Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в КиевеRT на русском 15:16

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя инцидент во время приветственной церемонии с караваем в аэропорту Киева, призвал не искать в поведении своей супруги Сары признаков неуважения к Украине.
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Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не искать признаков неуважения к Украине в отказе своей супруги Сары пробовать приветственный каравай.
РИА Новости14:18

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Нетаньяху оценил поступок бросившей каравай жены

Lenta.ru14:41

Нетаньяху увидел пользу в брошенном женой на землю куске каравая в Киеве

РБК15:55

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

RT на русском15:16

Нетаньяху оценил поступок жены, бросившей кусок каравая на землю

URA.Ru15:03

Нетаньяху объяснил оскорбившее украинцев поведение жены

Газета.Ru14:32

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

РИА Новости14:18

Премьер Израиля заверил, что его жена не хотела оскорбить Украину

Говорит Москва14:15
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Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 22:50, Ашберн
Футбол

Тиль намерен повторить успехи Хиддинка в России

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль поделился впечатлениями от победы над ЦСКА (2:1) в матче шестого тура РПЛ.
Обновлено в 15:50
Политика

Жена Нетаньяху бросила на землю кусочек предложенного в Киеве каравая

Обновлено в 05:30
Кино

«Тайна печати дракона» неудачно стартовала в Китае

Приключенческая картина Олега Степченко «Тайна печати дракона» стартовала в Китае с посредственным результатом.
Обновлено в 11:10
Политика

Совет Европы поддержал Путина и Макрона в украинском вопросе

На встрече президенты России Владимир Путин и Франции Эммануэль Макрон пришли к единому мнению, что необходимо проводить переговоры относительно ситуации на востоке Украины «в нормандском» формате и в ближайшие недели.
Обновлено в 20:00
Политика

Гибралтар не стал задерживать иранский танкер по требованию США

Обновлено вчера в 15:34
Экономика

Fitch повысило рейтинги 21 финансовой организации России

Международные рейтинговое агентство Fitch повысило долгосрочные рейтинги дефолта эмитента 21 финансовой организации России.
Обновлено в 11:26
Политика

Владимир Путин впервые прокомментировал протесты в Москве

Обновлено в 13:00
Политика

Госдума вызовет на заседания иностранных дипломатов из-за митингов

Совет Госдумы принял решение о создании межфракционной комиссии по вопросу иностранного вмешательства во внутренние дела России, сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Обновлено в 09:14
Происшествия

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри

Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Общество

Правительство предложило вернуть звание «почетный профессор РАН»

Правительство России предложило внести изменения в устав Российской академии наук и разрешить присваивать звание «почетный профессор РАН».
Обновлено в 14:18
Общество

Умер датский миллиардер Ларс Ларсен

Один из богатейших людей Дании, бизнесмен Ларс Ларсен скончался в возрасте 71 года.
Обновлено в 10:43
Происшествия

В Саратове задержали мужчину, отравившего крысиным ядом конфеты

Полиция Саратова задержала мужчину, который обсыпал прилавок с конфетами крысиным ядом. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 15:47
Происшествия

В Ульяновске подросток убил семью и покончил с собой

В Ульяновске 16-летний подросток убил семью и покончил с собой. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по региону.
Обновлено вчера в 07:53
Общество

Минпросвещения рекомендует ограничить использование мобильных в школах

Рабочая группа, в которую вошли Министерство просвещения, Роспотребнадзор и Рособрнадзор, рекомендовала регионам России рассмотреть вопрос об ограничении использования мобильных телефонов в школах.
Обновлено в 01:40
Путешествия

Названы самые популярные среди путешественников приметы

В опросе принимали участие 1,5 тыс. человек. Выяснилось, что 52% опрошенных путешественников присаживаются на дорожку.
Обновлено в 17:39
Политика

Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.
Обновлено в 19:59
Гаджеты

Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов

Supreme показал линейку «модных» кнопочных телефонов, правда их стоимость пока не раскрывается, но не исключено, что телефоны, выполненные в соответствующем для следующего сезона стиле, получат завышенный в отличие от аналогов ценники.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Эпштейн подписал завещание за два дня до смерти

Американский миллиардер Джеффри Эпштейн подписал завещание за два дня до самоубийства.
Обновлено в 21:30
Футбол

Месси и Ибрагимович претендуют на лучший гол года

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мессии и шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошли в число номинантов на премию Пушкаша (лучший гол года).
Обновлено в 11:26
Армия и оружие

В Британии нашли свидетельства участия России в боях под Иловайском

Обновлено вчера в 18:35
Армия и оружие

СМИ рассказали о создании транспортника для Минобороны вместо Ан-12

Обновлено в 20:59
Здоровье

Министр здравоохранения посетил поликлиники в Чите и проверил очереди

Министр здравоохранения Забайкальского края Валерий Кожевников побывал в Читинской поликлинике №2 и главном отделении клинического медицинского центра Читы.
Обновлено в 22:11
Политика

Трамп опубликовал фотоколлаж с небоскрёбом Trump Tower в Гренландии

Президент США Дональд Трамп на своей странице в Twitter опубликовал коллаж с изображением башни Trump Tower в Гренландии.
Обновлено в 21:01
Экономика

Акции «Лукойла» подорожали на 5,06% на фоне новостей о buy back

Ранее "Лукойл" сообщил, что в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей за бумагу до 28 августа.
Обновлено в 11:17
Общество

В Германии закрыли аттракцион из-за сходства со свастикой

Обновлено в 19:38
Общество

В Японии за неделю от жары умерли семь человек

По меньшей мере семь человек скончались, более 7 тысяч госпитализированы в Японии за прошедшую неделю из-за установившейся на территории страны жары.
Обновлено в 22:43
Технологии

Н.Давыдов и М.Тавер вложили в ГРР-стартап $2,5 млн

Фонд Николая Давыдова и Михаила Тавера Gagarin Capital и Y Combinator инвестировали 2,5 млн долларов в геологоразведочный стартап Earth AI, сообщает портал Rusbase со ссылкой на представителя Gagarin Capital.
Обновлено в 10:58
Экономика

России дали «год-полтора» до кризиса

Экономический кризис в России начнется не раньше, чем через год или полтора, и будет связан с совокупностью общемировых проблем.
Обновлено в 13:34
Космос

Как инопланетяне видят Землю в телескопы

Четко видны грубые очертания Африки (в центре), Азии (вверху справа) и Америки (слева).
Обновлено в 05:35
Игры

Платформер Little Nightmares получит продолжение

Обновлено в 14:38
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Биньямин Нетаньяху
Израильский политик
Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля. Лидер партии Ликуд. В общей сложности, 3 раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа. В декабре 2005 года стал Лидером оппозиции в Кнессете.
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