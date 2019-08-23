Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху провели телефонный разговор, в ходе которого израильский премьер рассказал о своем визите на Украину.

Нетаньяху рассказал Путину о визите на Украину

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