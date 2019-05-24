Музыка

Нетребко и Эйвазов отказались выступить на Дворцовой в День городаАиФ Санкт-Петербург 08:42

Концерт был запланирован на 26 мая Концерт "Классика на Дворцовой" серьезно изменен. От участия в событии отказались два его хедлайнера – Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Об этом сегодня, 24 мая, сообщил комитет по культуре Петербурга.
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Анна Нетребко не будет выступать на Дворцовой

Как сообщили в Комитете по культуре города, в этом году в шоу «Классика на Дворцовой» не будут участвовать оперная певица Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов.
Петербургский дневник08:05

Подробнее о событии

Нетребко отказалась выступать на концерте «Классика на Дворцовой»

Санкт-Петербургские ведомости10:58

На фестивале «Классика на Дворцовой» произошла замена солистов

Коммерсантъ Санкт-Петербург10:16

Нетребко и Эйвазов не смогут выступить на Дворцовой в День города

Neva.Today08:29

Нетребко и Эйвазов отказались от участия в концерте «Классика на Дворцовой»

Невские Новости09:09

Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов не смогут выступить на Дворцовой в День города

Фонтанка.Ру07:45

Нетребко на Дворцовой. И не только она

Город 81222 мая в 13:54

Музыкальное сопровождение Дня города в Петербурге будет уникальным

Konkretno.ru22 мая в 01:47
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 22:32, Ашберн
Общество

Полиция начала проверку после скандала с выпускниками во Владивостоке

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Два альпиниста из Австрии и Индии скончались за последние сутки после восхождения на самую высокую гору в мире Эверест, сообщает газета Himalayan Times со ссылкой на организаторов экспедиций.
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Музыка

Эрнст назвал победителей шоу «Голос. Дети»

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Политика

Глава Генштаба Украины назвал Крым плохим Советским Союзом

Украина потеряла Крым задолго до того, как полуостров отделился и вошел в состав России в 2014 году.
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Обновлено в 10:08
Политика

Климкин рассказал о предложении выпить водки от Лаврова

Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что его российский коллега Сергей Лавров в 2015 году предлагал участникам переговоров в Минске выпить водки, передает УНИАН.
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Политика

Британский премьер Тереза Мэй объявила об отставке

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Хоккей

В Омске передумали сносить хоккейную «Арену-Омск»

Как пишет "Матч ТВ", Колобков также отметил, что пока неизвестно, как именно будет восстановлено здание, так как проект еще готовится.
Обновлено в 11:30
Армия и оружие

США начали строительство первой атомной подлодки нового поколения

В штате Вирджиния приступили к строительству первой стратегической подводной лодки класса «Колумбия».
Обновлено в 11:36
Происшествия

Неизвестные расстреляли полицейского в Туле

Нападение на полицейского в Туле подтвердили в областном управлении МВД России, передает ТАСС. Раненого мужчину госпитализировали.
Обновлено в 06:34
Политика

Третье уголовное дело возбуждено против Порошенко на Украине

Третье уголовное дело возбуждено на Украине против бывшего президента страны Петра Порошенко.
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Происшествия

Бывший генерал СКР Никандров вышел из тюрьмы по УДО

Обновлено в 08:58
Авто

Renault начала в России прием заказов на лимитированную серию Arkana

Обновлено вчера в 10:12
Авто

Названы модели LADA, которые появятся в следующем году

Работы по созданию новой модели LADA Van компания намерена закончить к концу будущего года.
Обновлено в 08:08
Общество

Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста

Обновлено вчера в 05:26
Общество

Россияне массово променяли вино на пиво

Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено в 20:49
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Два медведя на Сахалине оказались опасными для жизни

Специалистами диагностического отдела ФГБУ Сахалинская МВЛ при исследовании двух проб от двух медведей, убитых в Томаринском районе, выявлены личинки трихинелл в живом виде.
Обновлено в 19:03
Общество

Госдума одобрила новые правила техосмотра

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено в 03:10
Армия и оружие

Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено в 18:28
Экономика

В российских магазинах упали цены на красную икру

«Рекордный улов лососевых не мог не отразиться на стоимости красной икры: оптовые цены на нее в прошлом году снизились более чем на 30%», - заявил глава Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Герман Зверев, подчеркнув, что потребительские цены снизились лишь на 5%.
Обновлено в 21:21
Политика

Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов

Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено в 03:09
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Моряки с арестованного в Стамбуле судна возвращаются в Россию

Шесть моряков из РФ, находившиеся почти год на арестованном в Стамбуле судне Streamline, сошли на берег и отправились в Россию, сообщает российское генконсульство.
Обновлено в 18:59
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено вчера в 16:35
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«Витесс» Слуцкого сыграл вничью с «Утрехтом» в матче плей-офф за место в ЛЕ

Голландский "Витесс" разошелся миром с "Утрехтом" в первом матче финала турнира плей-офф за место в футбольной Лиге Европы.
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Юкка Ялонен: «Нужно забыть победу Финляндии над Россией в 2011-м»

С кем играть России – В 2011-м вы обыграли здесь Россию (в полуфинале ЧМ со счетом 3:0). – Ту встречу нужно забыть.
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Армия и оружие

В России модернизируют системы залпового огня «Град»

Советские реактивные системы залпового огня "Град" будут модернизированы до новейших "Торнадо-Г".
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Анна Нетребко
Российская певица
Российская и австрийская оперная певица. Народная артистка РФ. Лауреат Государственной премии РФ. Герой труда Кубани.
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Юсиф Эйвазов
Азербайджанский певец
Оперный певец, драматический тенор, заслуженный артист Азербайджана. Народный артист Азербайджана. Репертуар Эйвазова обширен, в основном это партии из эпохи веризма. Эйвазов выступает на всемирно известных оперных площадках, таких как: Метрополитен-опера, Ла Скала, Венская государственная опера, Большой театр, Парижская национальная опера и других.
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