Кино

Netflix опубликовал первые постеры сериала «Ведьмак»ИжевскИнфо.РУ вчера в 11:19

Стриминговый сервис Netflix показал в твиттере первые кадры из готовящегося к выходу сериала Ведьмак . На фото изображены главные герои шоу.
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Видеосервис Netflix показал постер и кадры сериала «Ведьмак»

Известиявчера в 23:15

Netflix показал первый постер и промо-кадры сериала «Ведьмак»

ТАССвчера в 22:26

Netflix показал Генри Кавилла в образе ведьмака Геральта из Ривии

News.ruвчера в 10:34

Netflix опубликовала постеры сериала «Ведьмак»

Life.ruвчера в 14:58

Netflix показал, как будут выглядеть персонажи нового «Ведьмака»

Фонтанка.Рувчера в 11:59

Netflix опубликовал первые кадры «Ведьмака»

Rambler News Serviceвчера в 11:03

Netflix показал первые кадры «Ведьмака»

Газета.Ruвчера в 17:10
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Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

В Тулуне открыли движение автомобилей по мосту через реку Ия

Движение легковых автомобилей по мосту через реку Ия в городе Тулуне Иркутской области, перекрытое в связи с паводком, восстановлено, сообщил председатель областного правительства Руслан Болотов.
Обновлено в 01:32
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения чешских властей

Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила часть рейсов в Прагу, которые были запланированы на вторник, 2 июля, из-за решения авиавластей Чехии аннулировать разрешения на данные полеты.
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия

Из летящего над Лондоном самолета выпал труп

Обновлено вчера в 13:42
Общество

Российский губернатор упрекнул подтопленцев в желании «качнуть права»

Губернатор Красноярского края Александр Усс посетил затопленный город Канск и ответил на вопросы местных жителей, обеспокоенных последствиями разлива реки Кан.
Обновлено в 01:44
Кино

Люк Бессон отказался ехать в Россию на премьеру своего фильма «Анна»

Французский режиссер Люк Бессон отменил визит в Россию на премьеру своего фильма «Анна».
Обновлено вчера в 19:06
Политика

Трамп пообещал показать танки в Вашингтоне на День независимости США

Использование военной техники может обойтись властям в крупную сумму, указало издание, отметив, что час полета F-35 обходится в $30 тыс. Трамп, занявший пост президента 20 января 2017 года, уже несколько раз заявлял о намерении организовать в Вашингтоне в День независимости парад с участием военной техники, подобный тому, что проводится ежегодно 14 июля в Париже на Елисейских полях.
Обновлено в 01:43
Происшествия

ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено вчера в 20:23
Политика

Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России

Певец Сосо Павлиашвили в беседе с изданием «Вечерняя Москва» прокомментировал отказ грузинской исполнительницы Нино Катамадзе гастролировать в России.
Обновлено вчера в 19:39
Происшествия

У экс-прокурора Пермского края нашли полмиллиарда рублей

Прокуратура Пермского края через суд добивается конфискации более 500 млн рублей, принадлежащих экс-руководителю краевого управления Ростехнадзора и региональной прокуратуры Александру Кондалову.
Обновлено вчера в 23:20
Авто

GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva

Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено вчера в 08:56
Хоккей

Семен Варламов подписал контракт с «Айлендерс»

Обновлено в 01:15
Армия и оружие

В США оценили объемы производства Россией ракет «Авангард»

Обновлено вчера в 18:45
Экономика

Тарифы ЖКХ в России повысят с 1 июля

Тарифы ЖКХ в России с 1 июля проиндексируют на 2,4% к январю 2019 года, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.
Обновлено вчера в 01:19
Общество

Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение

Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено вчера в 20:47
Кино

В США умерла актриса Надежда Чередниченко

Обновлено вчера в 10:07
Игры

Опубликован трейлер фанатского ремейка Morrowind на движке Skyrim

На сей раз речь идет о Skywind, который является фанатским ремейком The Elder Scrolls III Morrowind на движке «Скайрим».
Обновлено в 00:29
Происшествия

Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:01
Общество

Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале

Обновлено вчера в 16:34
Политика

Медведев рассказал о новой системе поддержки малоимущих россиян

Обновленная система для малоимущих граждан стартовала в качестве теста в 11 регионах страны.
Обновлено вчера в 16:23
Политика

США могут ввести пошлины на товары из Евросоюза на $4 млрд

Аппарат представителя США на торговых переговорах предлагает установить пошлины на товары из Евросоюза на сумму примерно $4 млрд, говорится в заявлении ведомства.
Обновлено вчера в 20:08
Общество

Жители Иркутской области заявили, что власти и МЧС не предупреждали их о наводнении

Жители иркутского города Тулун заявили, что не получали предупреждений от МЧС и властей о предстоящем масштабном наводнении.
Обновлено вчера в 05:37
Технологии

Пять сервисов обвинили «Яндекс» в ограничении доступа к их услугам

Пять крупных интернет-сервисов написали записку, в которой обвинили "Яндекс" в ограничении доступа к их услугам.
Обновлено вчера в 06:40
Политика

В Италии нарисовали трактором портрет князя Владимира к визиту Путина

Итальянский художник Дарио Гамбарин, использующий вместо холста и красок трактор и огромное поле, нарисовал крестителя Руси князя Владимира, приурочив работу к предстоящему визиту в Италию и Ватикан президента России Владимира Путина.
Обновлено в 00:09
Политика

Кравчук призвал власти Украины к прямому диалогу с Россией

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что минский процесс — неэффективный вид переговоров.
Обновлено вчера в 18:04
Шоу-бизнес

Россияне осудили Ирину Шейк за участие в гей-параде

Российская модель Ирина Шейк приняла участие в американском гей-параде, за что и подверглась критике со стороны своей российской аудитории.
Обновлено вчера в 17:00
Армия и оружие

Минобороны закупило новейшую систему дистанционного минирования

Обновлено в 01:22
Происшествия

В Москве уборщица прогнала белого медведя веником

Обновлено вчера в 12:24
Футбол

Рашид Рахимов: Всегда тепло общались с Глушаковым

Не могу сказать, что мы постоянно созванивались, ведь у каждого своя работа, свои дела. Но если где-то пересекались, всегда общались тепло.
Обновлено в 00:36
Экономика

Цены на мясо могут подскочить на 10%

О возможном подорожании на десять процентов мяса в российских магазинах сообщили в Национальной кормовой ассоциации, пишет 2 июля газета «Известия».
Обновлено вчера в 21:37
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Генри Кавилл
Британский актёр
Английский актёр. Известен по ролям в фильмах «Война богов: Бессмертные», «Средь бела дня», «Человек из стали», «Агенты А.Н.К.Л.», «Лига справедливости» и в сериале «Тюдоры».
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Цирилла
Персонаж
Персонаж цикла «Ведьмак» Анджея Сапковского - королева Цинтры, княжна Бругге и Соддена, наследница Инис Ард Скеллиг и Инис Ан Скеллиг, сюзерен Аттре и Абб Ярра, также известная как Львёнок из Цинтры или Фалька, внучка королевы Калантэ. Она является одним из главных персонажей цикла наряду с Геральтом и Йеннифэр.
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