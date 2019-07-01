Кино
Netflix представил первые постер и промо-фото «Ведьмака»RuNews24.ru 01:36
Стриминговый сервис Netflix представил первый постер и промо-фото сериала «Ведьмак». Компания показала актеров Генри Кавилла в роли Геральта, Ану Чалотру в роли Йеннифэр и Фрею Аллан в роли Цири.
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Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
2 июля «Аэрофлот» отменил несколько рейсов Москва — Прага из-за решения Чехии аннулировать выданные разрешения на выполнение полётов.
Обновлено в 04:30
Экономика
Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»
Международное рейтинговое агентство Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный», говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:22
Происшествия
В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника
Обновлено вчера в 14:08
Общество
Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро
Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05
Авто
Топ-10 самых дорогих машин на российском рынке возглавил Порше 911 GT
Эксперты аналитического агентства Автостат составили топ-10 самых дорогих машин, официально продающихся в России.
Обновлено в 03:09
Спорт
Жулин: хочу поставить Медведевой блюз с русской душой
Обновлено в 04:45
Общество
В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске
Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
Обновлено в 04:51
Транспорт
В московском метро не работают автоматы по продаже билетов
В Московском метрополитене не работают автоматы по продаже билетов. О сбое сообщается на странице подземки в Twitter.
Обновлено в 04:54
Общество
Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля
Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Обновлено в 03:54
Политика
Вакарчук назвал полуостров Крым российским
Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал полуостров Крым российским. Сделал он это на выступлении в Харькове.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия
На стройплощадке ЖК на проспекте Ветеранов загорелся мусор
Оказалось, что на первом этаже строящегося дома горел мусор на площади 50 кв. метро. К 11:00 огонь удалось ликвидировать.
Обновлено в 04:59
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Продюсер Бари Алибасов не явился на съемки телепрограммы «На самом деле» на Первом канале и сорвал эфир.
Обновлено вчера в 16:34
Общество
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено вчера в 18:54
Политика
Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда
Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09
Политика
В Грузии подсчитали убытки от снижения турпотока из России
Ущерб экономики Грузии от введенного временного запрета на полеты из России и снижения турпотока может достичь 2,5 млрд лари.
Обновлено в 04:40
Происшествия
Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы
Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Авто
Chevrolet NIVA получила обновление
Автопроизводитель испытал и провел обновление программного обеспечения электронного блока управления двигателем с целью дальнейшего улучшения потребительских свойств внедорожника Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 08:57
Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:45
Происшествия
Суд в Австрии продлил арест подозреваемого в шпионаже в пользу России
Земельный суд Зальцбурга оставил под арестом отставного австрийского полковника, подозреваемого в разведдеятельности в пользу России, вновь продлив его содержание под стражей, сообщил во вторник РИА Новости представитель суда Андреас Визауэр.
Обновлено в 02:09
ЖКХ
Тариф на вывоз мусора в Омске снова пересчитали
Уже в июле придут квитанции с перерасчётом Региональный оператор до запуска в работу мусоросортировочного завода исключил из тарифа расходы на обработку отходов.
Обновлено в 04:26
Наука
Корни «зловещей долины» нашли в лобных долях
В 1978 году термин перевели на английский язык как uncanny valley — «зловещая долина».
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ
Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Армия и оружие
В зону бедствия в Иркутской области отправились новосибирские военные
В Иркутске работают около полутора тысяч военнослужащих из Центрального военного округа.
Обновлено вчера в 22:25
Политика
Китай призвал арестовать участников штурма заксобрания Гонконга
Правительство КНР выразило поддержку властям и полиции Гонконга, а также призвало привлечь к уголовной ответственности демонстрантов, участвовавших в штурме законодательного собрания.
Обновлено в 01:08
Авто
Nissan Skyline GT-R Nismo Edition из 90-х выставлен на аукцион
На онлайн-аукцион Bring a Trailer выставили редкий Nissan Skyline GT-R Nismo 1990 года выпуска.
Обновлено в 03:40
Авто
В Сети опубликовали первые снимки обновленного BMW X6
Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15
Экономика
С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ
С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Последний раз тарифы на энергоносители повышали полгода назад.
Обновлено вчера в 03:17