В сентябре платформа купила 12-серийное «Хождение по мукам» у НТВ, эта сделка оценивалась в $500 тыс. и считалась на тот момент крупнейшей среди российских продаж на Netflix. В категорию Netflix Original, в которой представлен оригинальный контент платформы, российские сериалы пока не попадали.

с чего всё началось

Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix приобрел права на показ сериала «Лучше, чем люди» российского производства. Сервис переведет на 25 языков картину принадлежащего компании Yellow Black & White и холдингу «Газпром-медиа» видеосервиса Start. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает ТАСС.

Netflix купил права на российский сериал «Лучше, чем люди»

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