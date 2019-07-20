с чего всё началось

Американский стриминг-сервис Netflix представил первый трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского. За девять часов с момента публикации на YouTube ролик набрал 2,3 млн просмотров.

Общество ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.

Политика В Москве начался митинг за допуск оппозиции на выборы в Мосгордуму В субботу, 20 июля, на проспекте Сахарова в Москве начался согласованный митинг за регистрацию не допущенных на выборы в Мосгордуму оппозиционных кандидатов.

Технологии ВВС опубликовала данные, украденные у подрядчика ФСБ Неизвестные хакеры взломали сервер IT-компании, выполняющей заказы ФСБ, 20 июля сообщила «Русская служба ВВС» на своем сайте.

Происшествия Россиянку похитили и два дня насиловали в Барселоне В Барселоне похитили 25-летнюю россиянку, когда она уснула на скамейке рядом с автовокзалом.

Политика Разговор Путина с мальчиком из Тулуна попал на видео Матвей Николаевич Сафронов, дошкольник из Тулуна, чей дом разрушило катастрофическое наводнение, поговорил с президентом России Владимиром Путиным сегодня, 19 июля.

Политика На певицу Анастасию Приходько совершено нападение в Виннице Украинская певица, кандидат в депутаты Верховной Рады от партии "Батькивщина" Анастасия Приходько написала заявление в полицию о нападении на концерте в Виннице.

Политика Правительство хочет собрать данные о россиянах на одном сайте Правительство России внесет в Госдуму проект закона о едином информационном ресурсе со сведениями о населении О принятии такого решения сообщил 20 июля сайт органа власти.

Политика «День тишины» наступил на Украине перед выборами В субботу на Украине наступил «день тишины» – перед днем голосования на парламентских выборах в стране полностью запрещена предвыборная агитация, сообщают информационные агентства.

Армия и оружие Двое украинских военных погибли от пуль снайпера В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против непризнанных Донецкой и Луганской народных республик, провозгласивших независимость от Киева после смены центральной власти.

Политика Полторак прокомментировал инцидент на встрече с Зеленским Министр обороны Украины Степан Полторак прокомментировал инцидент, который произошел у него с президентом Владимиром Зеленским во время осмотра экспериментальных модулей для размещения военнослужащих.

Политика Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.

Общество Онищенко намерен судиться с авторами идеи не считать пиво алкоголем Онищенко заявил о беспринципности и провокационности такого предложения в свете обозначенной президентом РФ Владимиром Путиным задачи по укреплению здоровья населения.

Игры Сооснователь Blizzard Фрэнк Пирс ушёл из компании Сооснователь студии Blizzard Фрэнк Пирс (Frank Pearce) ушёл в отставку. Об этом сообщается на сайте компании.

Спорт Российские синхронистки победили на ЧМ в комбинированной программе Российские синхронистки победили в комбинированной программе на чемпионате мира по водным видам спорта в южнокорейском Кванджу.

Футбол Лидер украинской хип-хоп группы осудил Зинченко за рыбалку в России Полузащитник сборной Украины и «Манчестер Сити» Александр Зинченко подвергся критике со стороны вокалиста украинской хип-хоп группы «Танок на Майдані Конґо» Александра Сидоренко.

Армия и оружие ДНР и ЛНР опубликовали приказы о прекращении огня Народная милиция самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) издала приказ о прекращении огня с полуночи 21 июля в рамках договора о перемирии в Донбассе.

Наука В желудке тихоходки обнаружены загадочные кристаллы Биолог Рафаэль Мартин-Ледо, используя фазово-контрастную микроскопию, смог заглянуть в желудок одной такой малютки и обнаружил в нем нечто потрясающее.

Происшествия Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.