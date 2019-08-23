Политика
Нетаньяху рассказал Путину об итогах своего визита на УкраинуThe Moscow Post 09:57
Сообщается, что выражена обоюдная заинтересованность в поддержании взаимодействия на сирийском направлении, в совместной борьбе с международным терроризмом. Также отмечается, что Биньямин Нетаньяху информировал Владимира Путина об итогах визита на Украину.
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В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
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Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
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Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени
Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии.
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Цены на нефть падают из-за решения Китая по пошлинам
Как отмечает директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев, «нефть Brent после новых угроз Китая, которые с большой долей вероятности уже в скором времени повлекут ответ (президента США Дональда) Трампа, обвалилась к отметке 58 долларов за баррель, отыгрывая очередную эскалацию торговой войны».
Обновлено в 10:25
Общество
Чиновники подготовили для россиян очередные нововведения
Российские чиновники традиционно подготовили для жителей нашей страны очередные нововведения, которые вступят в силу с 1 сентября, сообщает News.ru.
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Донской пробился в основную сетку US Open
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В начале августа Госдеп объявил о введении второго пакета санкций в отношении России в связи с делом об отравлении в Великобритании бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
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Путин оценил важность фестиваля «Спасская башня»
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Общество
Самая большая мечеть в Европе названа именем Рамзана Кадырова
Открытие мечети приурочено к дню рождения отца Рамзана Кадырова — первого президента Чечни Ахмата-Хаджи Кадырова, которое широко отмечается 23 августа.
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Здоровье
Переносчики тропических болезней распространились на юге России
В тексте сказано, что комары – переносчики опасных заболеваний распространились у Черноморского побережья.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие
Украинское командование выведет Нацгвардию из Донбасса
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Армия и оружие
Армия Сирии заняла город Хан-Шейхун
Правительственная армия Сирии заняла город Хан-Шейхун в провинции Идлиб, сообщает 22 августа РИА Новости со ссылкой на сирийский полевой источник.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил переход россиян на четырехдневную рабочую неделю в будущем.
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На Кубе легендарные Т-34 и Т-55 превратили в ракетные установки и САУ
На Кубе главными защитниками воздушного пространства до сих пор являются старые советские комплексы С-75 и С-125.
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Ярд признался в любви к России перед боем с Ковалёвым
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Глава ФРС оценил экономическую ситуацию в США
Глава Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл назвал в целом "благоприятной" экономическую ситуацию в Штатах.
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