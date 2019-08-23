Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре рассказал Владимиру Путину об итогах его визита на Украину, сообщает пресс-служба Кремля. Также лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, связанных с ситуацией в Сирии и борьбой с терроризмом.

Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину

Футбол «Лилль» заплатил 20 млн евро за переход Саншеша из «Баварии» По данным авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, мюнхенский клуб выручил на продаже футболиста не менее 20 миллионов евро. 📸🙌 pic.twitter.com/fZlyXNgcfS — LOSC (@losclive) August 23, 2019 Саншеш – воспитаник португальской "Бенфики", откуда летом 2016 года ща 35 миллионов евро перешел в "Баварию".

Политика В Совфеде прокомментировали новые санкции США против России Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал уведомление Госдепартамента США о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей" с 26 августа, сообщает RT.

Происшествия МЧС сообщило о 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске Двадцать человек пострадали, по уточненным данным, в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.

Политика Росгвардия попросила здания и земли Проект предполагает, что региональные и муниципальные власти будут передавать Росгвардии дома и участки.

Шоу-бизнес Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.

Политика Лукашенко представят программу интеграции с Россией В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.

Политика В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Политика Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму.

Политика СМИ сообщили о встрече Москальковой с Вышинским Российский омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась с Кириллом Вышинским, сообщило издание "Вести" со ссылкой на представителя "Украинского правового контроля" Артура Журбина.

Кино На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.

Экономика Продажи новостроек в США в июле сократились на 12,8%, ожидался рост Продажи новых домов в США в июле сократились на 12,8% по сравнению с пересмотренным показателем июня — до 635 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.

Экономика Трамп повысил пошлины на товары из Китая Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планировали ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.

Гаджеты Американская полиция пользуется южнокорейскими технологиями Технология, получившая название "DeX In-Vehicle", предоставит сотрудникам полиции возможность "докинговать" свои смартфоны Galaxy и получать доступ к полицейским приложениям через установленные на приборной панели дисплее и клавиатуре.

Политика Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8 Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.

Политика Борис Джонсон попал на видео с лозунгом нацистов Кроме Джонсона в видео участвуют и многие другие британские дипломаты.

Футбол Клуб РПЛ может арендовать Лаксальта у «Милана» с правом выкупа По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, «Милан» готов отдать 26-летнего футболиста в аренду за 1 млн евро с правом последующего выкупа.

Авто Обновленный аналог Opel Astra выходит в продажу В Поднебесной состоялся дебют обновленного Buick Verano, который фактически является аналогом Opel Astra K актуального поколения.

Общество Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками В абсолютном выражении муниципальные чиновники в ЯНАО зарабатывают в семь раз больше, чем в Псковской области, — более 133 тыс. против 18 тыс. руб. Всего в России, по данным Росстата на конец 2018 года, в органах местного самоуправления и в муниципальных избиркомах работали 469 тыс. человек — на 3 тыс. меньше, чем годом ранее.

Гаджеты Bloomberg рассказало о функциях трех новых моделей iPhone По словам источников Bloomberg, компания выпустит три новые модели iPhone.

Шоу-бизнес Актриса Евгения Лоза вышла замуж и поделилась свадебным фото 35-летняя актриса театра и кино, наиболее известная по ролям в фильмах «Гадкий утенок» и «На качелях судьбы», вышла замуж за своего избранника Антона Батырева.