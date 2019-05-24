Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни78.ru 08:04

Как сообщили в Комитете по культуре города, в этом году в шоу «Классика на Дворцовой» не будут участвовать оперная певица Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов.

с чего всё началось

Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре.

Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни

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