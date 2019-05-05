Армия и оружие

Нетаньяху приказал нанести «массированный удар» по сектору ГазаLenta.ru 08:29

Премьер-министр и глава Минобороны Израиля Биньямин Нетаньяху отдал приказ военнослужащим продолжать отвечать на ракетные обстрелы, наносимые с территории сектора Газа, передает ТАСС в воскресенье, 5 мая.
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Израиль усилил группировку войск у границы сектора Газа после обмена ударами

RT на русском13:23

Нетаньяху приказал армии Израиля продолжать «массированные удары» по Газе

РБК07:05

Нетаньяху отдал армии приказ продолжать массированные удары по Газе в ответ на ракеты

ТАСС05:08

Нетаньяху приказал продолжить наносить удары по сектору Газа

Коммерсантъ06:04

Нетаньяху отдал приказ ЦАХАЛ «массировано атаковать» сектор Газа

Московский Комсомолец05:03

Нетаньяху приказал «массированно атаковать» боевиков сектора Газа

Газета.Ru04:48

Нетаньяху сообщил, что приказал армии «массированно атаковать» боевиков Газы

Говорит Москва04:59
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 16:05, Ашберн
Происшествия

СКР подтвердил гибель 13 человек в авиакатастрофе в «Шереметьево»

Обновлено в 15:38
Происшествия

Основной причиной гибели людей в самолете в Шереметьево стали пассажиры, спасавшие свой багаж

Обновлено в 15:53
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Пассажиры Sukhoi Superjet-100: самолёт прыгал по полосе, как кузнечик

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Происшествия

Сгоревший SSJ-100 оказался новым

Обновлено в 13:29
Происшествия

Появилось видео эвакуации пассажиров загоревшегося самолета SSJ-100

Телеканал РЕН ТВ опубликовал кадры с места экстренной посадки самолета Sukhoi Superjet 100 в столичном аэропорту Шереметьево.
Обновлено в 15:11
Происшествия

Пьяный мужчина устроил стрельбу в ТЦ на северо-востоке Москвы

Задержан нетрезвый мужчина открывший стрельбу в торговом центре на северо-востоке Москвы, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Обновлено в 15:05
Происшествия

Более 20 рейсов отменены и задержаны в аэропортах Москвы

В Московских аэропортах отменены или задержаны 24 рейса. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».
Обновлено вчера в 18:00
Политика

В Раде призвали «обезлюдить Донбасс»

Депутат Рады от партии "Самопомощь" Семен Семенченко призвал киевские власти "обезлюдить Донбасс".
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Экономика

Британские СМИ раскрыли «золотой» план России по истощению Запада

«Китай и Россия прекрасно понимают, что долг США и долг Запада в итоге неоплачиваем и в конечном итоге сводится к нулю, то есть становится бесполезным», – считает собеседник журналиста британского издания Market Oracle.
Обновлено в 07:04
Хоккей

Сборная России победила Чехию в заключительном матче Еврохоккейтура

Сборная России одержала победу над национальной командой Чехии в матче четвёртого этапа Еврохоккейтура — Чешских хоккейных игр.
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В Совфеде оценили возможный выход РФ из конвенции по правам человека

Сенатор Алексей Пушков оценил возможность выхода России из Совета Европы (СЕ) и Европейской конвенции по правам человека (ЕКПЧ).
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Здоровье

Из-за редкой болезни мальчик из Красноярска превращается в камень

Мальчик из Красноярска из-за редкой болезни постепенно превращается в камень. Ребёнок возрастом 2 года страдает от фибродисплазии.
Обновлено в 07:30
Происшествия

Пассажиры загоревшегося в Шереметьево самолета рассказали о ЧП

Обновлено в 15:03
Музыка

Филипп Киркоров пригласил Ольгу Бузову на «Евровидение»

Бузова опубликовала видео с пляжа, на котором танцует под новый хит Киркорова «Стеснение пропало».
Обновлено в 09:00
Армия и оружие

Первый трактор-сапер соберут в Челябинске

Обновлено в 04:16
Происшествия

В Шереметьеве потушили пожар на борту самолёта Sukhoi Superjet-100

Пожар начался практически сразу после вылета лайнера в Мурманск, командир экипажа запросил аварийную посадку.
Обновлено в 12:23
Футбол

«Челси» пробился в Лигу чемпионов на следующий сезон

Лондонский "Челси" завоевал путевку в Лигу чемпионов на сезон-2019/20. Об этом сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 14:15
Футбол

«Челси» объявил об уходе Килиана Азара

«Челси» на своём официальном сайте объявил об уходе из клуба вингера Килиана Азара.
Обновлено в 13:31
Футбол

Валерий Карпин: «Еременко опережает 90 процентов игроков премьер-лиги»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин после домашней ничьей с «Краснодаром» (1:1) в матче чемпионата России отметил, что считает результат положительным.
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Политика

В Госдуме прокомментировали стрельбу депутата из автомата

Депутат Госдумы фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Ионин, который устроил стрельбу во дворе одного из жилых кварталов Камышлова Свердловской области, может понести уголовную ответственность.
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Авто

Автоэксперт рассказал, как не допустить перегрева двигателя в жару

Партнер аналитического агентства «Автостат» Игорь Моржаретто рассказал в интервью iReactor, как выявить перегрев двигателя на ранней стадии.
Обновлено в 05:41
Шоу-бизнес

После ЧП с самолетом в «Шереметьево» Кристина Орбакайте рассказала о другом инциденте с Sukhoi Superjet 100

Российская певица Кристина Орбакайте одной из первых высказалась по поводу трагедии, разыгравшейся в московском аэропорту «Шереметьево», где на половину сгорел пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100, выполнявший рейс Москва-Мурманск.
Обновлено в 14:48
Шоу-бизнес

Ксения Собчак отдыхает в Италии в компании Константина Богомолова

Только недавно в Сети обсуждали воссоединение пары Ксении Собчак и Максима Виторгана в Испании.
Обновлено вчера в 12:45
Гаджеты

IPhone 6 снят с производства, iPhone 7 и iPhone 8 подешевеют

После прекращения производства iPhone SE и iPhone 6 серию iPhone для потребителей теперь будут открывать iPhone 7 и iPhone 8. Само собой, эти модели должны немного подешеветь, чтобы вписаться в ценовую нишу, которую ранее занимали предшественники.
Обновлено в 14:01
Общество

Депутат-травокур Резник бежит из России после скандального видео

Депутат Закса Максим Резник после скандала с употреблением наркотиков решил уехать в Чехию. Журналисты встретили его в аэропорту «Пулково».
Обновлено в 09:23
Здоровье

Ученые выяснили кому опасно мало спать

Как пишут в "Российской газете", под стрессом на работе учёные подразумевают ситуации, когда сотрудникам предъявляют высокие требования, но лишают их возможности самостоятельно принимать решения и управлять процессом.
Обновлено в 04:22
Политика

Трамп пообещал поднять пошлины на китайские товары до 25%

Президент США Дональд Трамп обещал поднять пошлины на ряд китайских товаров с 10 до 25%, начиная с 10 мая.
Обновлено в 13:05
Игры

Число китайских PC-геймеров скоро превысит население США

В 2018 году китайская игровая индустрия подорожала на 312,4 миллиона долларов. К слову, именно игроки на PC внесли 79,7 миллиона.
Обновлено в 12:23
Происшествия

Всех пассажиров горящего самолета в Шереметьеве эвакуировали

Все 78 пассажиров эвакуированы. В аэропорт выехали сотрудники Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Обновлено в 12:13
Общество

Новые правила идентификации в мессенджерах заработали в России

Новое постановление правительства России об обязательной идентификации пользователей мессенджера по номеру телефона вступило в силу в воскресенье, 5 мая.
Обновлено в 05:22
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Сектор Газа
Регион в Государстве Палестина
Территория на берегу Средиземного моря, которая де-юре является одной из двух частей частично признанного арабского государства Палестина. На востоке и севере сектор граничит с Израилем, от которого он отделён разделительным забором с контрольно-пропускными пунктами, а на юго-западе по суше граничит с Египтом, от которого отделён бетонной стеной. Длина сектора Газа составляет примерно 40 км, ширина - от 6 до 12 км. Общая площадь - около 360 км². Столица - город Газа.
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