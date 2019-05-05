Армия и оружие
Нетаньяху приказал нанести «массированный удар» по сектору ГазаLenta.ru 08:29
Премьер-министр и глава Минобороны Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ военнослужащим продолжать отвечать на ракетные обстрелы, наносимые с территории сектора Газа, передает ТАСС в воскресенье, 5 мая.
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 19:13, Ашберн
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Гражданин США погиб при пожаре SSJ-100 в Шереметьево
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В Луну с огромной скоростью врезался метеорит
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Камера сняла само падение Superjet в Шереметьево
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Общее число жертв пожара, начавшегося вскоре после взлета авиалайнера, достигло 13 человек, двое из них — дети, подтвердили в Следственном комитете России.
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