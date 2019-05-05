Армия и оружие

Нетаньяху приказал нанести «массированный удар» по сектору ГазаLenta.ru 08:29

Премьер-министр и глава Минобороны Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ военнослужащим продолжать отвечать на ракетные обстрелы, наносимые с территории сектора Газа, передает ТАСС в воскресенье, 5 мая.
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