Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в КиевеRT на русском 15:16
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя инцидент во время приветственной церемонии с караваем в аэропорту Киева, призвал не искать в поведении своей супруги Сары признаков неуважения к Украине.
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Спорт
11-кратная чемпионка мира сдала положительный допинг-тест
Обновлено в 13:39
Кино
«Однажды в Голливуде» предрекли кассовый рекорд
Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» может оказаться одной из самых кассовых лент режиссера.
Обновлено в 15:09
Армия и оружие
Варшава не оценила идею передислокации войск США из Германии
Как сообщает «Газета.ру» со ссылкой на «Rzeczpospolita», министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович заявил, что польские власти не поддерживают идею переброски американских войск из Германии в Польшу.
Обновлено в 14:10
Политика
Мэры трех городов Турции подозреваются в связях с террористами
Мэр Диярбакыра Аднан Сельджук Мызраклы, мэр Мардина Ахмет Тюрк и мэр Вана Бедиа Озгекче Эртан были отстранены от работы ввиду возбуждения против них уголовных дел, связанных с причастностью к террористической деятельности, отмечается в сообщении МВД.
Обновлено в 09:02
Футбол
Федун отреагировал на победу «Спартака» над ЦСКА
Владелец «Спартака» Леонид Федун поздравил болельщиков красно-белых с победой в матче 6-го тура чемпионата России с ЦСКА (2:1). — Всех с победой, кто за «Спартак», — приводит слова Федуна корреспондент «Матч ТВ» Алексей Ковалев.
Обновлено в 15:35
Происшествия
Мужчина забыл о жене после падения на свадьбе
В Шотландии мужчина упал в день своей свадьбы и оказался в коме. Об этом сообщает Scottish Daily Record.
Обновлено в 15:18
Политика
Встреча Путина и Макрона завершилась во Франции
Переговоры президента России Владимира Путина и президента Франции Эммануэля Макрона завершились во Франции. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:03
Политика
Офис Зеленского ответил на критику жены Нетаньяху
Обновлено в 13:23
Игры
[gamescom 2019] Какие игры появятся в Google Stadia
Подтверждено около 30 игр, которые появятся в ноябре 2019 года.
Обновлено в 14:10
Политика
Джонсон предложил Туску исключить «бэкстоп» из соглашения о Brexit
Как сообщила в понедельник, 19 августа, пресс-служба главы правительства Великобритании, об этом премьер-министр Борис Джонсон написал в письме председателю Евросовета Дональду Туску.
Обновлено в 16:15
Политика
К самолету делегации Путина подлетели швейцарские истребители
Журналист «РИА Новости» сообщил, что самолет кремлевского пула с делегацией и корреспондентами из Российской Федерации несколько минут сопровождали два истребителя ВВС Швейцарии в небе над Женевой.
Обновлено в 09:02
Баскетбол
У Блатта диагностировали рассеянный склероз
Главный тренер «Олимпиакоса» и бывший наставник сборной России по баскетболу Дэвид Блатт сообщил, что у него диагностировали рассеянный склероз.
Обновлено в 08:51
Наука
Экстази признали самым эффективным средством от алкоголизма
По словам врача, психотерапия в сочетании с контролируемым приёмом экстази в период лечения позволяет снизить болезненность психологических травм из прошлого, которые в основном и являются причинами алкоголизма.
Обновлено в 10:17
Транспорт
Собянин: В Москве появится новая пешеходная улица
Новая пешеходная улица появится в Москве. Об этом сообщил мэр города Сергей Собянин, осматривая комплексное благоустройство улицы Школьная.
Обновлено в 10:46
Происшествия
«Победа» опровергла жёсткую посадку самолёта в армянском Гюмри
Информация о жёсткой посадке самолёта «Победы» в аэропорту армянского города Гюмри не соответствует действительности, сообщили в пресс-службе авиаперевозчика.
Обновлено в 16:23
Гаджеты
Игровой монитор Alienware 55 OLED Gaming Monitor стоит 4000 долларов
Устройство называется Alienware 55 OLED Gaming Monitor и выйдет 30 сентября. А цена его составит 4000 долларов.
Обновлено в 16:08
Политика
Зеленский уволил губернатора Николаевской области
Отмечается, что новым указом украинский глава уволил врио главы Николаевской области Вячеслава Боня.
Обновлено в 14:57
Футбол
«Фиорентина» заинтересована в Маммане
Обновлено в 17:13
Экономика
Жители России начали тратить накопления
Россияне уже пришли к тому, что начали расходовать накопления. Также они начали снова брать кредиты, так как устали от жесткой экономии.
Обновлено в 15:44
Футбол
«Ливерпуль» хочет пригласить Форма
«Ливерпуль» хочет укрепить вратарскую позицию после потери голкипера Алиссона, который выбыл на несколько недель из-за травмы.
Обновлено в 16:53
Энергетика
Офис Зеленского разработал меры по снижению цен на электроэнергию
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус заявил, что команда лидера страны подготовила меры по снижению цен на электроэнергию для потребителей.
Обновлено в 17:23
Армия и оружие
Появилось видео боя истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
В Сети появилось видео учений воздушного боя МиГ-31 в ближнем космосе.
Обновлено в 03:41
Игры
Call of Duty: Modern Warfare – Демонстрация карты «Grazna Raid»
Обновлено 17 августа в 16:10
Космос
Девятиклассник из Якутии победил в конкурсе фантастических проектов
Ученик 9 класса из Якутии второй раз победил в ежегодном конкурсе фантастических проектов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 21:18
Армия и оружие
США провели испытания крылатой ракеты
Пуск состоялся на острове Сан-Николас в Калифорнии, ракета поразила цель на расстоянии более 500 км. Это первое подобное испытание с момента расторжения по инициативе Вашингтона Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Обновлено в 14:10
Гаджеты
29 августа Xiaomi официально представит Redmi Note 8 и Redmi TV
Ранее были только намеки на скорую презентацию нового телевизора и смартфона, но теперь представитель Xiaomi Лэй Цзюнь официально заявил, что следующая презентация новых продуктов бренда Redmi состоится 29 августа.
Обновлено в 11:36
Авто
Цены на Aurus Senat упали на 10 млн рублей
Российский бренд представительских автомобилей Aurus совсем скоро приступит к официальным продажам двух моделей – седана Senat S600 и лимузина Senat L700.
Обновлено вчера в 13:35
Единоборства
Макгрегор согласился на очередной поединок с боксёром
Обновлено в 08:11