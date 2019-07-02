На постерах представлены главные герои сериала Генри Кавилл в роли Геральта, а также актрисы Ани Чалотра в роли чародейки Йеннифэр и Фрея Аллан в роли юной княжны Цири Развлекательная компания Netflix опубликовала в Twitter несколько кадров с изображением главных героев сериала "Ведьмак", снятого по произведениям польского писателя Анджея Сапковского.

Netflix опубликовал первый постер и промо сериала «Ведьмак»

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