Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в КиевеРИА Новости 14:18
В Киеве глава правительства записал видеообращение, в котором прокомментировал резонансное происшествие в местном аэропорту, где Сара Нетаньяху бросила на землю предложенный ей кусок "хлеба с солью". Президент напомнил, что его жена специально выбрала к визиту одежду цвета украинского флага.
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с чего всё началось
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не искать признаков неуважения к Украине в отказе своей супруги Сары пробовать приветственный каравай.РИА Новости14:18
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Экономика
Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты
Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 16:50
Общество
Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе
Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 14:11
Происшествия
Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри
Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Политика
Нетаньяху озвучил цель своего визита на Украину
Обновлено вчера в 15:15
Наука
Появилась новая форма пластикового загрязнения
Инфракрасная спектроскопия показала, что образцы были главным образом полиэтиленом (обычно используемый в полиэтиленовых пакетах и упаковке) или полипропиленом (твердый пластик, обычно используемый для упаковки и контейнеров), или комбинацией обоих.
Обновлено в 04:42
Религия
Православные христиане 19 августа отмечают Яблочный Спас
Обновлено в 03:13
Общество
Уровень Амура у Хабаровска достигнет опасных значений в ближайшие дни
Река Амур возле Хабаровска в ближайшие сутки достигнет опасного для города уровня в 600 сантиметров, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя городского гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:06
Политика
Путин заявил об осторожном оптимизме от переговоров с Зеленским
Российский лидер Владимир Путин в ходе совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции заявил, что контакты с украинским лидером Владимиром Зеленским внушают «осторожный оптимизм».
Обновлено в 12:27
Футбол
Месси и Ибрагимович претендуют на лучший гол года
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мессии и шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошли в число номинантов на премию Пушкаша (лучший гол года).
Обновлено в 11:26
Наука
Американцы рассказали, как членам семьи избежать борьбы за Wi-Fi
Инструмент анализирует видео перед воспроизведением на предмет того, насколько на общем качестве изображения отразится понижение пропускной способности.
Обновлено в 18:28
Экономика
Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки
Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Авто
МАЗ представил городской автобус нового поколения
Минский автомобильный завод отметил в августе свое 75-летие, а новинкой к юбилею стал эффектный городской автобус — МАЗ-303.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес
Звезда фильма «Нелюбовь» поздравила маму с днем рождения
Недавно на своей странице в социальной сети Instagram свою маму трогательно поздравила внучка знаменитой Жанны Прохоренко Марьяна Спивак.
Обновлено в 16:57
Кино
Российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» плохо стартовал в Китае
В первый уикенд проката в Китае российско-китайский приключенческий фильм «Тайна печати дракона» собрал $2,1 млн, это лишь седьмой результат этих выходных, следует из данных местной Entgroup.
Обновлено в 17:32
Экономика
Россия вышла на первое место по объему импорта грузинской продукции
С начала 2019 года из Грузии в страны СНГ экспортировано товаров на $1,1 млрд, что на 26,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляет 52,6% от общего объема экспорта страны.
Обновлено в 09:20
Происшествия
Замминистра культуры и туризма Турции погиб в ДТП
Заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Халюк Дурсун погиб в результате автокатастрофы на юго-востоке Турции.
Обновлено в 12:47
Происшествия
В Ульяновске от отравления подсолнечным маслом пострадали ещё пятеро
Ещё пять человек госпитализировали в Ульяновске из-за отравления домашним подсолнечным маслом. Это трое взрослых и двое детей.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие
Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане
США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.
Обновлено в 19:05
Армия и оружие
Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском
Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено в 06:19
Происшествия
Ульяновский подросток убил свою семью из пяти человек
Подросток зарезал свою семью из пяти человек в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области.
Обновлено вчера в 06:11
Экономика
Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%
Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Игры
Августовские новинки подписочного сервиса Xbox Game Pass
Microsoft огласила список игр, которые появятся в подписочном сервисе Xbox Game Pass на PC и Xbox One.
Обновлено в 15:20
Экономика
Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП в июле
«Значительный положительный вклад в темпы роста ВВП (по оценке, 0,5 п.п. в июле) по-прежнему вносит промышленное производство», — отметили в министерстве.
Обновлено в 11:03
Наука
Грибной сезон
Самые распространенные «грибные» патогены человека, вызывающие дерматомикозы, предпочитают инфицировать кожные покровы, где они защищены от иммунитета хозяина и живут в комфортных «прохладных» условиях.
Обновлено в 14:19
Здоровье
В Оренбуржье клещи ведут себя прилично
По еженедельным данным обращаемость пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.
Обновлено в 06:02
Политика
Олег Буров избран новым мэром Риги
Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.
Обновлено в 15:28