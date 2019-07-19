Кино
Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»ТАСС 02:06
Netflix представил первый трейлер сериала "Ведьмак", снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского. Опубликованный в ночь на субботу ролик собрал уже около 2 млн просмотров на YouTube.
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Происшествия
Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети
Обновлено в 01:46
Политика
Бывший топ-менеджер ЮКОСа заявил об участии в попытке сместить Мэй
Подданный Великобритании Александр Темерко, бывший зампред правления ЮКОСа, в декабре 2018 года участвовал в попытке группы консерваторов сместить Терезу Мэй с поста премьер-министра, пишет Reuters.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных
На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено вчера в 12:08
Экономика
Глава «Открытия» Задорнов исключил ипотечный кризис в России
Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов исключил возникновение ипотечного кризиса в России, даже в долгосрочной перспективе.
Обновлено вчера в 10:33
Политика
Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера
Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.
Обновлено вчера в 16:57
Политика
Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту
19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:06
Общество
Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей
Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 03:19
Экономика
«АЛРОСА» выручила $6,5 млн на аукционе во Владивостоке
С начала 2019 года "АЛРОСА" провела три аукциона во Владивостоке, суммарно выручив на них около $25 млн.
Обновлено вчера в 10:36
Политика
Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Технологии
Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году
Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия
Трое детей пострадали при взрыве на катере в Башкирии
Трое детей госпитализированы в результате хлопка, произошедшего на катере 19 июля в Башкирии.
Обновлено вчера в 12:58
Авто
В продаже появились новые кузова для первого поколения VW Transporter
В продажу поступили детали для первого поколения легендарного микроавтобуса Volkswagen Transporter.
Обновлено в 02:00
Политика
В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17
Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия
СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400
В Нижнем Новгороде по решению суда арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:15
Космос
Работа навигационной системы Galileo возобновлена
Galileo прекратила передавать навигационные сигналы и сигналы точного времени из-за проблем с наземной инфраструктурой 12 июля.
Обновлено 18 июля в 04:47
Футбол
«Локомотив» заключил новое соглашение с Гильерме
Вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме продлил соглашение с «железнодорожниками» на 3 года.
Обновлено вчера в 11:04
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Экономика
Число выданных россиянам займов в I полугодии выросло на 18%
"По итогам первого полугодия 2019 года микрофинансовые организации выдали россиянам примерно 8,5 миллиона займов, что больше аналогичного периода 2018 года на 18%", — сообщают аналитики компании.
Обновлено вчера в 20:20
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:41
Армия и оружие
Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского
Обновлено вчера в 16:33
Общество
На Урале в выходные ожидается гроза, дождь и шквалистый ветер
«Синоптики объявили штормовое предупреждение – 20 и 21 июля местами в Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 27 м/с», — сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Обновлено в 01:10
Космос
Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли
Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено вчера в 10:14
Экономика
Россиян предупредили о росте безработицы из-за предпенсионеров
Минтруд прогнозирует рост безработицы в 1,6 раза в 2020 году за счет граждан предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия
Лукашенко объявил амнистию для шести тысяч заключенных
Указ подписан в честь 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил амнистию в честь 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, под которую попадают около 6 тысяч человек.
Обновлено в 03:13
Политика
Болтон: США не успокоятся, пока Мадуро не уйдёт в отставку
«США не успокоятся, пока не уйдёт деспотичный Мадуро и коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев», — написал Болтон, комментируя введение Минфином США новых санкций против Венесуэлы.
Обновлено в 01:21
Здоровье
Минздрав разработал медкарту пациента с ВИЧ
Минздрав разработал медицинскую карту пациента с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая должна способствовать лучшему сбору статистических данных и учету людей с ВИЧ в стране.
Обновлено вчера в 03:05
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Технологии
США могут запретить Huawei покупать американские патенты
18 июля сенаторы США представили законопроект, который запрещает Huawei покупать или продавать американские патенты, – сообщает издание Wall Street Journal.
Обновлено в 02:31