиректора «Силовых машин»

Совет директоров «Силовых машин», напомним, в июле 2017 года досрочно прекратил полномочия гендиректора машиностроительной компании Романа Филиппова, избрав на его место нового руководителя.
Обновлено вчера в 16:11
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