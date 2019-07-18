Экономика
Netflix впервые за 8 лет потерял подписчиков в СШАИнфо24 07:57
По итогам второго квартала 2019 года число платных подписчиков Netflix снизилось на 130 тысяч человек. Такой отток пользователей произошел впервые с 2011 года, когда сервис внедрил новую модель подписки — она впоследствии была признана неудачной и отменена.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 15:02, Вашингтон
Технологии
Отечественные приложения предложили устанавливать на Smart TV
Группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Сергеем Жигаревым (ЛДПР) внесла в Госдуму законопроект, обязывающий устанавливать на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV при их продаже отечественное программное обеспечение, следует из информации на сайте Госдумы.
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Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
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Председатель Верховной рады Андрей Парубий вновь заявил, что готов безотлагательно созвать внеочередную сессию парламента, но не отдельное заседание, и попросил президента Украины Владимира Зеленского привести своё письмо в Раду в соответствие с законом.
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Режим электронной визы будет введён на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области, соответствующий указ будет подписан в четверг, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.
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Посол РФ в США Антонов заявил о развязывании Вашингтоном визовой войны
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Футболист Резиуан Мирзов подписал контракт со «Спартаком»
Обновлено в 11:11
Армия и оружие
Названо последнее «оружие возмездия» России в ядерной войне
Перспективная крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с малогабаритной ядерной энергоустановкой является «оружием возмездия», которое Россия применит после того, как по территории страны-агрессора отработают боеголовки межконтинентальных баллистических ракет (МБР).
Обновлено в 13:48
Происшествия
В Туве в аварии погибли семь человек
При столкновении двух автомобилей на трассе в Туве погибли семь человек, в том числе трое детей, сообщило ГИБДД.
Обновлено в 12:10
Авто
АвтоВАЗ снова остановит производство
Обновлено в 04:58
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Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
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В третьи выходные проката боевик Джона Уоттса "Человек-паук: Вдали от дома" отступил перед "Королем Львом" после двухнедельного лидерства в российском бокс-офисе.
Обновлено в 13:49
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Ромашина и Колесниченко победили в произвольной программе на ЧМ
Россиянки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования в произвольной программе в синхронном плавании на чемпионате мира по водным видам спорта.
Обновлено в 07:49
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Росстат представил итоги исследования заработных плат россиян, согласно которому 50% граждан, работающих на крупных и средних предприятиях, получают зарплату меньше 34335 руб. Именно столько составило медианное значение зарплаты в апреле 2019 года.
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Энергоблок №4 на Калининской АЭС подключён к сети после ЧП
Четвёртый энергоблок на Калининской атомной электростанции в Тверской области был подключён к сети после частичной остановки.
Обновлено в 14:13
Футбол
Тьяго Мотта: «„ПСЖ“ будет сложно найти достойную замену Неймару»
Бывший футболист «Барселоны» и «ПСЖ» Тьяго Мотта поделился мнением о ситуации с бразильским форвардом Неймаром.
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Вышел трейлер «К звездам» с Брэдом Питтом
Обновлено в 10:10
Здоровье
Вспышка вируса Эбола в ДР Конго признана ЧС международного масштаба
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал вспышку вируса геморрагической лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго чрезвычайной ситуацией международного масштаба.
Обновлено вчера в 15:59
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено в 01:06
Происшествия
В Москве возбудили дело из-за воспитания мальчиков гей-парой
Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении сотрудников соцзащиты в Москве, которые не противодействовали усыновлению двух мальчиков семьей из двух мужчин.
Обновлено вчера в 10:22
Футбол
«Нефтчи» стал соперником тульского «Арсенала» в Лиге Европы
Клуб из Баку разгромил соперника и во второй встрече. Таким образом, «Нефтчи» стал соперником тульского «Арсенала» по 2-му раунду ЛЕ.
Обновлено в 14:47