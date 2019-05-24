Музыка

Нетребко отменила своё выступление на Дне города в ПетербургеRT на русском 16:39

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов отменили своё выступление на Дне города в Санкт-Петербурге, сообщает kp.ru. Оперные исполнители должны были принять участие в концерте «Классика на Дворцовой».
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Анна Нетребко не будет выступать на Дворцовой

Как сообщили в Комитете по культуре города, в этом году в шоу «Классика на Дворцовой» не будут участвовать оперная певица Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов.
Петербургский дневник08:05

Подробнее о событии

Нетребко и Эйвазов не смогут выступить на Дворцовой в День города

Neva.Today08:29

Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни

78.ru08:04

Нетребко на Дворцовой. И не только она

Город 81222 мая в 13:54

Нетребко и Эйвазов отказались от участия в концерте «Классика на Дворцовой»

Невские Новости09:09

Анна Нетребко не будет выступать на Дворцовой

Петербургский дневник08:05

«Вокальное посвящение»: оперный гала-концерт в Театре оперы и балета

Якутия.Инфовчера в 02:36

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов не смогут выступить на Дворцовой в День города

Фонтанка.Ру07:45
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Музыка

Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»

Обновлено в 18:07
Происшествия

Число пострадавших от взрыва в Лионе выросло до 13

Число пострадавших при взрыве в Лионе выросло до 13 человек. Ими занимаются экстренные службы, передает телеканал BFM TV.
Обновлено в 14:22
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
Политика

На Порошенко завели третье уголовное дело

В Государственном бюро расследований подтвердили агентству УНН информацию о возбужденном уголовном деле, однако не сообщили, фигурирует ли там фамилия Порошенко.
Обновлено в 12:57
Политика

Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.
Обновлено в 17:00
Футбол

Месси станет обладателем «Золотой бутсы»

Обновлено в 17:26
Происшествия

Неизвестный расстрелял полицейского в Туле

Как отмечается, инцидент произошел утром 24 мая. В результате нападения полицейский был срочно госпитализирован в местную больницу.
Обновлено в 07:12
Происшествия

Жильцов пятиэтажного дома в Москве эвакуировали из-за пожара

Огонь в кровле распространился на площадь 500 квадратных метров. Из горящего здания были эвакуированы 120 человек.
Обновлено в 18:50
Наука

Побит рекорд температуры для сверхпроводимости

Была создана теория Бардина — Купера — Шриффера (кратко ее называют теорией БКШ), согласно которой электроны в состоянии сверхпроводимости двигаются парами, с противоположными спинами (то есть, упрощенно, с противоположными направлениями вращения вокруг своей оси).
Обновлено 22 мая в 13:00
Общество

Беглов обещал сохранить кафе с бесплатными обедами для пенсионеров

Обновлено в 18:51
Спорт

Закарин выиграл 13-й этап «Джиро д’Италия»

Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети.
Обновлено в 11:37
Кино

Алексей Панин заявил о похищении снятого им фильма «Я вернулся»

Обновлено в 10:36
Общество

Волин: каждый житель России получит помощь для перехода на цифровое ТВ

Каждый житель России получит помощь и поддержку для перехода на цифровое телевидение, заявил журналистам заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Алексей Волин.
Обновлено в 14:10
Энергетика

РБК: ФАС заявила о невыполнении поручения заморозить цены на бензин

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) отметила, что нефтяные компании не выполнили поручение вице-премьера Дмитрия Козака о стабилизации цен на топливо на внутреннем рынке.
Обновлено в 11:27
Космос

SpaceX запустила в космос 60 интернет-спутников системы Starlink

Компания SpaceX в четверг вывела в космос 60 спутников проекта Starlink. Об этом говорится в Twitter компании Илона Маска.
Обновлено вчера в 23:48
Футбол

Вальверде: не слишком много думаю о своём будущем в «Барселоне»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Эрнесто Вальверде сказал, что сконцентрирован только на финальном матче Кубка Испании с «Валенсией».
Обновлено в 16:22
Спорт

DrAmer: «Высказывание Себа — чистейший, рафинированный расизм»

Спортивный директор Vega Squadron Георгий drAmer Фалеев назвал оскорбительные высказывания Себастьяна Ceb Дебса в сторону русскоязычных игроков проявлением расизма.
Обновлено в 11:20
Шоу-бизнес

Появилось видео свадьбы Потапа и Насти Каменских

В сети появились ролики со свадьбы участников украинского дуэта Потапа и Насти Каменских, состоявшейся 23 мая.
Обновлено вчера в 16:57
Армия и оружие

Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено в 18:28
Шоу-бизнес

Лобода впервые показала фото дочери от солиста Rammstein

Певица Светлана Лобода впервые показала дочь Тильду, родившуюся, предположительно от фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна.
Обновлено в 09:55
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

Обновлено в 03:26
Общество

AP: на Бали произошло извержение вулкана Агунг

Обновлено в 18:34
Политика

Гройсман создаст партию для выборов в Раду

Премьер Украины Владимир Гройсман, который заявил о намерении уйти в отставку, сказал, что намерен создать партию "Украинская стратегия".
Обновлено в 15:58
Происшествия

Немецкий гонщик умер после аварии на трассе

Участник чемпионата Германии по ралли немец Кай Гюнтер погиб после происшествия на трассе, сообщает ТАСС.
Обновлено в 16:12
Происшествия

Вертолет Ми-17 разбился в Мексике

Принадлежавший Министерству военно-морского флота Мексики вертолет Ми-17 разбился в штате Сан-Луис-Потоси в центральной части страны.
Обновлено в 19:13
Происшествия

Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

Обновлено в 10:54
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Происшествия

В Марий Эл школьник ударил депутата от «Единой России»

В Марий Эл в поселке Юрино выпускник во время последнего звонка ударил депутата от "Единой России" Екатерину Вахитову.
Обновлено в 05:39
Политика

Милонов назвал ведущего НТВ средневековым мракобесом

Депутат Госдумы Виталий Милонов во время программы "Место встречи" на НТВ причислил ведущего Ивана Трушкина к "средневековым мракобесам".
Обновлено в 12:46
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Анна Нетребко
Российская певица
Российская и австрийская оперная певица. Народная артистка РФ. Лауреат Государственной премии РФ. Герой труда Кубани.
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Юсиф Эйвазов
Азербайджанский певец
Оперный певец, драматический тенор, заслуженный артист Азербайджана. Народный артист Азербайджана. Репертуар Эйвазова обширен, в основном это партии из эпохи веризма. Эйвазов выступает на всемирно известных оперных площадках, таких как: Метрополитен-опера, Ла Скала, Венская государственная опера, Большой театр, Парижская национальная опера и других.
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