Музыка
Нетребко отменила своё выступление на Дне города в ПетербургеRT на русском 16:39
Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отменили своё выступление на Дне города в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru. Оперные исполнители должны были принять участие в концерте «Классика на Дворцовой».
Читать в источнике
Оценить10
с чего всё началось
Как сообщили в Комитете по культуре города, в этом году в шоу «Классика на Дворцовой» не будут участвовать оперная певица Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов.Петербургский дневник08:05
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Музыка
Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 18:07
Происшествия
Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13
Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 14:22
Хоккей
Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею
Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Политика
На Порошенко завели третье уголовное дело
В Государственном бюро расследований подтвердили агентству УНН информацию о возбужденном уголовном деле, однако не сообщили, фигурирует ли там фамилия Порошенко.
Обновлено в 12:57
Политика
Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова
Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.
Обновлено в 17:00
Футбол
Месси станет обладателем «Золотой бутсы»
Обновлено в 17:26
Происшествия
Неизвестный расстрелял полицейского в Туле
Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Происшествия
Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара
Огонь в кровле распространился на площадь 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 120 человек.
Обновлено в 18:50
Наука
Побит рекорд температуры для сверхпроводимости
Была создана теория Бардина — Купера — Шриффера (кратко ее называют теорией БКШ), согласно которой электроны в состоянии сверхпроводимости двигаются парами, с противоположными спинами (то есть, упрощенно, с противоположными направлениями вращения вокруг своей оси).
Обновлено 22 мая в 13:00
Спорт
Закарин выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия»
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание
Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети.
Обновлено в 11:37
Кино
Алексей Панин заявил о похищении снятого им фильма «Я вернулся»
Обновлено в 10:36
Общество
Волин: каждый житель России получит помощь для перехода на цифровое ТВ
Каждый житель России получит помощь и поддержку для перехода на цифровое телевидение, заявил журналистам заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
Обновлено в 14:10
Энергетика
РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 11:27
Космос
SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink
Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено вчера в 23:48
Футбол
Вальверде: не слишком много думаю о своём будущем в «Барселоне»
Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде сказал, что сконцентрирован только на финальном матче Кубка Испании с «Валенсией».
Обновлено в 16:22
Спорт
DrAmer: «Высказывание Себа — чистейший, рафинированный расизм»
Спортивный директор Vega Squadron Георгий drAmer Фалеев назвал оскорбительные высказывания Себастьяна Ceb Дебса в сторону русскоязычных игроков проявлением расизма.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес
Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских
В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено вчера в 16:57
Армия и оружие
Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух
Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес
Лобода впервые показала фото дочери от солиста Rammstein
Певица Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду, родившуюся, предположительно от фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Обновлено в 09:55
Общество
AP: на Бали произошло извержение вулкана Агунг
Обновлено в 18:34
Политика
Гройсман создаст партию для выборов в Раду
Премьер Украины Владимир Гройсман, который заявил о намерении уйти в отставку, сказал, что намерен создать партию "Украинская стратегия".
Обновлено в 15:58
Происшествия
Немецкий гонщик умер после аварии на трассе
Участник чемпионата Германии по ралли немец Кай Гюнтер погиб после происшествия на трассе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Происшествия
Вертолет Ми-17 разбился в Мексике
Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено в 19:13
Музыка
Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования
Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Происшествия
В Марий Эл школьник ударил депутата от «Единой России»
В Марий Эл в поселке Юрино выпускник во время последнего звонка ударил депутата от "Единой России" Екатерину Вахитову.
Обновлено в 05:39
Политика
Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом
Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46