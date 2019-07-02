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Транспорт «Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.

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Происшествия ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.

Политика Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.

Происшествия У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.

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