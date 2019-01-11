Культура

Netflix купил права на российский сериал «Лучше, чем люди»
Известия
09:14

Крупнейший онлайн-кинотеатр Netflix приобрел права на показ сериала «Лучше, чем люди» российского производства. Сервис переведет на 25 языков картину принадлежащего компании Yellow Black & White и холдингу «Газпром-медиа» видеосервиса Start. Об этом в пятницу, 11 января, сообщает ТАСС.
Известия09:14
с чего всё началось

Сериал «Лучше, чем люди» продан за рекордную сумму

В сентябре платформа купила 12-серийное «Хождение по мукам» у НТВ, эта сделка оценивалась в $500 тыс. и считалась на тот момент крупнейшей среди российских продаж на Netflix. В категорию Netflix Original, в которой представлен оригинальный контент платформы, российские сериалы пока не попадали.
Коммерсантъвчера в 17:44

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