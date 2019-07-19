Кино
Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»Известия 00:54
Американская стриминговая платформа Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона сериала «Ведьмак». Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале компании.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
«Наихудшие монстры - созданные нами»: Netflix показал первый тизер сериала «Ведьмак»
Царьградвчера в 23:00
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 02:00, Вашингтон
Политика
Антироссийские санкции признали бесполезными в Германии
"Сохранение санкций против России вредно для немецких компаний и ведет к тому, что Россия постоянно общается с Китаем", - добавил Эрнст.
Обновлено в 00:10
Политика
Стоун попросил Путина стать крестным отцом его дочери
Обновлено вчера в 16:11
Здоровье
У девушки обнаружили рак благодаря бокалу вина
Обновлено вчера в 12:24
Экономика
Госдума повысила НДС на пальмовое масло
Госдума повысила НДС на пальмовое масло Льготное налогообложение распространенного пищевого продукта отменено якобы по просьбам трудящихся.
Обновлено вчера в 12:41
Политика
Иран заявил о задержании британского танкера
Угрозы Британии Глава МИД Великобритании Джереми Хант в интервью телеканалу Sky News предупредил, что Иран ждут последствия, если задержанный властями Исламской республики британский танкер Stena Impero не будет быстро освобожден, однако заявил, что вариант применения силы не рассматривается.
Обновлено вчера в 22:27
Политика
Украинский министр назвал указ Зеленского цирком
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян назвал цирком указ президента страны Владимира Зеленского об улучшении качества автомобильных дорог.
Обновлено в 01:36
Политика
Болтон назвал условие прекращения давления на Венесуэлу
Помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон назвал условие прекращения давления на Венесуэлу.
Обновлено в 01:46
Политика
На Украине заработала соцсеть ВКонтакте и российские новостные ресурсы
Жители украинской столицы свободно заходят в соцсеть. Кроме того, открыли доступ к российским ресурсам РИА Новости, ТАСС, НТВ и другим.
Обновлено вчера в 06:21
Политика
Зеленский резко оттолкнул министра обороны Украины Полторака
Президент Украины Владимир Зеленский резко оттолкнул от себя министра обороны Степана Полторака.
Обновлено вчера в 10:18
Энергетика
Путин объяснил опасность ограничения цен на топливо
Российский лидер Владимир Путин объяснил опасность сильного ограничения цен на моторное топливо.
Обновлено вчера в 13:44
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Политика
Самые известные покушения на Гитлера. Почему он оказался таким живучим
20 июля 1944 года произошло одно из самых известных покушений на жизнь Адольфа Гитлера, а их было не меньше 40.
Обновлено вчера в 20:30
Экономика
S&P подтвердило инвестиционный рейтинг России
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) подтвердило рейтинг России на инвестиционном уровне "BBB-", прогноз стабильный, говорится в кратком обосновании агентства.
Обновлено вчера в 18:48
Политика
Путин оценил ликвидацию последствий наводнений в Иркутской области
Обновлено вчера в 22:41
Космос
50 лет назад американцы впервые высадились на Луну
Обновлено в 00:48
Энергетика
Дания выдала разрешение конкуренту «Северного потока-2»
Агентство по охране окружающей среды Дании выдало разрешение на прокладку газопровода Baltic Pipe из Норвегии в Польшу.
Обновлено вчера в 06:58
Политика
В МИД России прокомментировали «винные» санкции в отношении Грузии
По словам представителя МИД, после событий в Грузии в Госдуме на самом деле выносилась на обсуждение идея использования ограничительных мер против "соседа".
Обновлено вчера в 05:59
Армия и оружие
F-35 в сравнении с Су-57 оказался «айфоном»
Американский истребитель пятого поколения F-35 Lightning II в сравнении с российским Су-57 оказывается более «цифровым», чем напоминает «айфон», пишет в «Известиях» военный эксперт Андрей Фролов.
Обновлено вчера в 11:46
Общество
В музее Есенина сняли на видео «привидение»
Обновлено вчера в 10:38
Происшествия
В Нигерии мужчина забрался на крыло самолета при взлете
Мужчина проник на летное поле в аэропорту нигерийской столицы Лагос и попытался забраться на пассажирский самолет, который ожидал разрешение на взлет.
Обновлено вчера в 20:01
Футбол
Стал известен первый матч РПЛ, в котором используют VAR
Первым матчем РПЛ, в котором используют систему VAR, станет игра 2-го тура РПЛ «Динамо» – «Рубин», сообщает официальный сайт РФС.
Обновлено вчера в 12:25
Политика
Премьер Косово подал в отставку
Премьер-министр самопровозглашенной республики Косово Рамуш Харадинай заявил, что он подал в отставку. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Политика
«Нафтогаз» предложил России вариант транзита газа
Украинская газовая компания «Нафтогаз» назвала вариант транзита российского газа.
Обновлено вчера в 02:30
Армия и оружие
Саудовская Аравия разрешила США разместить свои войска в стране
Обновлено вчера в 19:46
Культура
Эдди Мерфи хочет вернуться в стендап
Американский актер и продюсер Эдди Мерфи сказал ведущему шоу "Comedians in Cars Getting Coffee" Джерри Сайнфелду, что думает о том, чтобы опять выступать в стендапе, сообщает dailymail.co.uk.
Обновлено вчера в 09:42
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Происшествия
После падения со сцены Инна Чурикова оказалась в реанимации
18 июля народная артистка СССР Инна Чурикова играла в театре Надежды Бабкиной «Русская песня» в антрепризном спектакле «Старая дева» по пьесе Надежды Птушкиной «Пока она умирала».
Обновлено вчера в 02:56
Общество
В МЧС назвали способы убедиться в съедобности гриба
В МЧС призвали граждан России прежде, чем сорвать гриб, убедиться в его безопасности, а также назвали способы, как это можно сделать.
Обновлено вчера в 23:14
Здоровье
Диетолог рассказала о последствиях отказа от сахара
Диетолог Саманта Куган, научный сотрудник Университета Невады, рассказала о последствиях такого решения.
Обновлено вчера в 10:20