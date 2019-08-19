Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в КиевеRT на русском 15:16
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, комментируя инцидент во время приветственной церемонии с караваем в аэропорту Киева, призвал не искать в поведении своей супруги Сары признаков неуважения к Украине.
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Если это требуется, чтобы обратили внимание на визит, который приносит договор о зоне свободной торговли, о представительстве Украины в Иерусалиме... Пусть так и будет... Похоже, мы изобрели способ привлечь внимание.
— Биньямин Нетаньяху, израильский политикRT на русском 15:16
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Происшествия
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Обновлено в 13:47
Футбол
У Сарри диагностирована пневмония
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Политика
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Единоборства
СМИ узнали количество оставшихся боев Нурмагомедова по контракту с UFC
Напомним, что в июне 2019 года Нурмагомедов заключил новое соглашение с UFC, которое сделало его одним из самых высокооплачиваемых спортсменов организации.
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