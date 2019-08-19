Политика
Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в КиевеРИА Новости 14:18
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не искать признаков неуважения к Украине в отказе своей супруги Сары пробовать приветственный каравай.
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Политика
Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.
Обновлено в 19:59
Политика
Супруга Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве
Саре показалось, что экипаж отнёсся к ней без должного почитания. В Киеве супруга Нетаньяху тоже сумела «отличиться».
Обновлено в 05:32
Общество
Подсчитано количество играющих в видеоигры россиян
Практически половина россиян никогда не играли в видеоигры, порядка трети граждан перестали в них играть.
Обновлено в 12:02
Общество
Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака
Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика
Крупнейшую в Британии сеть пабов продали гонконгской компании за 2,7 млрд
Британская компания Greene King, управляющая крупнейшей в стране сетью пабов и ресторанов, подписала соглашение о ее покупке гонконгской инвестиционной компанией CK Asset Holdings за 2,7 млрд.
Обновлено в 14:03
Общество
Миллиардер-педофил написал завещание за 2 дня до суицида, сообщили СМИ
Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в педофилии и торговле людьми, за два дня до совершения самоубийства написал завещание.
Обновлено в 20:59
Здоровье
Женщина узнала о беременности во время схваток и родила тройню
Жительница американского города Стерджис, штат Южная Дакота, узнала о том, что беременна тройней во время схваток.
Обновлено в 19:02
Футбол
Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби
«Спартак» в матче шестого тура РПЛ одержал победу над ЦСКА со счётом 2:1. Главным героем дерби стал защитник красно-белых Самуэль Жиго, оформивший первый дубль в карьере.
Обновлено в 15:53
Наука
Почему кошки мурлыкают
Обновлено в 11:18
Общество
Стали известны изменения в ЕГЭ-2020
Разработчики заданий ЕГЭ опубликовали проекты контрольно-измерительных материалов на 2020 год.
Обновлено в 13:25
Здоровье
Названы лекарства, при приеме которых допускаются ошибки
Большинство людей, по мнению специалистов, очень часто неправильно принимают антибиотики, жаропонижающие, препараты от давления, средства от кашля, капли для носа, слабительные и обезболивающие.
Обновлено вчера в 23:55
Политика
Макрон выразил уверенность в европейском будущем России
Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об итогах встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Форте Брегансон, выразил уверенность в европейском будущем России.
Обновлено в 19:54
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес
Лионелла Пырьева рассказала о расставании с Олегом Стриженовым
В студии актриса рассказала о знакомстве и расставании с коллегой и возлюбленным Олегом Стриженовым.
Обновлено в 12:54
Экономика
Барнаул переходит в новую ценовую зону теплоснабжения
В начале августа Правительство России отнесло столицу Алтайского края к ценовой зоне теплоснабжения.
Обновлено в 07:38
Футбол
Месси и Ибрагимович претендуют на лучший гол года
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мессии и шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошли в число номинантов на премию Пушкаша (лучший гол года).
Обновлено в 11:26
Политика
Венесуэла: США ведут переговоры с окружением Мадуро
США ведут секретные переговоры с ближайшим окружением президента Венесуэлы.
Обновлено вчера в 23:34
Футбол
Коутиньо прокомментировал свой переход из «Барселоны» в «Баварию»
Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, перешедший из испанской «Барселоны» на правах аренды в немецкую «Баварию», надеется, что сможет завоевать много трофеев с новой командой.
Обновлено в 13:49
Игры
Платформер Little Nightmares получит продолжение
Обновлено в 14:38
Энергетика
РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф
Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.
Обновлено в 06:22
Экономика
Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты
Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие
Арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов в Йемене
Самолеты арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по позициям повстанцев-хуситов на севере Йемена, сообщает Саудовское агентство новостей SPA.
Обновлено в 18:31
Общество
Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки
Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки поднялся на семь сантиметров. На утро понедельника он достиг 595 сантиметров.
Обновлено вчера в 20:54
Политика
Путин ответил на вопрос о возвращении России в G8
Путин напомнил, что в свое время была очередь России провести «восьмерку», однако представители иностранных государств не приехали на мероприятие.
Обновлено в 12:22
Политика
Twitter запретит рекламу государственных СМИ
Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Транспорт
Собянин: Школьная улица станет пешеходной
Мэр во время осмотра работ по комплексному благоустройству заявил, что улицу нужно не только облагородить, благоустроить ее, «а сделать так, чтобы там была жизнь».
Обновлено в 09:35
Экономика
Акции «Лукойла» подорожали на 5,06% на фоне новостей о buy back
Ранее "Лукойл" сообщил, что в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей за бумагу до 28 августа.
Обновлено в 11:17
Политика
Новым мэром Риги избран Олег Буров
Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.
Обновлено в 15:46