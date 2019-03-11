Нету подписал трёхлетний контракт со «Спортингом»Чемпионат вчера в 13:47

Лиссабонский «Спортинг» объявил о подписании контракта с португальским защитником «Зенита» Луишем Нету. Об этом сообщает официальный сайт португальского клуба. Футболист подписал с клубом контракт до лета 2022 года.

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