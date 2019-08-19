Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в КиевеРИА Новости 14:18

В Киеве глава правительства записал видеообращение, в котором прокомментировал резонансное происшествие в местном аэропорту, где Сара Нетаньяху бросила на землю предложенный ей кусок "хлеба с солью". Президент напомнил, что его жена специально выбрала к визиту одежду цвета украинского флага.
Читать в источнике
Комментировать40
с чего всё началось

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не искать признаков неуважения к Украине в отказе своей супруги Сары пробовать приветственный каравай.
РИА Новости14:18

Подробнее о событии

Нетаньяху оценил поступок жены, бросившей кусок каравая на землю

URA.Ru15:03

Нетаньяху увидел пользу в брошенном женой на землю куске каравая в Киеве

РБК15:55

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

РИА Новости14:18

Нетаньяху оценил поступок бросившей каравай жены

Lenta.ru14:41

Нетаньяху объяснил оскорбившее украинцев поведение жены

Газета.Ru14:32

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

RT на русском15:16

Премьер Израиля заверил, что его жена не хотела оскорбить Украину

Говорит Москва14:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 19:44, Ашберн
Экономика

Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты

Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 16:50
Общество

Минтруд исключил курение из причин штрафов на работе

Курение не может рассматриваться как фактор, учитываемый при назначении заработной платы, сообщили 19 августа в пресс-службе Минтруда.
Обновлено в 14:11
Происшествия

Самолет «Победы» совершил жесткую посадку в аэропорту Гюмри

Самолет российской авиакомпании "Победа" совершил жесткую посадку в аэропорту города Гюмри, сообщили в комитете гражданской авиации Армении.
Обновлено в 15:40
Политика

Нетаньяху озвучил цель своего визита на Украину

Обновлено вчера в 15:15
Наука

Появилась новая форма пластикового загрязнения

Инфракрасная спектроскопия показала, что образцы были главным образом полиэтиленом (обычно используемый в полиэтиленовых пакетах и упаковке) или полипропиленом (твердый пластик, обычно используемый для упаковки и контейнеров), или комбинацией обоих.
Обновлено в 04:42
Религия

Православные христиане 19 августа отмечают Яблочный Спас

Обновлено в 03:13
Общество

Уровень Амура у Хабаровска достигнет опасных значений в ближайшие дни

Река Амур возле Хабаровска в ближайшие сутки достигнет опасного для города уровня в 600 сантиметров, сообщают РИА «Новости» со ссылкой на представителя городского гидрометцентра.
Обновлено вчера в 23:06
Политика

Путин заявил об осторожном оптимизме от переговоров с Зеленским

Российский лидер Владимир Путин в ходе совместной с президентом Франции Эммануэлем Макроном пресс-конференции заявил, что контакты с украинским лидером Владимиром Зеленским внушают «осторожный оптимизм».
Обновлено в 12:27
Футбол

Месси и Ибрагимович претендуют на лучший гол года

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мессии и шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошли в число номинантов на премию Пушкаша (лучший гол года).
Обновлено в 11:26
Наука

Американцы рассказали, как членам семьи избежать борьбы за Wi-Fi

Инструмент анализирует видео перед воспроизведением на предмет того, насколько на общем качестве изображения отразится понижение пропускной способности.
Обновлено в 18:28
Экономика

Минприроды предлагает ввести полную утилизацию всех товаров и упаковки

Минприроды России предложило повысить нормативы по утилизации товаров и упаковки для производителей.
Обновлено в 04:41
Армия и оружие

США испытали запрещенную ДРСМД ракету

В США испытали крылатую ракету, которая ранее была запрещена Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).
Обновлено в 12:49
Авто

МАЗ представил городской автобус нового поколения

Минский автомобильный завод отметил в августе свое 75-летие, а новинкой к юбилею стал эффектный городской автобус — МАЗ-303.
Обновлено в 16:41
Шоу-бизнес

Звезда фильма «Нелюбовь» поздравила маму с днем рождения

Недавно на своей странице в социальной сети Instagram свою маму трогательно поздравила внучка знаменитой Жанны Прохоренко Марьяна Спивак.
Обновлено в 16:57
Кино

Российско-китайский фильм «Тайна печати дракона» плохо стартовал в Китае

В первый уикенд проката в Китае российско-китайский приключенческий фильм «Тайна печати дракона» собрал $2,1 млн, это лишь седьмой результат этих выходных, следует из данных местной Entgroup.
Обновлено в 17:32
Экономика

Россия вышла на первое место по объему импорта грузинской продукции

С начала 2019 года из Грузии в страны СНГ экспортировано товаров на $1,1 млрд, что на 26,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и составляет 52,6% от общего объема экспорта страны.
Обновлено в 09:20
Футбол

«Спартак» переиграл ЦСКА в дерби благодаря дублю Жиго во втором тайме

Обновлено в 16:33
Происшествия

Замминистра культуры и туризма Турции погиб в ДТП

Заместитель министра культуры и туризма Турции Ахмет Халюк Дурсун погиб в результате автокатастрофы на юго-востоке Турции.
Обновлено в 12:47
Происшествия

В Ульяновске от отравления подсолнечным маслом пострадали ещё пятеро

Ещё пять человек госпитализировали в Ульяновске из-за отравления домашним подсолнечным маслом. Это трое взрослых и двое детей.
Обновлено в 05:58
Армия и оружие

Британские истребители перехватили российские Су-30 над Балтикой

Обновлено в 18:12
Происшествия

В Саранске отец попытался выбросить ребенка с третьего этажа

Обновлено в 13:05
Армия и оружие

Эксперты заявили о потере США военного превосходства в Тихом океане

США утратили военное превосходство в Тихом океане и способность поддерживать благоприятный баланс сил в регионе, говорится в докладе экспертов Центра исследований США из университета Сиднея.
Обновлено в 19:05
Армия и оружие

Власти ДНР опровергли участие российских танков в боях под Иловайском

Вопреки утверждениям британских исследователей российские военные не участвовали в боях под Иловайском в 2014 году, а танки и другое вооружение, о которых говорят британцы, — трофейные, они были либо отбиты, либо брошены украинскими военными.
Обновлено в 06:19
Происшествия

Ульяновский подросток убил свою семью из пяти человек

Подросток зарезал свою семью из пяти человек в селе Патрикеево Базарносызганского района Ульяновской области.
Обновлено вчера в 06:11
Экономика

Исполнение расходов бюджета в I полугодии составило 42,5%

Уровень исполнения заложенных в бюджете на текущий год расходов по итогам первого полугодия составил 42,5% и является "достаточно низким".
Обновлено в 02:42
Игры

Августовские новинки подписочного сервиса Xbox Game Pass

Microsoft огласила список игр, которые появятся в подписочном сервисе Xbox Game Pass на PC и Xbox One.
Обновлено в 15:20
Экономика

Минэкономразвития сообщило об ускорении роста ВВП в июле

«Значительный положительный вклад в темпы роста ВВП (по оценке, 0,5 п.п. в июле) по-прежнему вносит промышленное производство», — отметили в министерстве.
Обновлено в 11:03
Наука

Грибной сезон

Самые распространенные «грибные» патогены человека, вызывающие дерматомикозы, предпочитают инфицировать кожные покровы, где они защищены от иммунитета хозяина и живут в комфортных «прохладных» условиях.
Обновлено в 14:19
Здоровье

В Оренбуржье клещи ведут себя прилично

По еженедельным данным обращаемость пострадавших от укусов клещей не превышает среднемноголетних значений.
Обновлено в 06:02
Политика

Олег Буров избран новым мэром Риги

Депутаты Рижской думы на внеочередном заседании избрали новым мэром латвийской столицы кандидата от партии "Честь служить Риге" Олега Бурова.
Обновлено в 15:28
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Биньямин Нетаньяху
Израильский политик
Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля. Лидер партии Ликуд. В общей сложности, 3 раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа. В декабре 2005 года стал Лидером оппозиции в Кнессете.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное