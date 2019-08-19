Политика

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в КиевеРИА Новости 14:18

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не искать признаков неуважения к Украине в отказе своей супруги Сары пробовать приветственный каравай.
Читать в источнике
Комментировать44

Подробнее о событии

Нетаньяху оценил поступок жены, бросившей кусок каравая на землю

URA.Ru15:03

Нетаньяху увидел пользу в брошенном женой на землю куске каравая в Киеве

РБК15:55

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

РИА Новости14:18

Нетаньяху оценил поступок бросившей каравай жены

Lenta.ru14:41

Нетаньяху объяснил оскорбившее украинцев поведение жены

Газета.Ru14:32

Нетаньяху прокомментировал отказ своей жены пробовать каравай в Киеве

RT на русском15:16

Премьер Израиля заверил, что его жена не хотела оскорбить Украину

Говорит Москва14:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 21:10, Ашберн
Политика

Киев спрогнозировал сложную зиму из-за дефицита угля и споров с РФ

Представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве страны Андрей Герус предупредил граждан о предстоящей трудной зиме.
Обновлено в 19:59
Политика

Супруга Нетаньяху бросила на землю кусок традиционного каравая в Киеве

Саре показалось, что экипаж отнёсся к ней без должного почитания. В Киеве супруга Нетаньяху тоже сумела «отличиться».
Обновлено в 05:32
Общество

Подсчитано количество играющих в видеоигры россиян

Практически половина россиян никогда не играли в видеоигры, порядка трети граждан перестали в них играть.
Обновлено в 12:02
Общество

Узнай, умеешь ли ты радоваться за других по знаку Зодиака

Овен (21 марта — 20 апреля) Овны радоваться за других умеют, но с оговорками.
Обновлено вчера в 17:30
Экономика

Крупнейшую в Британии сеть пабов продали гонконгской компании за 2,7 млрд

Британская компания Greene King, управляющая крупнейшей в стране сетью пабов и ресторанов, подписала соглашение о ее покупке гонконгской инвестиционной компанией CK Asset Holdings за 2,7 млрд.
Обновлено в 14:03
Общество

Миллиардер-педофил написал завещание за 2 дня до суицида, сообщили СМИ

Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в педофилии и торговле людьми, за два дня до совершения самоубийства написал завещание.
Обновлено в 20:59
Здоровье

Женщина узнала о беременности во время схваток и родила тройню

Жительница американского города Стерджис, штат Южная Дакота, узнала о том, что беременна тройней во время схваток.
Обновлено в 19:02
Армия и оружие

Минобороны анонсировало учения с участием 128 тысяч военных

Обновлено в 20:27
Футбол

Как «Спартак» обыграл ЦСКА в дерби

«Спартак» в матче шестого тура РПЛ одержал победу над ЦСКА со счётом 2:1. Главным героем дерби стал защитник красно-белых Самуэль Жиго, оформивший первый дубль в карьере.
Обновлено в 15:53
Армия и оружие

Басурин оценил доклад об участии России в боях под Иловайском

Обновлено в 06:19
Наука

Почему кошки мурлыкают

Обновлено в 11:18
Общество

Стали известны изменения в ЕГЭ-2020

Разработчики заданий ЕГЭ опубликовали проекты контрольно-измерительных материалов на 2020 год.
Обновлено в 13:25
Здоровье

Названы лекарства, при приеме которых допускаются ошибки

Большинство людей, по мнению специалистов, очень часто неправильно принимают антибиотики, жаропонижающие, препараты от давления, средства от кашля, капли для носа, слабительные и обезболивающие.
Обновлено вчера в 23:55
Политика

Макрон выразил уверенность в европейском будущем России

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря об итогах встречи с российским лидером Владимиром Путиным в Форте Брегансон, выразил уверенность в европейском будущем России.
Обновлено в 19:54
Политика

Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии

Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03
Шоу-бизнес

Лионелла Пырьева рассказала о расставании с Олегом Стриженовым

В студии актриса рассказала о знакомстве и расставании с коллегой и возлюбленным Олегом Стриженовым.
Обновлено в 12:54
Экономика

Барнаул переходит в новую ценовую зону теплоснабжения

В начале августа Правительство России отнесло столицу Алтайского края к ценовой зоне теплоснабжения.
Обновлено в 07:38
Футбол

Месси и Ибрагимович претендуют на лучший гол года

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Мессии и шведский форвард «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович вошли в число номинантов на премию Пушкаша (лучший гол года).
Обновлено в 11:26
Политика

Венесуэла: США ведут переговоры с окружением Мадуро

США ведут секретные переговоры с ближайшим окружением президента Венесуэлы.
Обновлено вчера в 23:34
Футбол

Коутиньо прокомментировал свой переход из «Барселоны» в «Баварию»

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо, перешедший из испанской «Барселоны» на правах аренды в немецкую «Баварию», надеется, что сможет завоевать много трофеев с новой командой.
Обновлено в 13:49
Игры

Платформер Little Nightmares получит продолжение

Обновлено в 14:38
Энергетика

РБК: Трутнев призвал Путина пустить иностранцев на арктический шельф

Вице-премьер по развитию Дальнего Востока и Арктики Юрий Трутнев направил президенту России предложение привлечь иностранцев и частные компании на арктический шельф, чтобы не срывались сроки его освоения.
Обновлено в 06:22
Экономика

Когда в России ожидается новый кризис, рассказали эксперты

Новый кризис ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на экспертов Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
Обновлено в 16:50
Армия и оружие

Арабская коалиция нанесла удары по позициям хуситов в Йемене

Самолеты арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией нанесли удары по позициям повстанцев-хуситов на севере Йемена, сообщает Саудовское агентство новостей SPA.
Обновлено в 18:31
Общество

Уровень Амура у Хабаровска почти достиг опасной отметки

Уровень воды в реке Амур у Хабаровска за сутки поднялся на семь сантиметров. На утро понедельника он достиг 595 сантиметров.
Обновлено вчера в 20:54
Политика

Путин ответил на вопрос о возвращении России в G8

Путин напомнил, что в свое время была очередь России провести «восьмерку», однако представители иностранных государств не приехали на мероприятие.
Обновлено в 12:22
Политика

Twitter запретит рекламу государственных СМИ

Интернет-корпорация Twitter заявила, что запретит рекламу государственных СМИ.
Обновлено в 14:48
Транспорт

Собянин: Школьная улица станет пешеходной

Мэр во время осмотра работ по комплексному благоустройству заявил, что улицу нужно не только облагородить, благоустроить ее, «а сделать так, чтобы там была жизнь».
Обновлено в 09:35
Экономика

Акции «Лукойла» подорожали на 5,06% на фоне новостей о buy back

Ранее "Лукойл" сообщил, что в рамках программы buy back выкупит акции по цене 5,45 тыс. рублей за бумагу до 28 августа.
Обновлено в 11:17
Политика

Новым мэром Риги избран Олег Буров

Депутаты Рижской думы в понедельник в ходе внеочередного заседания избрали новым мэром столицы Латвии кандидата от партии «Честь служить Риге» Олега Бурова.
Обновлено в 15:46
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Биньямин Нетаньяху
Израильский политик
Государственный и политический деятель Израиля. Премьер-министр Израиля в период с 1996 по 1999 год, действующий премьер-министр Израиля, министр обороны Израиля. Лидер партии Ликуд. В общей сложности, 3 раза занимал должность министра финансов Израиля, с поста которого 9 августа 2005 года ушёл в отставку в знак протеста против вывода израильских поселений из сектора Газа. В декабре 2005 года стал Лидером оппозиции в Кнессете.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное