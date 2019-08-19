Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя инцидент во время приветственной церемонии с караваем в аэропорту Киева, призвал не искать в поведении своей супруги Сары признаков неуважения к Украине.

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

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