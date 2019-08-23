Политика

Нетаньяху рассказал Путину об итогах своего визита на УкраинуThe Moscow Post 09:57

Сообщается, что выражена обоюдная заинтересованность в поддержании взаимодействия на сирийском направлении, в совместной борьбе с международным терроризмом. Также отмечается, что Биньямин Нетаньяху информировал Владимира Путина об итогах визита на Украину.
Читать в источнике
Комментировать17

Подробнее о событии

Путин и Нетаньяху обсудили Сирию и Украину

Взгляд.ру08:14

Нетаньяху сообщил Путину об итогах своего визита на Украину

РБК09:15

Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину

Российская газета08:15

Путин и Нетаньяху обсудили совместную борьбу с международным терроризмом

ТАСС08:20

Нетаньяху рассказал Путину о поездке на Украину

Известия08:19

Нетаньяху рассказал Путину о своем визите на Украину

Московский Комсомолец08:16

Нетаньяху рассказал Путину об итогах своего визита в Киев

РЕН ТВ08:21
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 19:30, Ашберн
Здоровье

В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа

В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
Обновлено в 17:45
Футбол

Дортмундская «Боруссия» одержала волевую победу над «Кельном»

Обновлено в 16:31
Хоккей

Хоккеиста Кузнецова дисквалифицировали на четыре года

В допинг-пробе форварда сборной России по хоккею и клуба НХЛ "Вашингтон Кэпиталз" Евгения Кузнецова обнаружили кокаин, сообщается на сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Обновлено в 08:09
Финансы

Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой

Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Армия и оружие

КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Обновлено в 19:30
Футбол

Российский клуб претендует на защитника «Милана»

Обновлено в 17:06
Футбол

Сутормин: о сумме перехода договорились клубы и мои агенты

Футболист петербургского "Зенита" Алексей Сутормин в интервью РИА Новости заявил, что деталями его переходов из "Оренбурга" в казанский "Рубин" и из "Рубина" в "Зенит" занимались клубы и его представители, о фиксированной сумме в 50 тысяч рублей договорились именно они.
Обновлено в 11:39
Футбол

Защитник «Севильи» из-за травмы покинул поле, плача на носилках

22-летний футболист столкнулся головой с Виктором Диасом. Регилон покинул поле на носилках, не скрывая слез.
Обновлено в 16:37
Происшествия

Заблудившаяся в лесу пятилетняя Зарина рассказала, как смогла выжить

Обновлено вчера в 14:59
Происшествия

В Калифорнии 27 человек пострадали из-за схода трамвая с рельсов

По меньшей мере 27 человек пострадали в четверг, 22 августа, в результате схода с рельсов скоростного трамвая в Калифорнии.
Обновлено в 03:17
Технологии

В России разработают сервис для создания голосовых помощников

Новый сервис может снизить стоимость создания голосовых ассистентов и упростить процесс.
Обновлено в 01:23
Общество

Умер один из богатейших людей мира Дэвид Кох

Один из богатейших людей мира, миллиардер Дэвид Кох умер на 80-м году жизни в США. Forbes оценивает его состояние в 42,4 миллиарда долларов.
Обновлено в 09:19
Политика

Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени

Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии.
Обновлено в 16:27
Энергетика

Цены на нефть падают из-за решения Китая по пошлинам

Как отмечает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, «нефть Brent после новых угроз Китая, которые с большой долей вероятности уже в скором времени повлекут ответ (президента США Дональда) Трампа, обвалилась к отметке 58 долларов за баррель, отыгрывая очередную эскалацию торговой войны».
Обновлено в 10:25
Общество

Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения

Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
Обновлено в 11:44
Теннис

Донской пробился в основную сетку US Open

Обновлено в 16:23
Политика

Госдеп подтвердил введение санкций по делу Скрипалей с 26 августа

В начале августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 09:48
Музыка

Путин оценил важность фестиваля «Спасская башня»

Обновлено в 14:33
Технологии

Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправляют на Чукотку

Сегодня из заполярного Мурманска в полярный Певек отправляют ПЭБ "Академик Ломоносов" - плавучий атомный энергоблок, который по приходу в точку назначения должен стать основой первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции.
Обновлено в 03:17
Общество

Самая большая мечеть в Европе названа именем Рамзана Кадырова

Открытие мечети приурочено к дню рождения отца Рамзана Кадырова — первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, которое широко отмечается 23 августа.
Обновлено в 01:16
Здоровье

Переносчики тропических болезней распространились на юге России

В тексте сказано, что комары – переносчики опасных заболеваний распространились у Черноморского побережья.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие

Украинское командование выведет Нацгвардию из Донбасса

Нацгвардия начнет выводить с Донбасса подразделения по охране общественного порядка с начала 2020 года.
Обновлено в 13:14
Общество

В России запретят вешать кондиционеры на фасады объектов культуры

Правительство РФ хочет запретить устанавливать кондиционеры и спутниковые антенны на фасадах памятников культурного наследия.
Обновлено в 03:36
Политика

МИД Чехии отреагировал на осквернение памятника маршалу Коневу в Праге

Министерство иностранных дел Чехии выразило сожаление из-за осквернения неизвестными вандалами памятника маршалу Ивану Коневу в Праге.
Обновлено в 15:12
Армия и оружие

Армия Сирии заняла город Хан-Шейхун

Правительственная армия Сирии заняла город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на сирийский полевой источник.
Обновлено вчера в 05:36
Политика

Медведев назвал условия перехода на четырехдневную рабочую неделю

Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
Обновлено в 14:47
Космос

Посмотрите с нового ракурса на то, как на самом деле вращается наша планета

Наша планета совершает свой путь вокруг Солнца, вращаясь по оси, которая проходит с севера на юг.
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

На Кубе легендарные Т-34 и Т-55 превратили в ракетные установки и САУ

На Кубе главными защитниками воздушного пространства до сих пор являются старые советские комплексы С-75 и С-125.
Обновлено в 08:32
Единоборства

Ярд признался в любви к России перед боем с Ковалёвым

Обновлено в 16:59
Экономика

Глава ФРС оценил экономическую ситуацию в США

Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл назвал в целом "благоприятной" экономическую ситуацию в Штатах.
Обновлено в 14:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное