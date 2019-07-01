Кино

Netflix представил первые постер и промо-фото «Ведьмака»RuNews24.ru 01:36

Стриминговый сервис Netflix представил первый постер и промо-фото сериала «Ведьмак». Компания показала актеров Генри Кавилла в роли Геральта, Ану Чалотру в роли Йеннифэр и Фрею Аллан в роли Цири.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Видеосервис Netflix показал постер и кадры сериала «Ведьмак»

Известиявчера в 23:15

Netflix показал первый постер и промо-кадры сериала «Ведьмак»

ТАССвчера в 22:26

Netflix показал Генри Кавилла в образе ведьмака Геральта из Ривии

News.ruвчера в 10:34

Netflix опубликовала постеры сериала «Ведьмак»

Life.ruвчера в 14:58

Netflix показал, как будут выглядеть персонажи нового «Ведьмака»

Фонтанка.Рувчера в 11:59

Netflix опубликовал первые кадры «Ведьмака»

Rambler News Serviceвчера в 11:03

Netflix показал первые кадры «Ведьмака»

Газета.Ruвчера в 17:10
Показать все источники
Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 05:11, Вашингтон
Транспорт

В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний

2 июля «Аэрофлот» отменил несколько рейсов Москва — Прага из-за решения Чехии аннулировать выданные разрешения на выполнение полётов.
Обновлено в 04:30
Экономика

Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный»

Международное рейтинговое агентство Moody’s отозвало рейтинги банка «Восточный», говорится в сообщении, поступившем в РБК.
Обновлено в 04:22
Происшествия

В небе над Лондоном из самолета выпало тело безбилетника

Обновлено вчера в 14:08
Происшествия

Экс-губернатора Хорошавина этапировали обратно на Сахалин

Обновлено в 05:08
Общество

Наклейки для отпугивания птиц появились в вестибюлях московского метро

Более 290 наклеек с изображением силуэтов хищных птиц для отпугивания мелких пернатых появились на стеклах вестибюлей 21 станции московского метро, сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Обновлено в 00:05
Авто

Топ-10 самых дорогих машин на российском рынке возглавил Порше 911 GT

Эксперты аналитического агентства Автостат составили топ-10 самых дорогих машин, официально продающихся в России.
Обновлено в 03:09
Спорт

Жулин: хочу поставить Медведевой блюз с русской душой

Обновлено в 04:45
Общество

В Госдуме прокомментировали слова красноярского губернатора в Канске

Депутат Государственной думы Евгений Ревенко заявил, что губернатору Красноярского края Александру Уссу нужно извиниться за резкий ответ в адрес жительницы Канска.
Обновлено в 04:51
Транспорт

В московском метро не работают автоматы по продаже билетов

В Московском метрополитене не работают автоматы по продаже билетов. О сбое сообщается на странице подземки в Twitter.
Обновлено в 04:54
Спорт

Екатеринбург получил право провести летнюю Универсиаду 2023 года

Обновлено в 04:50
Общество

Эксперимент по маркировке молочной продукции начнется в РФ с 15 июля

Эксперимент по маркировке отдельных видов молочной продукции пройдет в России с 15 июля 2019 года по 29 февраля 2020 года.
Обновлено в 03:54
Политика

«ЕР» клеила свой логотип на собранную жителями гумпомощь для Иркутска

Обновлено в 04:21
Политика

Вакарчук назвал полуостров Крым российским

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук назвал полуостров Крым российским. Сделал он это на выступлении в Харькове.
Обновлено вчера в 12:56
Происшествия

На стройплощадке ЖК на проспекте Ветеранов загорелся мусор

Оказалось, что на первом этаже строящегося дома горел мусор на площади 50 кв. метро. К 11:00 огонь удалось ликвидировать.
Обновлено в 04:59
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Продюсер Бари Алибасов не явился на съемки телепрограммы «На самом деле» на Первом канале и сорвал эфир.
Обновлено вчера в 16:34
Общество

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено вчера в 18:54
Политика

Россия за 10 лет удвоила число стран для безвизового въезда

Россия за последние 10 лет удвоила число стран, которые ее граждане могут посещать без оформления визы, сообщили аналитики консалтинговой компании Henley&Partners.
Обновлено в 03:09
Политика

В Грузии подсчитали убытки от снижения турпотока из России

Ущерб экономики Грузии от введенного временного запрета на полеты из России и снижения турпотока может достичь 2,5 млрд лари.
Обновлено в 04:40
Происшествия

Напуганный паяльником генерал ФСБ отдал бандитам спрятанные миллионы

Завершено расследование уголовного дела о похищении генерала ФСБ Александра Пастушкова, у которого были похищены пять миллионов долларов, закопанные в огороде.
Обновлено в 03:08
Авто

Chevrolet NIVA получила обновление

Автопроизводитель испытал и провел обновление программного обеспечения электронного блока управления двигателем с целью дальнейшего улучшения потребительских свойств внедорожника Chevrolet Niva.
Обновлено вчера в 08:57
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено вчера в 18:45
Происшествия

Суд в Австрии продлил арест подозреваемого в шпионаже в пользу России

Земельный суд Зальцбурга оставил под арестом отставного австрийского полковника, подозреваемого в разведдеятельности в пользу России, вновь продлив его содержание под стражей, сообщил во вторник РИА Новости представитель суда Андреас Визауэр.
Обновлено в 02:09
ЖКХ

Тариф на вывоз мусора в Омске снова пересчитали

Уже в июле придут квитанции с перерасчётом Региональный оператор до запуска в работу мусоросортировочного завода исключил из тарифа расходы на обработку отходов.
Обновлено в 04:26
Наука

Корни «зловещей долины» нашли в лобных долях

В 1978 году термин перевели на английский язык как uncanny valley — «зловещая долина».
Обновлено вчера в 15:48
Политика

Арестованным украинским морякам вынесли обвинение в РФ

Восьми украинским морякам, которых задержали в Керченском проливе в ноябре 2018 года, предъявили обвинение в незаконном пресечении государственной границы России, организованном группой лиц.
Обновлено вчера в 11:35
Армия и оружие

В зону бедствия в Иркутской области отправились новосибирские военные

В Иркутске работают около полутора тысяч военнослужащих из Центрального военного округа.
Обновлено вчера в 22:25
Политика

Китай призвал арестовать участников штурма заксобрания Гонконга

Правительство КНР выразило поддержку властям и полиции Гонконга, а также призвало привлечь к уголовной ответственности демонстрантов, участвовавших в штурме законодательного собрания.
Обновлено в 01:08
Авто

Nissan Skyline GT-R Nismo Edition из 90-х выставлен на аукцион

На онлайн-аукцион Bring a Trailer выставили редкий Nissan Skyline GT-R Nismo 1990 года выпуска.
Обновлено в 03:40
Авто

В Сети опубликовали первые снимки обновленного BMW X6

Обновленный кроссовер BMW X6, который должен выйти в продажу уже в этом году, рассекречен на первых качественных фотографиях.
Обновлено вчера в 23:15
Экономика

С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ

С 1 июля повышаются тарифы на услуги ЖКХ. Последний раз тарифы на энергоносители повышали полгода назад.
Обновлено вчера в 03:17
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Генри Кавилл
Британский актёр
Английский актёр. Известен по ролям в фильмах «Война богов: Бессмертные», «Средь бела дня», «Человек из стали», «Агенты А.Н.К.Л.», «Лига справедливости» и в сериале «Тюдоры».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Геральт из Ривии
Персонаж
Главный герой фэнтезийного литературного цикла «Ведьмак», написанного Анджеем Сапковским. Геральт - один из последних «ведьмаков», охотников на монстров; перенесённые «мутации» придают ему сверхчеловеческие способности.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное