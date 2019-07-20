Кино

Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»Известия 00:54

Американская стриминговая платформа Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона сериала «Ведьмак». Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале компании.
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Netflix опубликовал первый трейлер сериала «Ведьмак»

РБК03:36

Netflix показал первый тизер сериала «Ведьмак»

ТАСС02:06

Новые постеры сериала «Ведьмак» опубликованы в Сети

Pravda.Ruвчера в 11:45

Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»

Комсомольская правдавчера в 21:10

Опубликован первый официальный тизер «Ведьмака»

Газета.Ruвчера в 18:46

Netflix представил первый тизер «Ведьмака»

News.ruвчера в 18:21

Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»

Известия00:54
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Политика

Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком

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ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России

Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
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Космос

50 лет назад американцы впервые высадились на Луну

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Наука

Новые VR-перчатки позволяют почувствовать виртуальный мир

Специалисты из Южной Кореи разработали VR-перчатки, дающие возможность потрогать объекты, представленные в виртуальном мире.
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«ВКонтакте» запускает приложение для знакомств Lovina

«ВКонтакте» запускает приложение для знакомств Lovina, в котором пользователи смогут общаться через видеозвонки и видеоистории.
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Краснодарский врач рассказала, как правильно вызывать скорую

Главный врач краснодарской городской больницы скорой медицинской помощи Елена Геращенко рассказала о процедуре вызова медиков в случае экстренной ситуации.
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Боксер Максим Дадашев перенес трепанацию черепа после боя в США

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Юлия Михалкова рассказала о городском дресс-коде

Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram рассказала о городском дресс-коде.
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Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Артемием Панариным, раскритиковавшим российские власти в интервью.
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Иран задержал британский нефтяной танкер

Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Экономика

Россиян предупредили о росте безработицы из-за предпенсионеров

Минтруд прогнозирует рост безработицы в 1,6 раза в 2020 году за счет граждан предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 07:00
Политика

Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир

Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
Обновлено в 05:07
Политика

В Киеве вспоминают погибшего три года назад журналиста Шеремета

Журналист погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.
Обновлено в 04:00
Политика

Российское посольство показало карту с украинским Крымом

Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Общество

Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем

Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Финансы

Путин не исключил снижения ставки по ипотеке

"Во второй половине года, по экспертным оценкам, ставки по ипотеке должны опуститься ниже 10 процентов", - заявил Путин.
Обновлено вчера в 14:02
Политика

Путин остался недоволен ликвидацией последствий ЧП в Иркутской области

Посетив пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщавшись с местными жителями, лидер РФ Владимир Путин в ходе совещания в терминале аэропорта Братска подчеркнул, что «с учетом того, что там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной».
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия

Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале

Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:42
Политика

Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны

Обновлено вчера в 09:37
Авто

Назван ТОП-3 лучших пикапов на российском рынке в 2019 году

2 место – Mitsubishi L200 На сегодняшний день в продаже на российском рынке представлены сразу две версии пикапа L200 – обновленная и дорестайлинговая.
Обновлено в 01:00
Кино

Фестиваль кино «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде

Третий фестиваль нового российского кино «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 04:21
Экономика

Работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа

Ежегодный перерасчёт страховых пенсий для пенсионеров, которые работали в 2018 году, произойдёт 1 августа.
Обновлено 18 июля в 08:17
Наука

Бразильские растения привлекли самых агрессивных муравьев белками

Муравьи в бразильской каатинге лучше защищают растения от насекомых-вредителей в местах с нехваткой животного белка.
Обновлено 18 июля в 11:13
Культура

В «Ленкоме» сообщили о состоянии госпитализированной Инны Чуриковой

Обновлено в 04:36
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Врач оценил достоверность состаренных в FaceApp фотографий

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Политика

Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского

Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
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Происшествия

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Хакерам удалось взломать электронный почтовый ящик Скотленд-Ярда. Об этом сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Обновлено вчера в 22:31
Политика

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Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
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Украденную во время Второй мировой войны картину вернули в Италию

Обновлено вчера в 13:44
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На Свердловскую область надвигаются грозы и шквалистый ветер

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Генри Кавилл
Британский актёр
Английский актёр. Известен по ролям в фильмах «Война богов: Бессмертные», «Средь бела дня», «Человек из стали», «Агенты А.Н.К.Л.», «Лига справедливости» и в сериале «Тюдоры».
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Анджей Сапковский
Польский писатель
Польский писатель-фантаст и публицист, автор популярной фэнтези-саги «Ведьмак». Произведения Сапковского изданы на чешском, русском, немецком, испанском, финском, литовском, французском, английском, португальском, болгарском, итальянском, шведском, сербском, украинском и китайском языках. По заявлениям издателей, Сапковский входит в пятёрку самых издаваемых авторов Польши. Сам же писатель, как правило, не распространяется о тиражах своих книг.
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