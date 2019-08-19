Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не искать признаков неуважения к Украине в отказе своей супруги Сары пробовать приветственный каравай.

с чего всё началось

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя инцидент во время приветственной церемонии с караваем в аэропорту Киева, призвал не искать в поведении своей супруги Сары признаков неуважения к Украине.

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Экономика Минпромторг поддержал полную утилизацию товаров Речь идет об идее Минприроды ввести полную утилизацию товаров и упаковки.

Политика Макрон выразил уверенность в европейском будущем России Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об итогах встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Форте Брегансон, выразил уверенность в европейском будущем России.

Экономика Карты предложено блокировать при получении подозрительных платежей К закону о национальной платежной системе предлагается внести поправки, позволяющие банку получателя без согласия клиента-плательщика «приостановить использование клиентом-получателем электронного средства платежа» до подтверждения легитимности трансакции.

Политика Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.

Космос Дмитрий Рогозин прокомментировал шутку пользователя Twitter Дмитрий Рогозин дал ответ пользователю Twitter на комментарий. Политик остался не в восторге от шутки касаемо дырочки в космическом корабле.

Общество В России могут ограничить использование мобильных телефонов в школах Министерство просвещения РФ рекомендовало региональным органам управления образованием рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах, сообщается 19 августа на сайте ведомства.

Футбол «Спартак» обыграл ЦСКА в московском дерби "Спартак" на своем поле обыграл ЦСКА в московском дерби в рамках шестого тура чемпионата России по футболу.

Происшествия В Ульяновской области школьник зарезал свою семью и покончил с собой В Ульяновской области подросток зарезал свою семью и покончил с собой. Как сообщает «Интерфакс», трагедия произошла в селе Патрикеево.

Финансы В Госдуме предложили сразу тратить сверхдоходы от продажи нефти Депутат Госдумы Михаил Щапов предложил не копить сверхдоходы от продажи нефти, поступающие в Фонд национального благосостояния (ФНБ), а направлять их на развитие инфраструктуры, реального сектора экономики, образования и здравоохранения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Общество Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН» Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».

Происшествия В ДТП с микроавтобусом в Челябинске пострадали 13 человек В Челябинске из-за столкновения КАМАЗа и микроавтобуса пострадали 13 человек. Об этом сообщают экстренные службы.

Экономика WP: Белый дом рассматривает возможность снижения налога на зарплату Белый дом рассматривает возможность временного снижения налога на зарплату для стимулирования экономики.

Кино «Однажды в Голливуде» предрекли кассовый рекорд Девятый фильм Квентина Тарантино «Однажды в Голливуде» может оказаться одной из самых кассовых лент режиссера.

Здоровье Развенчаны пять распространенных мифов о шоколаде Специалисты опровергли пять популярных мифов о шоколаде.

Общество Минздрав предложил работодателям штрафовать курильщиков Систему штрафов ведомство предложило за перекуры на работе. Минздрав России предложил работодателям ввести систему штрафов за перекуры.

Происшествия Полиция расследует, кто и зачем выбросил документы Минфина на свалку Жители поселка Восток под Наро-Фоминском нашли незаконную свалку, на которую кто-то выбросил сотни бумаг из Минфина.

Политика Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет делегации Путина Истребители ВВС Швейцарии сопроводили самолет специального летного отряда (СЛО) «Россия» с главой РФ Владимиром Путиным на борту, летевшем из Москвы в Марсель.

Наука На Итурупе обнаружили сеть подземных ходов Участники экспедиции "Восточный бастион – Курильская гряда" обнаружили на Итурупе сеть подземных ходов, предположительно сооруженных во время Второй мировой войны, сообщает пресс-служба Восточного военного округа во вторник.

Культура Стартовал прием заявок на фестиваль «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств» Министерство Российской Федерации по делам Северного Кавказа и информационное агентство ТАСС объявили о старте приема заявок на участие во II тематическом фестивале культуры и искусств «Северный Кавказ: синтез мира, синтез искусств».

Происшествия Экс-владельца «Югры» обвинили в хищении 200 млрд рублей Бывшему владельцу банка «Югра» Алексею Хотину предъявили новое обвинение. Ему вменяют хищение порядка 200 млрд рублей.

Экономика Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.

Общество В Хабаровске начали возводить водоналивную дамбу Водоналивную дамбу во вторник начали возводить в Хабаровске после достижения Амуром отметки в шесть метров, барьер защитит от подтопления территорию стадиона имени Ленина, сообщил РИА Новости представитель краевого правительства.

Футбол Мариано Диас может перейти из «Реала» в «Милан» Спортивный директор «Милана» Паоло Мальдини прибыл на переговоры с мадридским «Реалом» по трансферу нападающего Мариано Диаса.