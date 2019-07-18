Экономика

Netflix впервые за 8 лет потерял подписчиков в СШАИнфо24 07:57

По итогам второго квартала 2019 года число платных подписчиков Netflix снизилось на 130 тысяч человек. Такой отток пользователей произошел впервые с 2011 года, когда сервис внедрил новую модель подписки — она впоследствии была признана неудачной и отменена.
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