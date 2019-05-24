Музыка
Нетребко и Эйвазов отменили выступление на Дворцовой из-за болезниКультуромания вчера в 10:37
Воскресный концерт на Дворцовой площади Санкт-Петербурга пройдет без участия оперных певцов, народной артистки России Анны Нетребко и народного артиста Азербайджана Юсифа Эйвазова. Артисты отказались от выступления из-за болезни.
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с чего всё началось
Как сообщили в Комитете по культуре города, в этом году в шоу «Классика на Дворцовой» не будут участвовать оперная певица Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов.Петербургский дневниквчера в 08:05
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Нетребко отказалась выступать на концерте «Классика на Дворцовой»
Санкт-Петербургские ведомостивчера в 10:58
На фестивале «Классика на Дворцовой» произошла замена солистов
Коммерсантъ Санкт-Петербургвчера в 10:16
Нетребко и Эйвазов отказались от участия в концерте «Классика на Дворцовой»
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