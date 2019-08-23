Политика
Нетаньяху рассказал Путину о своём визите на УкраинуLife.ru вчера в 08:30
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху вопросы совместной борьбы с международным терроризмом. Об этом сообщает пресс-служба Кремля. Также в ходе беседы обсуждалась тема российско-израильского взаимодействия в Сирии.
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Политика
Мария Захарова станцевала лезгинку
Обновлено 22 августа в 12:15
Происшествия
В Норвегии назвали вероятную причину смерти соратника Ассанжа
Кибераналитик пропал без вести 20 августа прошлого года В полиции Норвегии несчастный случай назвали вероятной версией гибели пропавшего соратника основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа Арьена Кампхейса, пишет РИА Новости.
Обновлено вчера в 16:05
Экономика
Дольщики 16 проблемных ЖК в Краснодаре получили ключи от своих квартир
Строительство 16 проблемных домов завершено в Краснодаре, ключи от квартир с начала 2019 года получили более 3,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 15:45
Политика
Омелян пообещал поднять украинский флаг над Владивостоком
Министр инфраструктуры Украины заявил, что Европа станет такой только тогда, когда над Владивостоком будет поднят украинский флаг как "это было сто лет назад".
Обновлено вчера в 22:02
Происшествия
В Турции задержаны виновные в ЧП с россиянкой сотрудники отеля
Обновлено вчера в 17:10
Политика
Трамп высказался за отставку главы ФРС США
Президент США Дональд Трамп не намерен препятствовать отставке главы ФРС Джерома Пауэлла.
Обновлено вчера в 23:44
Хоккей
Павел Буре прокомментировал дисквалификацию Кузнецова
Как писал News.ru, российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов выступил с заявлением по поводу своей четырёхлетней дисквалификации.
Обновлено вчера в 16:34
Экономика
Последний зарубежный эксплуатант Суперджетов SSJ-100 хочет их продать
Interjet остается последним иностранным эксплуатантом SSJ-100 с парком из 22-х самолетов.
Обновлено вчера в 04:58
Политика
Савченко заявила о начале украинизации России
Депутат Верховной рады VIII созыва Надежда Савченко в интервью телеканалу NewsOne заявила, что жители России скоро будут легко понимать украинский язык.
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Французский грузоперевозчик отказался от Севморпути
Рудольф Сааде, глава французской CMA CGM, занимающейся морскими контейнерными перевозками, заявил, что его компания не будет использовать Северный морской путь вдоль арктического побережья России, сообщает издание Maritime Executive.
Обновлено вчера в 23:47
Кино
Экранизация «Метро 2033» Дмитрия Глуховского выйдет в 2022 году
Во время онлайн-трансляции телеканала ТВ-3 во «ВКонтакте» Дмитрий Глуховский сообщил о готовящей экранизации его романа «Метро 2033», которая увидит свет 1 января 2022 года.
Обновлено вчера в 07:09
Футбол
«Бавария» подпишет хавбека «Эспаньола» на замену Санчешу
Речь идет о 22-летнем хавбеке "Эспаньола" Марке Роке. Сообщается, что "Бавария" уже согласовала условия контракта с испанским футболистом.
Обновлено вчера в 07:46
Экономика
ФАС одобрила продажу крупной лизинговой компании «Трансфин-М»
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) одобрила продажу крупной лизинговой компании – «Трансфин-М».
Обновлено вчера в 12:44
Общество
В Волгоград приехал глава «Газпрома» Виктор Зубков
Обновлено вчера в 07:41
Здоровье
На юге России распространились опасные тропические комары
Насекомые — переносчики тропических болезней — распространились на юге России. Комары попали в Россию из Египта и Юго-Восточной Азии.
Обновлено вчера в 00:27
Космос
На авиасалоне МАКС-2019 представят проект российского аэротакси
На авиасалоне МАКС впервые продемонстрируют экспериментальный отечественный проект аэротакси Begaero, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:44
Происшествия
Житель Китая 30 лет страдал от головной боли после глотка сырой воды
Житель провинции Цзянси (юго-восток Китая) в течение 30 лет не мог выяснить причину терзающих его головных болей.
Обновлено вчера в 09:03
Политика
Госдеп подтвердил введение второго пакета санкций США против России
Госдепартамент США уведомил о вступлении в силу второго пакета санкций против России по "делу Скрипалей", сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Федерального реестра Соединенных Штатов.
Обновлено вчера в 16:26
Шоу-бизнес
Лолита посоветовала работать пожаловавшейся на трудную жизнь россиянке
Обновлено вчера в 21:02
Происшествия
Спасенная под Нижним Новгородом девочка рассказала, как выжила в лесу
Обновлено вчера в 16:25
Технологии
Первая в мире плавучая АЭС отправилась на Чукотку
Торжественная церемония отправки первого в мире промышленного плавучего атомного энергоблока (ПЭБ) «Академик Ломоносов» состоялась в Мурманске.
Обновлено вчера в 10:57
Здоровье
На Урале надеются удержать увольняющихся в Нижнем Тагиле хирургов
Позднее стало известно, что увольняющихся могут заменить врачи из Екатеринбурга. Кроме того, власти надеются принять новых специалистов.
Обновлено вчера в 23:23
Армия и оружие
Сирийская армия заняла Хан-Шейхун
Обновлено 22 августа в 02:55
Культура
Никита Михалков перенес серию операций на ноге
Михалкову провели серию операций, в результате чего режиссеру пришлось провести под наркозом 39 часов.
Обновлено вчера в 16:51
Шоу-бизнес
Петр Чернышев собирается на время оставить супругу одну
Турецкие гастроли Чернышева подтвердила и продюсер шоу Татьяна Навка.
Обновлено вчера в 15:21
Общество
Эксперт назвал возможные сроки введения четырехдневной рабочей недели
Переход на четырехдневную рабочую неделю в России будет возможен в ближайшие 10 лет в случае внедрения новых технологий и изменения технологического уклада, заявил директор Экспертно-аналитического центра РАНХиГС Николай Калмыков.
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Disney закроет сериал «Книга колдовства» о жизни сказочных злодеев
Обновлено вчера в 22:07
Авто
В Германии обнаружена стоянка с тысячами неисправных Mercedes-Benz
Как сообщает издание «Wroom» со ссылкой на Radio Bremen, возле города Бремен обосновались тысячи автомобилей немецкой марки Mercedes-Benz, у которых есть дефекты.
Обновлено вчера в 04:55
Политика
В бундестаге не поддержали идею возвращения России в G8
Председатель комитета бундестага по внешней политике Норберт Рёттген раскритиковал идею возвращения России в формат G8.
Обновлено вчера в 22:52
Футбол
«Монако» арендовало Адриэна Силву у «Лестера»
Полузащитник «Лестера» Адриэн Силва будет выступать за «Монако» на правах аренды в сезоне-2019/20, информирует официальный сайт монегасков.
Обновлено вчера в 16:39