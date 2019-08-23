Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в телефонном разговоре рассказал Владимиру Путину об итогах его визита на Украину, сообщает пресс-служба Кремля. Также лидеры двух стран обсудили ряд вопросов, связанных с ситуацией в Сирии и борьбой с терроризмом.

Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину

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