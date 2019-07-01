Кино

Netflix показал будущих героев «Ведьмака»Культуромания 12:17

Стриминговый канал Netflix показал, как будут выглядеть герои будущей экранизации «Ведьмака» Геральт, Йенифер и Цири. Кроме этого, опубликованы постер и логотип сериала. Фотографии публикует телеграмм-канал Лентач.
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Netflix показал первый постер и промо-кадры сериала «Ведьмак»

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Газета.Ru17:10

Netflix показал Генри Кавилла в образе ведьмака Геральта из Ривии

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Netflix показал, как будут выглядеть персонажи нового «Ведьмака»

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Rambler News Service11:03

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Life.ru14:58

10 сериалов, которые смогут стать достойной заменой «Игре престолов»

U24.ru29 июня в 05:07
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РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

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Происшествия

Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца

Обновлено вчера в 16:01
Политика

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено в 18:54
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Панарин переходит в «Рейнджерс» с рекордным для россиянина контрактом

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В Анапе запретили купаться на всех пляжах из-за шторма

Обновлено в 08:37
Политика

В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Зеленским

Ранее секретарь СНБО Александр Данилюк назвал реальной возможность встречи Зеленского и Путина.
Обновлено в 06:53
Армия и оружие

Турция может приобрести истребители у России при отказе от F-35

Обновлено в 16:50
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Армия и оружие

Без Франции и Китая. Какой авианосец готовит Россия

Обновлено в 07:35
Политика

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

Обновлено в 12:05
Общество

Памятка по профилактике лесных пожаров

Природные пожары могут распространятся на ближайшие населенные пункты и вызвать возгорания зданий и сооружений, деревянных мостов и других строений, также лесные пожары часто приводят к повреждениям воздушных линий электропередачи и связи.
Обновлено в 20:00
Политика

Песков предостерег российских артистов от гастролей в Грузии

Гастролирующим в Грузии российским артистам стоит задуматься о собственной безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Обновлено в 06:55
Футбол

«Ювентус» готов отпустить Игуаина в «Рому» и ждет его решения

Обновлено в 18:35
Общество

La Croix (Франция): судоходство в Арктике — угроза для окружающей среды? (La Croix)

Обновлено в 17:08
Армия и оружие

Военные обеспечат пострадавших в Иркутской области питьевой водой

Обновлено в 22:48
Энергетика

Медведев предупредил нефтяников о наказании за завышение цен на бензин

Премьер-министр Дмитрий Медведев предупредил нефтяные компании о наказании, если они станут неоправданно завышать цены на бензин после окончания соглашений с правительством.
Обновлено в 10:28
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

"Аэрофлот" 2 июля отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как авиационные власти Чехии аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено в 21:27
Происшествия

Младшую сестру Хачатурян признали невменяемой и могут судить отдельно

Материал в отношении младшей сестры, Марии, могут выделить в отдельное судебное производство, поскольку девушку признали невменяемой.
Обновлено в 08:40
Гаджеты

WSJ: Джони Айв был разочарован руководством Apple

Обновлено в 04:17
Общество

Мексиканский город засыпало метровым слоем града

Мексиканский город Гвадалахара засыпало льдом после сильного града, сообщает издание Economista.
Обновлено в 04:56
Происшествия

Полицейский из Кузбасса погиб в Чечне

Сотрудник ППС Новокузнецка старшина полиции Александр Дворников был в служебной командировке на Северном Кавказе.
Обновлено в 21:29
Транспорт

Названы сроки завершения реконструкции железнодорожного вокзала Улан-Удэ

Обновлено в 09:39
Транспорт

В Иркутской области ограничили движение по трассе «Сибирь»

Обновлено в 21:36
Политика

Заявление об уходе подали три генерала Росгвардии

В СМИ поступила информация о том, что подал заявление об увольнении генерал-полковник Сергей Меликов, занимающий должность первого замдиректора ведомства.
Обновлено в 10:49
Футбол

«Зенит» заинтересовался полузащитником «Селтика»

В минувшем сезоне игрок забил пять голов и отдал шесть голевых передач. Рогич заигран за сборную Австралии.
Обновлено в 17:15
Общество

Бутина за время нахождения в американской тюрьме потеряла 20 кг

Россиянка Мария Бутина за время нахождения в тюрьме американского города Таллахасси (штата Флорида) потеряла около 20 кг, рассказал «Известиям» ее отец Валерий Бутин.
Обновлено в 13:00
Экономика

Тарифы ЖКХ выросли второй раз за год

Первое повышение тарифов на коммунальные услуги произошло 1 января, тогда они выросли на 1,7%. Вторая индексация назначена на 1 июля, тарифы увеличатся в среднем на 2,4%. Два этапа связаны с ростом НДС с 18 до 20%, в начале года расходы коммунального комплекса выросли на 16 миллиардов рублей.
Обновлено вчера в 22:50
Наука

Корни «зловещей долины» нашли в лобных долях

В 1978 году термин перевели на английский язык как uncanny valley — «зловещая долина».
Обновлено в 15:48
Общество

Жители Западного полушария Земли увидят полное солнечное затмение

Во вторник, 2 июля, жители Западного полушария Земли смогут наблюдать полное солнечное затмение, говорится на сайте Московского планетария.
Обновлено в 20:47
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