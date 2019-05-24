Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезниКультуромания вчера в 10:37

Как сообщили в Комитете по культуре города, в этом году в шоу «Классика на Дворцовой» не будут участвовать оперная певица Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов.

с чего всё началось

Воскресный концерт на Дворцовой площади Санкт-Петербурга пройдет без участия оперных певцов, народной артистки России Анны Нетребко и народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова. Артисты отказались от выступления из-за болезни.

Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезни

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