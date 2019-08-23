Политика

Нетаньяху рассказал Путину о визите на УкраинуТруд 11:37

Премьер-министр правительства Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава израильского кабинета министров рассказал российскому лидеру об итогах своего визита на Украину.
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