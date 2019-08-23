Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Глава израильского правительства рассказал российскому лидеру об итогах недавнего визита на Украину, сообщается 23 августа на сайте Кремля.

Нетаньяху рассказал Путину о поездке на Украину

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