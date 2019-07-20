Кино
Netflix опубликовал первый тизер сериала «Ведьмак»Известия 00:54
Американская стриминговая платформа Netflix опубликовала первый официальный тизер первого сезона сериала «Ведьмак». Видео было опубликовано на официальном YouTube-канале компании.
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Политика
Украинцев возмутило поведение Зеленского при встрече с Полтораком
Обновлено вчера в 22:41
Общество
ВНИИ труда назвал наименее востребованные профессии в России
Всероссийский научно исследовательский институт назвал наименее востребованные профессии в Российской Федерации.
Обновлено в 04:14
Космос
50 лет назад американцы впервые высадились на Луну
Обновлено в 00:48
Наука
Новые VR-перчатки позволяют почувствовать виртуальный мир
Специалисты из Южной Кореи разработали VR-перчатки, дающие возможность потрогать объекты, представленные в виртуальном мире.
Обновлено в 02:59
Интернет
«ВКонтакте» запускает приложение для знакомств Lovina
«ВКонтакте» запускает приложение для знакомств Lovina, в котором пользователи смогут общаться через видеозвонки и видеоистории.
Обновлено вчера в 08:44
Здоровье
Краснодарский врач рассказала, как правильно вызывать скорую
Главный врач краснодарской городской больницы скорой медицинской помощи Елена Геращенко рассказала о процедуре вызова медиков в случае экстренной ситуации.
Обновлено в 03:03
Шоу-бизнес
Юлия Михалкова рассказала о городском дресс-коде
Звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова в Instagram рассказала о городском дресс-коде.
Обновлено в 02:50
Хоккей
Житник: интервью Панарина может негативно отразиться на Знарке
Олимпийский чемпион Алексей Житник поделился мнением о ситуации с Артемием Панариным, раскритиковавшим российские власти в интервью.
Обновлено в 01:57
Политика
Иран задержал британский нефтяной танкер
Корпус стражей исламской революции информировал о задержании британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе "в соответствии с международными нормами".
Обновлено вчера в 15:05
Экономика
Россиян предупредили о росте безработицы из-за предпенсионеров
Минтруд прогнозирует рост безработицы в 1,6 раза в 2020 году за счет граждан предпенсионного возраста, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 07:00
Политика
Оскорбивший Путина грузинский журналист вернется в эфир
Отстраненный на два месяца от работы за мат в прямом эфире журналист «Рустави 2» Георгий Габуния по истечении срока взыскания сможет вернуться на работу.
Обновлено в 05:07
Политика
В Киеве вспоминают погибшего три года назад журналиста Шеремета
Журналист погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля.
Обновлено в 04:00
Политика
Российское посольство показало карту с украинским Крымом
Посольство России в Великобритании опубликовало в Twitter карту, на которой Крым обозначен как территория Украины.
Обновлено вчера в 23:29
Общество
Минпромторг предложил не считать пиво алкоголем
Как полагают в Минпромторге, регулировать розничные продажи пива и пивоваренной продукции стоит отдельно от алкогольной продукции, в том числе в сфере общественного питания.
Обновлено в 04:14
Финансы
Путин не исключил снижения ставки по ипотеке
"Во второй половине года, по экспертным оценкам, ставки по ипотеке должны опуститься ниже 10 процентов", - заявил Путин.
Обновлено вчера в 14:02
Политика
Путин остался недоволен ликвидацией последствий ЧП в Иркутской области
Посетив пострадавшие от наводнения районы Иркутской области и пообщавшись с местными жителями, лидер РФ Владимир Путин в ходе совещания в терминале аэропорта Братска подчеркнул, что «с учетом того, что там услышал, не могу признать ликвидацию последствия паводка удовлетворительной».
Обновлено вчера в 08:46
Происшествия
Вагоны грузового состава сошли с рельсов на Ямале
Сход вагонов грузового поезда произошел в Приуральском районе Ямало-Ненецкого автономного округа, сообщила журналистам в субботу пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Обновлено в 04:42
Политика
Польша не позвала Путина на годовщину начала Второй мировой войны
Обновлено вчера в 09:37
Авто
Назван ТОП-3 лучших пикапов на российском рынке в 2019 году
2 место – Mitsubishi L200 На сегодняшний день в продаже на российском рынке представлены сразу две версии пикапа L200 – обновленная и дорестайлинговая.
Обновлено в 01:00
Кино
Фестиваль кино «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде
Третий фестиваль нового российского кино «Горький fest» открылся в Нижнем Новгороде.
Обновлено в 04:21
Экономика
Работающим пенсионерам пересчитают пенсии с 1 августа
Ежегодный перерасчёт страховых пенсий для пенсионеров, которые работали в 2018 году, произойдёт 1 августа.
Обновлено 18 июля в 08:17
Наука
Бразильские растения привлекли самых агрессивных муравьев белками
Муравьи в бразильской каатинге лучше защищают растения от насекомых-вредителей в местах с нехваткой животного белка.
Обновлено 18 июля в 11:13
Технологии
Врач оценил достоверность состаренных в FaceApp фотографий
Обновлено в 05:27
Политика
Украинский министр назвал цирком новый указ Зеленского
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что новый указ об улучшении качества дорог главы страны Владимира Зеленского похож на цирк.
Обновлено вчера в 20:32
Происшествия
Хакеры взломали электронный почтовый ящик Скотленд-Ярда
Хакерам удалось взломать электронный почтовый ящик Скотленд-Ярда. Об этом сообщил РИА Новости представитель ведомства.
Обновлено вчера в 22:31
Политика
Путин назвал причину отказа от президентства
Стоун спросил президента, устал ли он, на что Путин ответил отрицательно.
Обновлено в 02:08
Культура
Украденную во время Второй мировой войны картину вернули в Италию
Обновлено вчера в 13:44
Общество
На Свердловскую область надвигаются грозы и шквалистый ветер
Обновлено в 02:47