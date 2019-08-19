Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не искать признаков неуважения к Украине в отказе своей супруги Сары пробовать приветственный каравай.

с чего всё началось

В Киеве глава правительства записал видеообращение, в котором прокомментировал резонансное происшествие в местном аэропорту, где Сара Нетаньяху бросила на землю предложенный ей кусок "хлеба с солью". Президент напомнил, что его жена специально выбрала к визиту одежду цвета украинского флага.

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

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