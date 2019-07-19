Кино

Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»ТАСС 02:06

Netflix представил первый трейлер сериала "Ведьмак", снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского. Опубликованный в ночь на субботу ролик собрал уже около 2 млн просмотров на YouTube.
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Netflix показал первый трейлер сериала «Ведьмак»

ТАСС02:06

Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»

Известия00:54

Геральт и Цири на новых промо-фото «Ведьмака»

Городской портал Новый Нижнийвчера в 09:51

Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»

Газета.Ruвчера в 18:46

Netflix представил первый тизер «Ведьмака»

News.ruвчера в 18:21

Новые постеры сериала «Ведьмак» опубликованы в Сети

Pravda.Ruвчера в 11:45

Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»

Комсомольская правдавчера в 21:10
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Происшествия

Первый энергоблок Калининской АЭС подключили к сети

Обновлено в 01:46
Политика

Бывший топ-менеджер ЮКОСа заявил об участии в попытке сместить Мэй

Подданный Великобритании Александр Темерко, бывший зампред правления ЮКОСа, в декабре 2018 года участвовал в попытке группы консерваторов сместить Терезу Мэй с поста премьер-министра, пишет Reuters.
Обновлено вчера в 12:41
Политика

На Украине пиццерия вывесила табличку с оскорблением русскоязычных

На Украине сотрудники пиццерии в Черновцах прикрепили на входе в свой ресторан табличку с оскорблениями в адрес русскоговорящих клиентов.
Обновлено вчера в 12:08
Единоборства

Российский боксер Дадашев госпитализирован с отеком мозга после боя

Обновлено в 02:36
Экономика

Глава «Открытия» Задорнов исключил ипотечный кризис в России

Глава банка "Открытие" Михаил Задорнов исключил возникновение ипотечного кризиса в России, даже в долгосрочной перспективе.
Обновлено вчера в 10:33
Политика

Оливер Стоун попросил Путина стать крестным отцом для дочери режиссера

Американский кинорежиссер Оливер Стоун попросил президента России Владимира Путина стать крестным отцом для его дочери.
Обновлено вчера в 16:57
Политика

Экипаж задержанного Ираном британского танкера останется на борту

19 июля Иран задержал танкер Stena Impero под флагом Великобритании в районе Ормузского пролива.
Обновлено в 02:06
Общество

Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей

Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.
Обновлено в 03:19
Экономика

«АЛРОСА» выручила $6,5 млн на аукционе во Владивостоке

С начала 2019 года "АЛРОСА" провела три аукциона во Владивостоке, суммарно выручив на них около $25 млн.
Обновлено вчера в 10:36
Политика

Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака

Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Технологии

Обновление и высокие технологии: выдача бумажных паспортов в России прекратится в 2022 году

Уже в следующим году ноу-хау начнут внедрять в Москве, а в 2022 году по всей России прекратится выдача бумажных паспортов.
Обновлено вчера в 18:49
Происшествия

Трое детей пострадали при взрыве на катере в Башкирии

Трое детей госпитализированы в результате хлопка, произошедшего на катере 19 июля в Башкирии.
Обновлено вчера в 12:58
Авто

В продаже появились новые кузова для первого поколения VW Transporter

В продажу поступили детали для первого поколения легендарного микроавтобуса Volkswagen Transporter.
Обновлено в 02:00
Политика

В МИДе рассказали о закрытых переговорах с Нидерландами по MH17

Переговоры носят закрытый характер, заявил замглавы МИД России Александр Грушко, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 11:34
Происшествия

СМИ узнали об аресте в деле о постройке завода по производству С-400

В Нижнем Новгороде по решению суда арестован владелец ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Сергей Дегтярев, сообщает газета «Коммерсантъ».
Обновлено вчера в 20:15
Космос

Работа навигационной системы Galileo возобновлена

Galileo прекратила передавать навигационные сигналы и сигналы точного времени из-за проблем с наземной инфраструктурой 12 июля.
Обновлено 18 июля в 04:47
Футбол

«Локомотив» заключил новое соглашение с Гильерме

Вратарь «Локомотива» и сборной России Гильерме продлил соглашение с «железнодорожниками» на 3 года.
Обновлено вчера в 11:04
Политика

Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Экономика

Число выданных россиянам займов в I полугодии выросло на 18%

"По итогам первого полугодия 2019 года микрофинансовые организации выдали россиянам примерно 8,5 миллиона займов, что больше аналогичного периода 2018 года на 18%", — сообщают аналитики компании.
Обновлено вчера в 20:20
Политика

Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области

Обновлено вчера в 22:41
Футбол

«Гэлакси» переиграл «Лос-Анджелес» в MLS с хет-триком Ибрагимовича

Обновлено в 03:13
Армия и оружие

Что ждет ВСУ при атаке на Донбасс и Крым, рассказали у Зеленского

Обновлено вчера в 16:33
Общество

На Урале в выходные ожидается гроза, дождь и шквалистый ветер

«Синоптики объявили штормовое предупреждение – 20 и 21 июля местами в Свердловской области ожидаются грозы, сильные дожди, град, шквалистое усиление ветра до 27 м/с», — сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.
Обновлено в 01:10
Космос

Китайская космическая лаборатория «Тяньгун-2» вошла в атмосферу Земли

Модуль был запущен в космос 15 сентября 2016 года, с его помощью проверялась технология жизнеобеспечения для будущей китайской орбитальной станции и отработка стыковки с грузовыми кораблями.
Обновлено вчера в 10:14
Экономика

Россиян предупредили о росте безработицы из-за предпенсионеров

Минтруд прогнозирует рост безработицы в 1,6 раза в 2020 году за счет граждан предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 07:00
Происшествия

Лукашенко объявил амнистию для шести тысяч заключенных

Указ подписан в честь 75-летия освобождения Белоруссии от немецко-фашистских захватчиков Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил амнистию в честь 75-летия освобождения страны от немецко-фашистских захватчиков, под которую попадают около 6 тысяч человек.
Обновлено в 03:13
Политика

Болтон: США не успокоятся, пока Мадуро не уйдёт в отставку

«США не успокоятся, пока не уйдёт деспотичный Мадуро и коррупционеры не прекратят злоупотребления против венесуэльцев», — написал Болтон, комментируя введение Минфином США новых санкций против Венесуэлы.
Обновлено в 01:21
Здоровье

Минздрав разработал медкарту пациента с ВИЧ

Минздрав разработал медицинскую карту пациента с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ), которая должна способствовать лучшему сбору статистических данных и учету людей с ВИЧ в стране.
Обновлено вчера в 03:05
Политика

Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Технологии

США могут запретить Huawei покупать американские патенты

18 июля сенаторы США представили законопроект, который запрещает Huawei покупать или продавать американские патенты, – сообщает издание Wall Street Journal.
Обновлено в 02:31
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Геральт из Ривии
Персонаж
Главный герой фэнтезийного литературного цикла «Ведьмак», написанного Анджеем Сапковским. Геральт - один из последних «ведьмаков», охотников на монстров; перенесённые «мутации» придают ему сверхчеловеческие способности.
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Генри Кавилл
Британский актёр
Английский актёр. Известен по ролям в фильмах «Война богов: Бессмертные», «Средь бела дня», «Человек из стали», «Агенты А.Н.К.Л.», «Лига справедливости» и в сериале «Тюдоры».
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