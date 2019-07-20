Кино
Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»РБК 03:36
Американский стриминг-сервис Netflix представил первый трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского. За девять часов с момента публикации на YouTube ролик набрал 2,3 млн просмотров.
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Американский стриминг-сервис Netflix представил первый трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского.РБК03:36
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