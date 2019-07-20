с чего всё началось

Американский стриминг-сервис Netflix представил первый трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского. За девять часов с момента публикации на YouTube ролик набрал 2,3 млн просмотров.

Политика Посольство России в Великобритании показало карту с украинским Крымом Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter-аккаунте карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.

Шоу-бизнес Алексей Панин показал видео малолетней дочери с сигаретой Актер Алексей Панин опубликовал в Instagram видео со своей 11-летней дочерью Аней, держащей в руках сигарету, и подвергся критике со стороны подписчиков.

Политика Грузинский канал вернет в эфир оскорбившего Путина ведущего Ведущий грузинского телеканала "Рустави 2" Георгий Габуния сможет вернуться к работе, после того, как пройдут два месяца, на время которых его отстранили от эфира из-за оскорбительной речи в адрес президента России Владимира Путина.

Футбол «Торпедо» одержало третью победу подряд в ФНЛ В двух матчах 3-го тура гости смогли переиграть хозяев: "Ротор" разгромил на выезде "Енисей" (3:0), а московское "Торпедо" также на выезде добилось минимальной победы над "СКА Хабовском".

Происшествия На Московском проспекте прорвало трубу с горячей водой На Московском проспекте прорвало трубу с горячей водой, в результате чего несколько Автомобилей на Алтайской улице оказались в зоне разлива, сообщают очевидцы в социальной сети.

Футбол Неймар не полетел с «ПСЖ» в Германию на матч с «Нюрнбергом» «ПСЖ» вылетел в Нюрнберг на товарищеский матч с местной командой. В Германию с командой не отправился Неймар, сообщает пресс-служба парижан.

Происшествия Петербуржца подозревают в сексуальном насилии над грудной дочерью Инспектор по делам несовершеннолетних во время проверки установила, что 20-летний житель города с апреля 2019 года совершает насильственные действия сексуального характера в отношении своей годовалой дочери, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Политика На выборах в Верховную раду победит кукловод Коломойский Накануне внеочередных выборов в Верховную раду, которую Владимир Зеленский распустил прямо в своей инаугурационной речи, расклад таков: партия нового президента «Слуга народа» набирает по опросам разных социологических агентств от примерно 42 процентов до более 51 процента голосов.

Технологии Скоро 3DMark позволит тестировать эффективность Variable-Rate Shading Вначале аналогичную технологию продвигала NVIDIA под именем Adaptive Shading — она позволяет снизить нагрузку при просчёте периферийных объектов и зон с помощью снижения точности проводимых вычислений.

Футбол Сарри рассказал, как намерен использовать Роналду Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри поделился видением будущей позиции на поле форварда команды — Криштиану Роналду.

Политика Зеленский оттолкнул министра обороны Полторака Во время осмотра модулей для размещения военнослужащих в полевых условиях президент Владимир Зеленский оттолкнул министра обороны Степана Полторака.

Шоу-бизнес Сестра Ольги Бузовой решила стать певицей Сестра телеведущей Ольги Бузовой Анна записывает свою дебютную композицию.

Общество Визит Путина в Тулун скрыли от местных жителей Жители города Тулун в Иркутской области, который пострадал от наводнения, не знали о визите российского лидера Владимира Путина.

Общество Во Франции температура впервые достигла 46 градусов Метеорологическая служба Франции Meteo France сообщила, что во время июньской жары температура впервые в истории измерений в стране достигла 46 градусов по Цельсию, а не 45,9 градуса, как сообщалось ранее.

Общество Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем Минпромторг предложил вывести пиво из-под понятия алкогольной продукции.

Происшествия Госпитализированная Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии Состояние народной артистки СССР Инны Чуриковой, которая находится в реанимации НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского, оценивается как тяжелое.

Политика Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии "Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.

Происшествия Луценко заявил о «горячих версиях» в расследовании убийства Шеремета Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем Facebook, что Луценко, а также глава МВД Украины Арсен Аваков, глава Национальной полиции Сергей Князев и и.о. председателя СБУ Иван Баканов должны будут 23 июля отчитаться о ходе расследования убийства журналиста.

Шоу-бизнес Снигирь продемонстрировала, как выглядела в 15 лет Поклонники 36-летней актрисы Юлии Снигирь привыкли видеть своего кумира без яркого макияжа.

Происшествия В Китае после взрыва на заводе погибли 10 человек В результате взрыва на газоперерабатывающем заводе в провинции Хэнань погибли десять человек.

Здоровье Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.

Футбол Аршавин представлен в качестве легенды в PES 2020 Бывший форвард сборной России и лондонского Арсенала Андрей Аршавин вошел в список легендарных игроков футбольного симулятора PES 2020 от японской компании Konami.