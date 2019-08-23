Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на УкраинуВести.Ru 09:16
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре рассказал Владимиру Путину об итогах его визита на Украину, сообщает пресс-служба Кремля. Также лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, связанных с ситуацией в Сирии и борьбой с терроризмом.
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Футбол
«Лилль» заплатил 20 млн евро за переход Саншеша из «Баварии»
По данным авторитетного немецкого портала transfermarkt.de, мюнхенский клуб выручил на продаже футболиста не менее 20 миллионов евро. 📸🙌 pic.twitter.com/fZlyXNgcfS — LOSC (@losclive) August 23, 2019 Саншеш – воспитаник португальской "Бенфики", откуда летом 2016 года ща 35 миллионов евро перешел в "Баварию".
Обновлено в 16:30
Политика
В Совфеде прокомментировали новые санкции США против России
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал уведомление Госдепартамента США о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей" с 26 августа, сообщает RT.
Обновлено в 13:29
Шоу-бизнес
Мать Тимати «заблокировали» из-за видео с обнаженной внучкой
Мать Тимати была «заблокирована» из-за видео, на котором показана её обнаженная внучка Алиса.
Обновлено в 07:54
Армия и оружие
Президент провел совещание с постоянными членами СБ
Обновлено в 06:13
Происшествия
МЧС сообщило о 20 пострадавших в ДТП с автобусом в Ижевске
Двадцать человек пострадали, по уточненным данным, в результате ДТП с участием маршрутного автобуса в Ижевске, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено в 12:56
Политика
Росгвардия попросила здания и земли
Проект предполагает, что региональные и муниципальные власти будут передавать Росгвардии дома и участки.
Обновлено в 09:06
Политика
В Кремле анонсировали встречу Путина и Эрдогана
Обновлено в 12:45
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Политика
Лукашенко представят программу интеграции с Россией
В июле Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 15:48
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
Обновлено в 15:58
Политика
Поддержанный Яшиным кандидат от КПРФ снялся с выборов в Мосгордуму
Решение сняться с выборов Колмагоров принял сам, сообщил «Ведомостям» кандидат от КПРФ по 8-му округу Вадим Кумин, который возглавляет команду партии на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 10:23
Политика
СМИ сообщили о встрече Москальковой с Вышинским
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова встретилась с Кириллом Вышинским, сообщило издание "Вести" со ссылкой на представителя "Украинского правового контроля" Артура Журбина.
Обновлено в 15:55
Футбол
«Астон Вилла» переиграла «Эвертон» в матче чемпионата Англии
Футболисты "Астон Виллы" победили "Эвертон" в стартовом матче третьего тура чемпионата Англии.
Обновлено в 17:14
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Космос
Посмотрите с нового ракурса на то, как на самом деле вращается наша планета
Наша планета совершает свой путь вокруг Солнца, вращаясь по оси, которая проходит с севера на юг.
Обновлено в 09:00
Экономика
Продажи новостроек в США в июле сократились на 12,8%, ожидался рост
Продажи новых домов в США в июле сократились на 12,8% по сравнению с пересмотренным показателем июня — до 635 тысяч, свидетельствуют данные бюро переписи населения министерства торговли США.
Обновлено в 10:07
Экономика
Трамп повысил пошлины на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу о решении повысить пошлины, которые американские власти планировали ввести осенью на товары из Китая, в рамках ответных мер на увеличение Пекином ввозных пошлин на американские автомобили и запчасти.
Обновлено в 17:40
Гаджеты
Американская полиция пользуется южнокорейскими технологиями
Технология, получившая название "DeX In-Vehicle", предоставит сотрудникам полиции возможность "докинговать" свои смартфоны Galaxy и получать доступ к полицейским приложениям через установленные на приборной панели дисплее и клавиатуре.
Обновлено в 15:32
Кино
Фильм по роману Глуховского «Метро 2033» выйдет в 2022 году
Фильм по постапокалиптическому роману "Метро 2033" выйдет в 2022 году.
Обновлено в 04:49
Политика
Захарова ответила Зеленскому на слова о возвращении России в G8
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на своей странице в Facebook уличила президента Украины Владимира Зеленского в публикации поста с неграмотным высказыванием на тему международных отношений.
Обновлено вчера в 03:02
Политика
Борис Джонсон попал на видео с лозунгом нацистов
Кроме Джонсона в видео участвуют и многие другие британские дипломаты.
Обновлено в 15:13
Футбол
Клуб РПЛ может арендовать Лаксальта у «Милана» с правом выкупа
По информации журналиста La Gazzetta dello Sport Николо Скиры, «Милан» готов отдать 26-летнего футболиста в аренду за 1 млн евро с правом последующего выкупа.
Обновлено в 15:59
Авто
Обновленный аналог Opel Astra выходит в продажу
В Поднебесной состоялся дебют обновленного Buick Verano, который фактически является аналогом Opel Astra K актуального поколения.
Обновлено в 07:10
Общество
Росстат раскрыл регионы с самыми богатыми чиновниками
В абсолютном выражении муниципальные чиновники в ЯНАО зарабатывают в семь раз больше, чем в Псковской области, — более 133 тыс. против 18 тыс. руб. Всего в России, по данным Росстата на конец 2018 года, в органах местного самоуправления и в муниципальных избиркомах работали 469 тыс. человек — на 3 тыс. меньше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:16
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
Обновлено в 17:45
Гаджеты
Bloomberg рассказало о функциях трех новых моделей iPhone
По словам источников Bloomberg, компания выпустит три новые модели iPhone.
Обновлено вчера в 22:56
Шоу-бизнес
Актриса Евгения Лоза вышла замуж и поделилась свадебным фото
35-летняя актриса театра и кино, наиболее известная по ролям в фильмах «Гадкий утенок» и «На качелях судьбы», вышла замуж за своего избранника Антона Батырева.
Обновлено вчера в 20:00
Авто
Новое поколение Chevrolet Trailblazer появится на рынке в сентябре
Продажи Chevrolet Trailblazer нового поколения стартуют 5 сентября этого года сразу же после дебюта на мотор-шоу в китайском Чэнду.
Обновлено в 07:07