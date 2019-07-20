Кино

Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»РБК 03:36

Американский стриминг-сервис Netflix представил первый трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского. За девять часов с момента публикации на YouTube ролик набрал 2,3 млн просмотров.
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с чего всё началось
Американский стриминг-сервис Netflix представил
 первый трейлер сериала «Ведьмак», снятого по мотивам серии фэнтезийных романов польского писателя Анджея Сапковского.
РБК03:36

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Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

РБК03:36

Новые постеры сериала «Ведьмак» опубликованы в Сети

Pravda.Ruвчера в 11:45

Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»

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Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»

Комсомольская правдавчера в 21:10

Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»

Газета.Ruвчера в 18:46

Netflix представил первый тизер «Ведьмака»

News.ruвчера в 18:21

Netflix показал первый тизер сериала «Ведьмак»

ТАСС02:06
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 09:33, Вашингтон
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Анджей Сапковский
Польский писатель
Польский писатель-фантаст и публицист, автор популярной фэнтези-саги «Ведьмак». Произведения Сапковского изданы на чешском, русском, немецком, испанском, финском, литовском, французском, английском, португальском, болгарском, итальянском, шведском, сербском, украинском и китайском языках. По заявлениям издателей, Сапковский входит в пятёрку самых издаваемых авторов Польши. Сам же писатель, как правило, не распространяется о тиражах своих книг.
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