Политика
Нетаньяху рассказал Путину о визите на УкраинуТруд 11:37
Премьер-министр правительства Израиля Биньямин Нетаньяху провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным. Как сообщила пресс-служба Кремля, глава израильского кабинета министров рассказал российскому лидеру об итогах своего визита на Украину.
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Политика
Трамп назвал саммит G7 бесполезной тратой времени
Как сообщается, американский лидер считает бесполезной тратой времени участие в саммите, где слишком много внимания уделяют вопросам экологии.
Обновлено в 16:27
Шоу-бизнес
Forbes опубликовал список самых высокооплачиваемых актрис мира
Американская актриса Скарлетт Йоханссон возглавила список самых высокооплачиваемых актрис мира с годовым доходом в $56 млн, сообщил в пятницу Forbes.
Обновлено в 19:10
Политика
В Крыму ответили на удаление подписи «Россия» к фото в The Guardian
Исправление британской газетой The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида» говорит о давлении властей западных стран на средства массовой информации, заявил зампредседателя Совета министров Крыма Георгий Мурадов.
Обновлено в 15:58
Политика
Трамп сообщил о предстоящем повышении пошлин на товары из Китая
Президент США Дональд Трамп заявил о предстоящем повышении на 5% ранее запланированных пошлин на товары и продукцию из КНР, которые будут импортированы с сентября и октября 2019 года.
Обновлено в 18:03
Общество
В РФ хотят запретить вешать кондиционеры на фасады объектов культуры
В Государственную Думу на рассмотрение поступил законопроект, запрещающий устанавливать технические устройства на фасадах объектов культурного наследия, если их охраняет государство.
Обновлено в 05:31
Политика
Госдепартамент США сообщил о планах открыть консульство в Гренландии
Американское генконсульство впервые было открыто в Гренландии в 1940 году в период нацистской оккупации Дании.
Обновлено в 19:10
Происшествия
В Норвегии назвали вероятную причину смерти соратника Ассанжа
Кибераналитик пропал без вести 20 августа прошлого года В полиции Норвегии несчастный случай назвали вероятной версией гибели пропавшего соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Арьена Кампхейса, пишет РИА Новости.
Обновлено в 16:05
Армия и оружие
КНДР снова запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря
КНДР вновь запустила два неопознанных снаряда в сторону Японского моря, передает агентство Рёнхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи.
Обновлено в 19:38
Экономика
Акции «Мечела» подорожали на Мосбирже на 7-9%
Обыкновенные акции "Мечела" подорожали в ходе торгов на Московской бирже на 9,22% - до 63,51 руб. за бумагу.
Обновлено в 10:25
Футбол
«Монако» арендовало Адриэна Силву у «Лестера»
Полузащитник «Лестера» Адриэн Силва будет выступать за «Монако» на правах аренды в сезоне-2019/20, информирует официальный сайт монегасков.
Обновлено в 16:39
Здоровье
Врач опроверг информацию о влиянии семечек на развитие аппендицита
Семечки и аппендицит никакого отношения друг к другу не имеют, — пояснил агентству специалист.
Обновлено вчера в 23:30
Общество
В Финляндии выбрали чемпиона мира по игре на воображаемой гитаре
Американец Роб "Маркиз" Мессел завоевал первое место на чемпионате мира по игре на воображаемой гитаре, который состоялся в финском городе Оулу.
Обновлено в 19:54
Общество
Первый за 15 лет визит к обломкам «Титаника» поразил ученых
Ученые совершили пять погружений, снимая первые в истории кадры корабля 4K и собрали богатый материал для нового документального фильма.
Обновлено 21 августа в 23:48
Технологии
Плавучий атомный энергоблок «Академик Ломоносов» отправился на Чукотку
Плавучий атомный энергоблок (ПЭБ) «Академик Ломоносов» отправился из Мурманска на Чукотку, в город Певек, где он и будет базироваться.
Обновлено в 19:33
Здоровье
В США зафиксировали первый случай смерти от курения вейпа
В американском штате Иллинойс зафиксировали первый случай смерти от заболевания, вызванного курением электронных сигарет.
Обновлено в 17:45
Гаджеты
Россияне стали реже покупать планшеты
По мнению эксперта, планшеты со временем станут нишевыми устройствами, адресованными определенным группам потребителей, например, сотрудникам логистических компаний.
Обновлено в 02:09
Музыка
Рэпера Дрейка обвинили в плагиате бита 19-летней давности
Как заявил обвиняющий рэперов в плагиате музыкант, он не знал, что его работу «украли», пока композиции не начали занимать лидирующие позиции музыкальных чартов.
Обновлено в 19:21
Политика
Борис Джонсон попал на видео с лозунгом нацистов
Обновлено в 15:13
Хоккей
Хоккеист Кузнецов дисквалифицирован на четыре года за кокаин
1. Российского хоккеиста отстранили от международных турниров Российский хоккеист «Вашингтон Кэпиталс» и форвард национальной сборной Евгений Кузнецов получил четырехлетнюю дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил.
Обновлено в 09:59
Общество
В Финляндии создали духи из человеческого пота
Обновлено в 16:58
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк прокомментировал слухи о раке у актрисы
У актрисы Анастасии Заворотнюк нет проблем со здоровьем, заявил её концертный директор Стас Христов.
Обновлено в 10:50
Происшествия
В Сочи аварийно сел самолет «Уральских авиалиний»
Обновлено в 08:58
Финансы
Глава ЦБ Англии предложил заменить доллар новой резервной валютой
Карни заявил, что доминирование доллара в мировой финансовой системе увеличило риск ловушки ликвидности сверхнизких процентных ставок.
Обновлено в 16:20
Происшествия
Российские врачи сбежали из операционной после смерти роженицы
Как отмечает Telegram-канал Mash, медики просто сбежали из операционной после смерти роженицы.
Обновлено в 13:46
Гаджеты
Redmi показал на официальном тизере смартфон Redmi Note 8 Pro
Еще смартфон будет оснащен модулем NFC, пишет «Астера», отмечая, что его появление ожидается и в модели Redmi Note 8. Сканер отпечатков пальцев в устройствах расположат на задней панели в блоке для основной камеры.
Обновлено 21 августа в 11:37
Политика
Росгвардия попросила здания и земли
Проект предполагает, что региональные и муниципальные власти будут передавать Росгвардии дома и участки.
Обновлено в 09:06
Культура
Никита Михалков сломал ногу и перенес семь операций
Речь идет об известном российском режиссере Никите Михалкове, для которого этот перелом обернулся семью операциями.
Обновлено в 12:27
Общество
Овнам повезёт с финансами, а Девам стоит отказаться от риска
ДЕВА Девам стоит быть максимально осторожными и осмотрительными.
Обновлено в 08:23