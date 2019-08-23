Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вопросы совместной борьбы с международным терроризмом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Также в ходе беседы обсуждалась тема российско-израильского взаимодействия в Сирии.

Нетаньяху рассказал Путину о своём визите на Украину

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