Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в КиевеRT на русском вчера в 15:16

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя инцидент во время приветственной церемонии с караваем в аэропорту Киева, призвал не искать в поведении своей супруги Сары признаков неуважения к Украине.
Читать в источнике
Комментировать113

Подробнее о событии

Нетаньяху оценил поступок жены, бросившей кусок каравая на землю

URA.Ruвчера в 15:03

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены попробовать приветственный каравай

Комсомольская правдавчера в 17:31

Премьер Израиля заверил, что его жена не хотела оскорбить Украину

Говорит Москвавчера в 14:15

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

RT на русскомвчера в 15:16

Нетаньяху объяснил оскорбившее украинцев поведение жены

Газета.Ruвчера в 14:32

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

РИА Новостивчера в 14:18

Нетаньяху увидел пользу в брошенном женой на землю куске каравая в Киеве

РБКвчера в 15:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:50, Ашберн
Экономика

Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса

Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие

В РФ еще две станции мониторинга ядерных испытаний остановили работу

Обновлено вчера в 18:39
Политика

Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай

Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено вчера в 04:53
Транспорт

Минэкономразвития предлагает новый вариант трассы Москва-Казань

Вместо платной дороги Москва - Казань Минэкономразвития предложило строить новую трассу до Владимира, сообщает со ссылкой на "Ведомости".
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек

В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Политика

Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве

Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено вчера в 06:35
Общество

В Челябинске уволен глава управления капстроительства

Свой пост потерял глава управления капитального строительства Евгений Пашков. Эту информацию журналистам подтвердили в пресс-службе мэрии.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

Обновлено вчера в 12:49
Технологии

«ВКонтакте» назначил операционного директора

С 2017 года пост операционного директора «ВКонтакте» был свободен, ранее его занимал сам Андрей Рогозов.
Обновлено вчера в 14:54
Политика

Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным

На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Происшествия

Подросток убил пятерых членов семьи, чтобы они его не оплакивали

За пределами дома найдено тело подростка, который, предположительно, и совершил убийство, а затем покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 06:44
Происшествия

Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева

Суд Первомайского района Бишкека оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября, передает ТАСС.
Обновлено в 01:34
Транспорт

Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял первый регулярный рейс

Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый регулярный рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта во вторник.
Обновлено в 00:20
Происшествия

Сумма похищенных из банка «Югра» средств выросла до 200 млрд рублей

Сумма предположительно похищенных средств выросла до 200 млрд рублей.
Обновлено в 00:26
Экономика

Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей

К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
Обновлено вчера в 18:24
Культура

Марка Захарова госпитализировали в реанимацию

Обновлено вчера в 20:35
Политика

Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции

Китайский телекоммуникационный гигант Huawei выступил против решения минторга США о внесении 46 его дочерних компаний в черный список, обвинив Вашингтон в нарушении принципов свободной рыночной конкуренции, говорится в обнародованном во вторник заявлении компании.
Обновлено в 01:13
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве

Обновлено вчера в 13:00
Футбол

«Спартак» переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго во втором тайме

Обновлено вчера в 16:33
Общество

Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году

В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Политика

Совет Европы поддержал Путина и Макрона в украинском вопросе

Заявления президентов России и Франции относительно переговоров о кризисе на Украине полностью поддержал генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, заявил пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хольтген 19 августа на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие

В Сети появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели учебные полеты в стратосфере.
Обновлено вчера в 02:11
Армия и оружие

Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском

Обновлено 18 августа в 23:16
Космос

Реальные звуки Космоса. Что слышно на Марсе и как звучат Черные дыры?

Обновлено вчера в 06:05
Общество

Массовая торговля клонированными котами начинается в Китае

Обновлено в 00:50
Общество

В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу

В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу для защиты города от подтопления.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол

У Сарри диагностирована пневмония

У главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри диагностирована пневмония, сообщает официальный сайт туринского клуба.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия

Банки предупреждают об атаках на счета клиентов

Банки активно информируют о массовых атаках мошенников на счета клиентов через рассылки по SMS и почте, в соцсетях и на своих сайтах.
Обновлено вчера в 18:50
Экономика

Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход

Уточняется, что это связано с тем, что за это время средний размер ипотечного кредита вырос на 4,5 процента, а средняя ставка увеличилась на 0,4 процентного пункта.
Обновлено вчера в 12:49
Технологии

Иркутский университет раскрыл сумму полученных в 2019 году грантов

Более 57 млн рублей получили в 2019 году учёные Иркутского государственного университета на реализацию своих проектов.
Обновлено в 01:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Биньямин Нетаньяху
Израильский политик
Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля. Лидер партии Ликуд. В общей сложности, 3 раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа. В декабре 2005 года стал Лидером оппозиции в Кнессете.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное