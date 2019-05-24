Нетребко и Эйвазов отказались выступить на Дворцовой в День городаАиФ Санкт-Петербург 08:42

Как сообщили в Комитете по культуре города, в этом году в шоу «Классика на Дворцовой» не будут участвовать оперная певица Анна Нетребко и народный артист Азербайджана Юсиф Эйвазов.

с чего всё началось

Концерт был запланирован на 26 мая Концерт "Классика на Дворцовой" серьезно изменен. От участия в событии отказались два его хедлайнера – Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов. Об этом сегодня, 24 мая, сообщил комитет по культуре Петербурга.

Нетребко и Эйвазов отказались выступить на Дворцовой в День города

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