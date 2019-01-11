Культура
Netflix купил права на российский сериал «Лучше, чем люди»
Netflix купил права на российский сериал «Лучше, чем люди»Известия09:14
Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix приобрел права на показ сериала «Лучше, чем люди» российского производства. Сервис переведет на 25 языков картину принадлежащего компании Yellow Black & White и холдингу «Газпром-медиа» видеосервиса Start. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает ТАСС.
Известия09:14
Оценить
с чего всё началось
В сентябре платформа купила 12-серийное «Хождение по мукам» у НТВ, эта сделка оценивалась в $500 тыс. и считалась на тот момент крупнейшей среди российских продаж на Netflix. В категорию Netflix Original, в которой представлен оригинальный контент платформы, российские сериалы пока не попадали.Коммерсантъвчера в 17:44
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 16:33, Ашберн
Кино
Кинокритики наградили режиссера Серебренникова спецпремией
Обновлено в 12:57
Музыка
Бузова может представить Россию на «Евровидении-2019»
Обновлено в 11:28
Музыка
Би-би-си назвала самых перспективных артистов 2019 года
Музыкальная редакция Би-би-си выбрала самых перспективных артистов 2019 года — на первом месте оказался французский рэпер Octavian.
Обновлено в 10:36
Музыка
Группа «Бутырка» посвятила песню Кокорину и Мамаеву
Обновлено в 12:07
Кино
В театре «Сфера» бесплатно покажут кино
В описании к фильму отмечается, что тема затопленных сел и городов не нова: в конце прошлого века о ней с болью говорили и писали многие.
Обновлено вчера в 02:00
Кино
Церемонию вручения премии «Оскар» проведут актеры из «Мстителей»
Обновлено в 14:26
Кино
Умерла актриса фильмов Скорсезе и Иствуда Верна Блум
По данным журнала Variet, в городе Бар-Харбор штата Мэн в возрасте 80 лет скончалась американская актриса Верна Блум, которая известна по фильмам "Бродяга высокогорных равнин" (1973), "Зверинец" (1978), "Поющий по кабакам" (1982) Клинта Иствуда, "После работы" (1985) режиссера Мартина Скорсезе, а также "Последнее искушение Христа" (1988).
Обновлено в 08:07
Культура
Раскрыты суммы и источники доходов Николая Баскова
Обновлено в 07:22
Кино
Алексей Герман снимает фильм-путешествие по театрам Петербурга
Алексей Герман-младший стал художественным руководителем фильма, который расскажет о современной театральной жизни Петербурга.
Обновлено в 11:43
Кино
Названа дата начала съёмок «Войны миров Z 2» Дэвида Финчера
Обновлено в 03:33
Кино
Мартин Скорсезе снимет документальный фильм о Бобе Дилане
Режиссер Мартин Скорсезе готовит документальный фильм о жизни музыканта Боба Дилана. Об этом сообщает журнал Variety.
Обновлено в 08:53
Музыка
В Екатеринбурге пройдёт очередной «Старый Новый рок»
В предстоящее воскресенье, 13 января, в Екатеринбурге на пяти площадках Ельцин Центра для нескольких тысяч зрителей, которых, как и коллективов, с каждым годом становится больше, в 18-й раз пройдёт фестиваль «Старый Новый Рок».
Обновлено в 09:21
Кино
Вышел трейлер «Бархатной бензопилы» с Джейком Джилленхолом
Появился первый трейлер хоррор-триллера «Бархатная бензопила» с Джейком Джилленхолом в главной роли.
Обновлено вчера в 10:46
Кино
Аль Пачино сыграет охотника за нацистами в сериале Amazon
Аль Пачино может сняться в новом сериале Amazon под названием "Охота" ("The Hunt").
Обновлено в 02:33
Музыка
Ансамбль «Любо» выступит в Новосибирске
Перед отлетом в Новосибирск Олег Родин, Анатолий Жогин вместе с прибывшей группой поддержки из Шахтинского Якова Бакланова кадетского казачьего корпуса сделали рождественский подарок жителям и гостям донской столицы.
Обновлено вчера в 07:05