30-летний Нету перешел в «Зенит» из итальянской «Сиены» в 2013 году за 6,5 млн евро. В текущем сезоне защитник принял участие в 11 матчах российского чемпионата и в шести играх в Лиге Европы. В прошлом сезоне португалец выступал за турецкий «Фенербахче» на правах аренды.

Нету может перейти из «Зенита» в «Спортинг» летом

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