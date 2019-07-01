Кино
Netflix показал будущих героев «Ведьмака»Культуромания 12:17
Стриминговый канал Netflix показал, как будут выглядеть герои будущей экранизации «Ведьмака» Геральт, Йенифер и Цири. Кроме этого, опубликованы постер и логотип сериала. Фотографии публикует телеграмм-канал Лентач.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 21:30, Вашингтон
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
Обновлено в 18:46
Экономика
Тарифы ЖКХ выросли второй раз за год
Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля, тарифы увеличатся в среднем на 2,4%. Два этапа связаны с ростом НДС с 18 до 20%, в начале года расходы коммунального комплекса выросли на 16 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 22:50
Происшествия
ИГ взяло ответственность за нападение на полицейского в Чечне
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ; запрещена в России) взяла на себя ответственность за нападение на полицейского в Чечне.
Обновлено в 20:23
Шоу-бизнес
Дочь Галины Стахановой нашла биологического отца
Обновлено в 11:00
Экономика
Цены на мясо в России могут вырасти минимум на 10%
Цены на мясо птицы, свинину и говядину в России могут вырасти минимум на 10%, рассказали «Известиям» в Национальной кормовой ассоциации.
Обновлено в 19:09
Транспорт
«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии
Российская авиакомпания «Аэрофлот» отменила несколько рейсов из Москвы в Прагу и обратно, запланированных на 2 июля, из-за того, что власти Чехии аннулировали выданные разрешения, сообщается на сайте «Аэрофлота».
Обновлено в 21:15
Общество
Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн
Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Происшествия
В США самолёт вернулся в пункт отправления из-за зловония на борту
Самолёт авиакомпании Spirit Airlines вернулся в аэропорт вылета в связи с непереносимой вонью на борту.
Обновлено в 18:28
Общество
Правила продажи молочных продуктов изменились в России
В России с понедельника вступили в силу изменения, касающиеся правил продажи молочной продукции, это облегчит покупателям выбор нужных товаров, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 02:32
Гаджеты
Samsung начала продажи в России смартфона Galaxy A80
В РФ стартовали продажи Samsung Galaxy A80 с необычной камерой по цене 45 990 рублей, и стоит заметить, что эта стоимость оказалась даже ниже, чем устройство предлагается на европейском рынке, где его оценили в 649 евро или 50 тыс. рублей.
Обновлено в 12:58
Общество
Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла 20 кг
Россиянка Мария Бутина за время нахождения в тюрьме американского города Таллахасси (штата Флорида) потеряла около 20 кг, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.
Обновлено в 13:00
Происшествия
На Сахалине подростков на пенопластовом плоту унесло в море
Двух подростков на самодельном плоту из пенопласта вечером 1 июля унесло в море в Татарском проливе, сообщает во вторник пресс-служба Главного управления МЧС по Сахалинской области.
Обновлено в 20:09
Происшествия
Британку сняли с рейса из-за слишком глубокого декольте
Отправляясь в путешествие, Харриет Осборн надела блузку с глубоким декольте без бюстгальтера.
Обновлено в 18:28
Энергетика
«Газпром» в I полугодии увеличил добычу газа на 2,3%
"Газпром" в январе - июне 2019 года, по предварительным данным, добыл 258,7 млрд куб. м газа, что на 2,3% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении российского газового холдинга.
Обновлено в 10:58
Происшествия
В Иркутской области выросло число жертв наводнения
Наводнение в Иркутской области привело к гибели семи человек.
Обновлено в 04:59
Политика
Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального
Обновлено в 18:54
Общество
Последствия небывалого града в Мексике показали на видео
Кадры из Мексики с последствиями шторма и града, который засыпал землю более чем метровым слоем, появились в сети.
Обновлено в 13:59
Происшествия
Живущий в Чехии украинец прятал в диване почти миллион долларов
В городе Велке-Мезиржичи на юго-востоке Чехии задержали украинца, хранившего в доме почти миллион долларов.
Обновлено в 20:40
Авто
GM-АвтоВАЗ обновила внедорожник Chevrolet Niva
Компания GM-АВТОВАЗ показала обновлённый внедорожник Chevrolet Niva, который получил доработки в программном обеспечении обеспечение электронного блока управления двигателем, благодаря которому были улучшены потребительские свойства модели.
Обновлено в 08:56
Политика
Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае
Белый термос, похожий на кружку президента России Владимира Путина, стал хитом продаж на китайской онлайн-платформе Taobao.
Обновлено в 11:40
Происшествия
На границе России и Латвии горят более 20 гектаров торфяных болот
Более 20 гектаров торфяных болот горит в Карсовском крае Латвии, огонь может перекинутся на территорию России, говорится в сообщении Государственной пожарно-спасательной службы Латвии (ГПСС).
Обновлено в 18:55
Авто
В России запретили ввоз многоместных праворульных автомобилей
Запрет на ввоз праворульных многоместных автомобилей вступил в силу на территории России. Информацию об этом передает издание OANews.
Обновлено в 06:51
Хоккей
Корписало подписал однолетний контракт с «Коламбусом»
Голкипер Йонас Корписало продлил контракт с "Коламбусом" на один год, сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 10:22
Здоровье
Ночная потливость может сигнализировать об онкологии
Британские ученые рассказали, о чем может сигнализировать повышенное потоотделение во время сна, передает издание «Актуальные новости».
Обновлено в 04:31
Политика
Павлиашвили прокомментировал отказ Катамадзе выступать в России
Музыкант Сосо Павлиашвили призвал в интервью "Вечерней Москве" не осуждать грузинскую певицу Нино Катамадзе за отказ выступать в России.
Обновлено в 18:53
Происшествия
Три горняка погибли после сильного подземного толчка на юге Польши
Сильный подземный толчок произошел в понедельник в шахте Мурски-Сташич на юге Польши.
Обновлено в 15:15
Армия и оружие
Украина изменила планы учений с США из-за России
Обновлено в 11:22
Общество
Россиянам дали пенсионную льготу
Напомним, пенсионный возраст в нашей стране подняли на пять лет с начала текущего года.
Обновлено в 10:28
Происшествия
На детской площадке на Украине произошел взрыв
В Днепропетровской области на детской площадке произошел взрыв. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 16:44