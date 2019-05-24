Музыка

Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни78.ru 08:04

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре.
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Анна Нетребко не будет выступать на Дворцовой

Как сообщили в Комитете по культуре города, в этом году в шоу «Классика на Дворцовой» не будут участвовать оперная певица Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов.
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Юсиф Эйвазов
Азербайджанский певец
Оперный певец, драматический тенор, заслуженный артист Азербайджана. Народный артист Азербайджана. Репертуар Эйвазова обширен, в основном это партии из эпохи веризма. Эйвазов выступает на всемирно известных оперных площадках, таких как: Метрополитен-опера, Ла Скала, Венская государственная опера, Большой театр, Парижская национальная опера и других.
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