Кино
Netflix опубликовал первые постеры сериала «Ведьмак»ИжевскИнфо.РУ вчера в 11:19
Стриминговый сервис Netflix показал в твиттере первые кадры из готовящегося к выходу сериала Ведьмак . На фото изображены главные герои шоу.
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Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия
В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия
Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
Обновлено в 01:32
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
Из летящего над Лондоном самолета выпал труп
Обновлено вчера в 13:42
Общество
Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»
Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Кино
Люк Бессон отказался ехать в Россию на премьеру своего фильма «Анна»
Французский режиссер Люк Бессон отменил визит в Россию на премьеру своего фильма «Анна».
Обновлено вчера в 19:06
Политика
Трамп пообещал показать танки в Вашингтоне на День независимости США
Использование военной техники может обойтись властям в крупную сумму, указало издание, отметив, что час полета F-35 обходится в $30 тыс. Трамп, занявший пост президента 20 января 2017 года, уже несколько раз заявлял о намерении организовать в Вашингтоне в День независимости парад с участием военной техники, подобный тому, что проводится ежегодно 14 июля в Париже на Елисейских полях.
Обновлено в 01:43
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия
У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей
Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.
Обновлено вчера в 23:20
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Хоккей
Семен Варламов подписал контракт с «Айлендерс»
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»
Обновлено вчера в 18:45
Экономика
Тарифы ЖКХ в России повысят с 1 июля
Тарифы ЖКХ в России с 1 июля проиндексируют на 2,4% к январю 2019 года, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.
Обновлено вчера в 01:19
Общество
Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение
Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено вчера в 20:47
Кино
В США умерла актриса Надежда Чередниченко
Обновлено вчера в 10:07
Игры
Опубликован трейлер фанатского ремейка Morrowind на движке Skyrim
На сей раз речь идет о Skywind, который является фанатским ремейком The Elder Scrolls III Morrowind на движке «Скайрим».
Обновлено в 00:29
Происшествия
Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:01
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Медведев рассказал о новой системе поддержки малоимущих россиян
Обновленная система для малоимущих граждан стартовала в качестве теста в 11 регионах страны.
Обновлено вчера в 16:23
Политика
США могут ввести пошлины на товары из Евросоюза на $4 млрд
Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд, говорится в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 20:08
Общество
Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении
Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
Обновлено вчера в 05:37
Технологии
Пять сервисов обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их услугам
Пять крупных интернет-сервисов написали записку, в которой обвинили "Яндекс" в ограничении доступа к их услугам.
Обновлено вчера в 06:40
Политика
В Италии нарисовали трактором портрет князя Владимира к визиту Путина
Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий вместо холста и красок трактор и огромное поле, нарисовал крестителя Руси князя Владимира, приурочив работу к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:09
Политика
Кравчук призвал власти Украины к прямому диалогу с Россией
Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что минский процесс — неэффективный вид переговоров.
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Россияне осудили Ирину Шейк за участие в гей-параде
Российская модель Ирина Шейк приняла участие в американском гей-параде, за что и подверглась критике со стороны своей российской аудитории.
Обновлено вчера в 17:00
Происшествия
В Москве уборщица прогнала белого медведя веником
Обновлено вчера в 12:24
Футбол
Рашид Рахимов: Всегда тепло общались с Глушаковым
Не могу сказать, что мы постоянно созванивались, ведь у каждого своя работа, свои дела. Но если где-то пересекались, всегда общались тепло.
Обновлено в 00:36
Экономика
Цены на мясо могут подскочить на 10%
О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37