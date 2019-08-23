Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на УкраинуТруд 11:37
Премьер-министр правительства Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава израильского кабинета министров рассказал российскому лидеру об итогах своего визита на Украину.
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Общество
В ВШЭ прокомментировали письмо сотрудников о политическом нейтралитете
В письме сотрудники ВШЭ выразили обеспокоенность происходящими в столице политическими событиями и заявили, что политический нейтралитет, академические и гражданские свободы являются базовыми корпоративными ценностями.
Обновлено в 13:39
Происшествия
Главу окружной налоговой инспекции Москвы арестовали по делу о взятке
Пресненский суд Москвы арестовал главу налоговой инспекции по Южному административному округу Марию Андреянову, обвиняемую в получении взятки в особо крупном размере.
Обновлено в 12:24
Космос
Посмотрите с нового ракурса на то, как на самом деле вращается наша планета
Наша планета совершает свой путь вокруг Солнца, вращаясь по оси, которая проходит с севера на юг.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Директор Анастасии Заворотнюк ответил на слухи о раке мозга у актрисы
Концертный директор Анастасии Заворотнюк опроверг слухи о раке мозга у актрисы.
Обновлено в 06:57
Культура
Михалков рассказал о своём восстановлении после семи операций
Режиссёр Никита Михалков в беседе с URA.RU рассказал о своём восстановлении после семи операций.
Обновлено в 14:14
Музыка
Собянин открыл фестиваль «Спасская башня»
Обновлено в 13:49
Общество
Медведев снова поднял вопрос о четырехдневной рабочей неделе
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерству труда и социальной защиты сообщить правительству свою позицию по поводу введения в России четырехдневной рабочей недели.
Обновлено в 00:39
Происшествия
Bild: уроженец Чечни застрелен в Берлине
Неизвестный застрелил в берлинском районе Моабит уроженца Чечни, известного полиции исламиста.
Обновлено в 11:05
Хоккей
Кузнецов будет лишен бронзовой медали ЧМ по хоккею
Нападающий сборной России и «Вашингтона» Евгений Кузнецов лишится бронзовой медали чемпионата мира 2019 года после дисквалификации.
Обновлено в 11:32
Кино
На Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера подали иск в России
В Арбитражный суд Москвы было подано исковое заявление на 216,6 млн рублей в отношении китайской компании China Film Group, а также актеров Джеки Чана и Арнольда Шварценеггера со стороны конкурсного управляющего "Русской фильм-группы" Кирилла Бодрова, пишут "Ведомости" со ссылкой на копию документа.
Обновлено в 07:45
Энергетика
«Нафтогаз» предложил украинцам закупить газ на зиму
Стартовавшая "акция" истекает 25 сентября. Каким будет рост цен на газ к зиме, украинские эксперты судить пока не берутся.
Обновлено вчера в 02:52
Музыка
Игорь Крутой прокомментировал слова Вайкуле о конфликте
Обновлено вчера в 03:18
Политика
Борис Джонсон записал видео к дню независимости Украины на мове
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон записал видео на украинском к дню независимости страны, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:16
Технологии
В России разработают сервис для создания голосовых помощников
Новый сервис может снизить стоимость создания голосовых ассистентов и упростить процесс.
Обновлено в 01:23
Транспорт
Минтранс предложит изменить ПДД из-за сегвеев и гироскутеров
Нилов 14 августа обратился к министру транспорта России Евгению Дитриху и начальнику ГИБДД с просьбой изменить ПДД, для того чтобы учесть появление новых устройств, которые используют для передвижения по дорогам, — сегвеев, электросамокатов, моноколес, электробайков, гироскутеров и прочих.
Обновлено в 13:33
Политика
Песков подтвердил визит Эрдогана в Москву
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что в Москве 27 августа состоятся переговоры Владимира Путина и турецкого лидера Тайипа Эрдогана, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:21
Авто
ГАЗ выпустил необычную 22-местную ГАЗель Next
В начале текущего года в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 22-местную ГАЗель Next A65R52, которую представили еще 2 года назад.
Обновлено в 13:05
Космос
Некоторые экзопланеты могут иметь более разнообразную жизнь, чем Земля
Новое исследование показало, что на некоторых экзопланетах условия для жизни могут быть лучше, чем на Земле.
Обновлено в 08:53
Общество
В Чечне открыли крупнейшую в Европе мечеть «Гордость мусульман»
В городе Шали прошло открытие мечети «Гордость мусульман». Об этом сообщает издание «Чечня сегодня».
Обновлено в 09:04
Политика
Москалькова рассказала о визите в Киев
Обновлено в 13:44
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг сообщения об опасных комарах на юге России
Комары в Сочи не могут заразить человека опасными видами лихорадки, рассказала РИА Новости пресс-секретарь Роспотребнадзора Краснодарского края Ирина Воронкова.
Обновлено в 05:02
Армия и оружие
Путин поручил подготовить ответ на американские ракетные испытания
Президент Владимир Путин на совещании с членами Совбеза России поручил подготовить симметричный ответ на испытания в США новой крылатой ракеты.
Обновлено в 09:20
Здоровье
Из больницы в Нижнем Тагиле уволились все хирурги из-за низких зарплат
Шестеро сотрудников двух хирургических отделений центральной городской больницы №1 в Нижнем Тагиле уволились из-за высокой нагрузки и низких зарплат.
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Лукашенко: Зеленский попросил у Белоруссии поддержки
Президент Украины Владимир Зеленский попросил у Белоруссии поддержки, сказал президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром страны Сергеем Румасом.
Обновлено в 10:13