Нетребко отменила своё выступление на Дне города в ПетербургеRT на русском 16:39

Как сообщили в Комитете по культуре города, в этом году в шоу «Классика на Дворцовой» не будут участвовать оперная певица Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов.

с чего всё началось

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отменили своё выступление на Дне города в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru. Оперные исполнители должны были принять участие в концерте «Классика на Дворцовой».

Нетребко отменила своё выступление на Дне города в Петербурге

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