Сообщается, что выражена обоюдная заинтересованность в поддержании взаимодействия на сирийском направлении, в совместной борьбе с международным терроризмом. Также отмечается, что Биньямин Нетаньяху информировал Владимира Путина об итогах визита на Украину.

Нетаньяху рассказал Путину об итогах своего визита на Украину

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