Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в КиевеRT на русском вчера в 15:16
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя инцидент во время приветственной церемонии с караваем в аэропорту Киева, призвал не искать в поведении своей супруги Сары признаков неуважения к Украине.
Читать в источнике
Оценить137
Подробнее о событии
Показать все источники
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены попробовать приветственный каравай
Комсомольская правдавчера в 17:31
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 01:50, Ашберн
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено вчера в 07:58
Армия и оружие
В РФ еще две станции мониторинга ядерных испытаний остановили работу
Обновлено вчера в 18:39
Политика
Супруга Нетаньяху отказалась попробовать украинский каравай
Супруга премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху Сара выбросила кусочек каравая в ходе торжественной встречи в киевском аэропорту "Борисполь".
Обновлено вчера в 04:53
Транспорт
Минэкономразвития предлагает новый вариант трассы Москва-Казань
Вместо платной дороги Москва - Казань Минэкономразвития предложило строить новую трассу до Владимира, сообщает со ссылкой на "Ведомости".
Обновлено вчера в 04:58
Происшествия
В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек
В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.
Обновлено в 00:02
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено вчера в 06:35
Общество
В Челябинске уволен глава управления капстроительства
Свой пост потерял глава управления капитального строительства Евгений Пашков. Эту информацию журналистам подтвердили в пресс-службе мэрии.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
Обновлено вчера в 12:49
Технологии
«ВКонтакте» назначил операционного директора
С 2017 года пост операционного директора «ВКонтакте» был свободен, ранее его занимал сам Андрей Рогозов.
Обновлено вчера в 14:54
Политика
Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
Обновлено в 00:08
Происшествия
Подросток убил пятерых членов семьи, чтобы они его не оплакивали
За пределами дома найдено тело подростка, который, предположительно, и совершил убийство, а затем покончил с собой.
Обновлено 18 августа в 06:44
Происшествия
Суд продлил арест бывшего президента Киргизии Атамбаева
Суд Первомайского района Бишкека оставил бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева под стражей до 26 октября, передает ТАСС.
Обновлено в 01:34
Транспорт
Новый саратовский аэропорт «Гагарин» принял первый регулярный рейс
Новый аэропорт Саратова "Гагарин" принял первый регулярный рейс, который выполнила авиакомпания "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") из Москвы, сообщил "Интерфаксу" представитель аэропорта во вторник.
Обновлено в 00:20
Происшествия
Сумма похищенных из банка «Югра» средств выросла до 200 млрд рублей
Сумма предположительно похищенных средств выросла до 200 млрд рублей.
Обновлено в 00:26
Экономика
Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей
К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.
Обновлено вчера в 18:24
Культура
Марка Захарова госпитализировали в реанимацию
Обновлено вчера в 20:35
Политика
Huawei обвинила США в нарушении принципов рыночной конкуренции
Китайский телекоммуникационный гигант Huawei выступил против решения минторга США о внесении 46 его дочерних компаний в черный список, обвинив Вашингтон в нарушении принципов свободной рыночной конкуренции, говорится в обнародованном во вторник заявлении компании.
Обновлено в 01:13
Политика
Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве
Обновлено вчера в 13:00
Футбол
«Спартак» переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго во втором тайме
Обновлено вчера в 16:33
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ в 2020 году
В следующем году школьников ожидают изменения в заданиях Единого государственного экзамена (ЕГЭ).
Обновлено вчера в 22:15
Политика
Совет Европы поддержал Путина и Макрона в украинском вопросе
Заявления президентов России и Франции относительно переговоров о кризисе на Украине полностью поддержал генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд, заявил пресс-секретарь Совета Европы Даниэль Хольтген 19 августа на своей странице в Twitter.
Обновлено вчера в 20:00
Армия и оружие
В Сети появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Истребители-перехватчики МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели учебные полеты в стратосфере.
Обновлено вчера в 02:11
Армия и оружие
Guardian сообщила о доказательствах участия РФ в боях под Иловайском
Обновлено 18 августа в 23:16
Космос
Реальные звуки Космоса. Что слышно на Марсе и как звучат Черные дыры?
Обновлено вчера в 06:05
Общество
Массовая торговля клонированными котами начинается в Китае
Обновлено в 00:50
Общество
В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу
В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу для защиты города от подтопления.
Обновлено вчера в 23:19
Футбол
У Сарри диагностирована пневмония
У главного тренера «Ювентуса» Маурицио Сарри диагностирована пневмония, сообщает официальный сайт туринского клуба.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Банки предупреждают об атаках на счета клиентов
Банки активно информируют о массовых атаках мошенников на счета клиентов через рассылки по SMS и почте, в соцсетях и на своих сайтах.
Обновлено вчера в 18:50
Экономика
Назван комфортный для обслуживания ипотеки доход
Уточняется, что это связано с тем, что за это время средний размер ипотечного кредита вырос на 4,5 процента, а средняя ставка увеличилась на 0,4 процентного пункта.
Обновлено вчера в 12:49
Технологии
Иркутский университет раскрыл сумму полученных в 2019 году грантов
Более 57 млн рублей получили в 2019 году учёные Иркутского государственного университета на реализацию своих проектов.
Обновлено в 01:43