Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни78.ru 08:04
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре.
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с чего всё началось
Как сообщили в Комитете по культуре города, в этом году в шоу «Классика на Дворцовой» не будут участвовать оперная певица Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов.Петербургский дневник08:05
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