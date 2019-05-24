Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни78.ru вчера в 08:04
Народная артистка России Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов не примут участие в концерте «Классика на Дворцовой» по причине болезни. Об этом сообщает пресс-служба комитета по культуре.
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с чего всё началось
Как сообщили в Комитете по культуре города, в этом году в шоу «Классика на Дворцовой» не будут участвовать оперная певица Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов.Петербургский дневниквчера в 08:05
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Нетребко отказалась выступать на концерте «Классика на Дворцовой»
Санкт-Петербургские ведомостивчера в 10:58
На фестивале «Классика на Дворцовой» произошла замена солистов
Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 10:16
Нетребко и Эйвазов отказались от участия в концерте «Классика на Дворцовой»
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